Affari Tuoi, De Martino provoca il fidanzato della concorrente. Poi la beffa

Una partita iniziata nel migliore dei modi, tra scherzi e scelte coraggiose. Poi un colpo di scena cambia tutto e il finale riserva a Rita e Cataldo un inatteso rimpianto

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IPA Stefano De Martino

La puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 9 giugno su Rai 1 ha regalato emozioni, colpi di scena e un epilogo che ha lasciato più di un rimpianto. Protagonista della serata è stata Rita, ingegnere biomedico della provincia di Cosenza, affiancata dal compagno Cataldo, informatore farmaceutico.

Una partita cominciata sotto i migliori auspici ma conclusa con una scelta che, alla luce del risultato finale, si è rivelata poco fortunata. A fare da mattatore, come sempre, Stefano De Martino, che ha alternato ironia e leggerezza, trasformando la storia d’amore della coppia in uno dei temi ricorrenti della serata.

Tra battute, offerte del Dottore e pacchi decisivi, il percorso della coppia di concorrenti ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo.

Affari Tuoi, Rita e Cataldo protagonisti

L’atmosfera si è scaldata fin dai primi minuti della nuova puntata di Affari Tuoi. Stefano De Martino ha scherzato sulla relazione nata sui social tra Rita e Cataldo e si è lasciato andare a qualche consiglio sentimentale rivolto al pubblico.

Ovviamente non sono mancate le incursioni comiche di Herbert Ballerina, che ha presentato una delle sue improbabili invenzioni, strappando sorrisi in studio.

Sul fronte del gioco, l’avvio è stato incoraggiante. Nei primi sei tiri Rita ha eliminato soltanto il premio da 75 mila euro, mantenendo intatti i pacchi più ricchi. Una situazione favorevole che ha convinto la concorrente a respingere la prima proposta del Dottore: un assegno da 38 mila euro.

La partita è dunque andata avanti tra tensione e ottimismo. Quando è stato eliminato il pacco da 100 mila euro, è arrivata un’offerta di cambio, ma anche in questo caso Rita ha deciso di proseguire sulla strada iniziale.

Nel frattempo De Martino si è concesso parentesi scherzose con Cataldo e con il dibattito della coppia sul futuro insieme.

“Io mi schiero con Cataldo, se è blu si va a Cirò Marina”, ha detto il conduttore tra le risate del pubblico. E quando nel pacco scelto dall’uomo sono comparsi 50 mila euro, l’affondo è stato immediato: “Comincia a fare i bagagli”. Una battuta che si è rivelata uno dei momenti più divertenti della serata.

La svolta negativa e il colpo da 300 mila euro

Dopo aver trovato il pacco da zero euro, evento che come da tradizione scatena l’entusiasmo dello studio, la partita è sembrata ancora saldamente nelle mani della giovane Rita. Anche il secondo assegno da 38 mila euro è stato così respinto, segno della volontà di puntare ai premi più alti.

Nel corso della serata Stefano De Martino ha continuato a prendere di mira Cataldo. Durante una telefonata con il Dottore è arrivata persino una stoccata ironica: “Cataldo non capisce niente”, una frase che il conduttore ha riportato divertito.

Ma il momento decisivo è arrivato quando il tabellone ha incominciato a impoverirsi. Prima sono stati eliminati i 200 mila euro, poi sono rimasti in gioco soltanto i 20 mila e i 300 mila euro tra i premi rossi. A quel punto il margine di errore si è ridotto drasticamente.

La coppia ha rifiutato un’offerta da 20 mila euro, convinta di poter inseguire il colpo grosso. La scelta, però, si è rivelata fatale: poco dopo Rita ha aperto proprio il pacco contenente i 300 mila euro, cancellando in un attimo la possibilità di centrare il premio massimo.

L’offerta del Dottore e il rimpianto finale

Con l’uscita dei 300 mila euro la partita ha cambiato completamente volto. Nel tentativo di invertire la rotta, Rita ha deciso di abbandonare il pacco scelto all’inizio e di effettuare il cambio, ma la mossa non ha prodotto gli effetti sperati.

Dopo una serie di passaggi e il consueto stacchetto di Martina Miliddi, il Dottore ha presentato l’ultima proposta significativa: 10 mila euro.

Questa volta Rita ha optato per la prudenza. “Ci facciamo un bel viaggetto, ringrazio e accetto”, ha spiegato prima di chiudere definitivamente la partita. Una decisione comprensibile, maturata dopo la perdita del premio massimo e davanti a delle alternative piuttosto povere.

Il colpo di scena è arrivato nei minuti conclusivi. Al momento della verifica finale, Stefano De Martino ha svelato il contenuto del pacco che la coppia avrebbe portato fino in fondo: al suo interno c’erano 20 mila euro. Il doppio rispetto alla cifra accettata.

Un epilogo che ha lasciato inevitabilmente l’amaro in bocca a Rita e Cataldo. Dopo una partenza quasi perfetta e diverse occasioni favorevoli, la serata si è chiusa con una vincita comunque positiva, ma accompagnata dalla sensazione di aver lasciato sul tavolo un risultato migliore.