Ascolti tv del 9 giugno, Stefano De Martino tenta la scalata prima della fine

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Finita la scuola, anche i programmi di punta hanno chiuso i battenti. Il palinsesto televisivo di martedì 9 giugno langue, tra soliti appuntamenti e film visti e rivisti.

Rai 1 ha mandato in onda Il matrimonio del mio miglior amico con Julia Roberts. Su Rai 2 Monica Setta ha condotto Storie al bivio di sera e su Rai 3 abbiamo visto il programma di attualità Indovina chi viene a cena.

Canale 5 ha trasmesso una puntata di Un nuovo inizio, mentre su Rete 4 abbiamo ritrovato l’appuntamento con È sempre Cartabianca. Su Italia 1 è andata in onda la serie The Assassin. Invece su La7 abbiamo visto l’ultima puntata di stagione di DiMartedì.

Nell’access prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi ha cercato di conquistare il podio degli ascolti, finché può. Infatti coi Mondiali la sua visibilità diminuirà visibilmente e a spuntarla sarà Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 9 giugno: Julia Roberts battuta per un soffio

Su Rai 1 Il matrimonio del mio migliore amico incolla al piccolo schermo 2.142.000 spettatori pari al 14.1% di share dalle 21:43 alle 23:32. Su Canale5 Un Nuovo Inizio conquista 1.868.000 spettatori con uno share del 14.4% dalle 22 alle 00:10. Su Rai2 Storie al Bivio di Sera intrattiene 534.000 spettatori pari al 5.2%.

Su Italia1 The Assassin intrattiene 715.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna 1.128.000 spettatori (7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 549.000 spettatori (4.9%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.573.000 spettatori e l’11.4%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ottiene 477.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Giustizia privata raduna 452.000 spettatori con il 3.2%.

Access Prime Time, dati del 9 giugno: stravince Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti registra 3.393.000 spettatori (20.5%) e Affari Tuoi arriva a 4.172.000 spettatori (22.6%) dalle 20:49 alle 21:38. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.436.000 – 19.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.516.000 spettatori pari al 24.4% dalle 20:53 alle 21:53.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.030.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.292.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 840.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 719.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.676.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 393.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 478.000 spettatori con il 2.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 giugno

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.293.000 spettatori pari al 23.2%, mentre Reazione a Catena coinvolge 3.313.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.454.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro convince 1.891.000 spettatori (16.4%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (258.000 – 3%), la partita di Qualificazioni ai Mondiali Femminili – Svezia-Italia conquista 578.000 spettatori con il 4.2% dalle 19 alle 20:50. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 338.000 spettatori (3.2%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 605.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.849.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 812.000 spettatori (5.2%) e Tribù sigla 962.000 spettatori (5.8%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 675.000 spettatori (5.5%), mentre La Promessa intrattiene 864.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X raduna 269.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 322.000 spettatori (2.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (266.000 – 3.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 483.000 spettatori con il 3.4%.