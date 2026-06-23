Affari Tuoi, Stefano De Martino ricorda Belen: “Bisogna fare come Angelica”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino

Affari Tuoi è tornato in televisione dopo alcuni giorni di sospensione dovuti alla programmazione dei Mondiali 2026. A guidare il pubblico è stato ancora una volta Stefano De Martino, sempre più a suo agio nel ruolo di padrone di casa del game show dell’access prime time, capace di alternare leggerezza, ironia e momenti di tensione. E anche un pizzico di cronaca rosa visto che è impossibile non collegare certe battute a dei momenti importanti della vita dell’ex ballerino, legato per sempre a Belen Rodriguez.

Concorrente della puntata del 23 giugno è stata la pugliese Angelica, arrivata in studio accompagnata dal suocero. Una scelta insolita che ha subito incuriosito il conduttore e il pubblico da casa. Prima dell’inizio della partita non sono mancati i momenti di intrattenimento, con Herbert Ballerina che ha presentato una delle sue surreali invenzioni pensate per affrontare la prova costume estiva.

L’avvio del gioco sembrava promettente per Angelica. Dopo aver eliminato alcuni pacchi di scarso valore, ha trovato anche il pacco contenente i 50 mila euro, raggiungendo così la prima importante offerta del Dottore: 33 mila euro. Una proposta respinta senza troppe esitazioni, convinta che i premi più ricchi fossero ancora tutti a portata di mano.

La situazione, però, è cambiata rapidamente. Nel giro di pochi tiri sono usciti dal tabellone i premi da 200 mila e 300 mila euro, ridimensionando le prospettive della partita e costringendo il Dottore a rivedere al ribasso le sue offerte.

Affari Tuoi e la battuta di De Martino sul matrimonio

Nel corso della serata di Affari Tuoi c’è stato spazio anche per momenti più personali. Stefano De Martino ha infatti chiesto ad Angelica di raccontare il motivo della presenza del suocero al suo fianco. La donna ha spiegato di aver conosciuto prima i genitori di quello che sarebbe poi diventato suo marito e il padre di suo figlio. Tutto grazie alla scuola di ballo che frequentavano.

Un aneddoto che ha divertito il conduttore, pronto a trasformarlo in una delle battute più commentate della serata. “Chi si vuole sposare e far funzionare il matrimonio faccia come lei. Prima i suoceri, poi il resto”, ha scherzato De Martino, strappando sorrisi in studio e tra i telespettatori.

Impossibile, per il pubblico, non pensare a Belen Rodriguez, ex moglie di Stefano. Il loro è stato un matrimonio molto raccontato, segnato da allontanamenti e riconciliazioni, ma senza il lieto fine sperato. Oggi i due restano uniti dall’amore per il figlio Santiago e sembrano aver ritrovato un equilibrio, pur avendo preso strade diverse.

E chissà se sarebbe andata diversamente se Stefano, proprio come Angelica, avesse conosciuto prima i suoceri Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani…

Tornando alla partita, dopo aver rifiutato un assegno da 20 mila euro, Angelica si è ritrovata in una situazione particolarmente favorevole, con un solo pacco blu ancora in gioco e diversi premi rossi ancora disponibili. Anche la successiva offerta da 26 mila euro è stata respinta, segno della fiducia della concorrente nelle proprie intuizioni.

Nonostante l’eliminazione del premio da 50 mila euro, Angelica ha continuato a credere nella possibilità di arrivare fino in fondo. “Voglio trovare lo zero”, ha ripetuto più volte, mostrando una determinazione che ha caratterizzato tutta la sua esperienza nel programma.

Il finale che ha cambiato tutto nell’ultimo minuto

Le fasi conclusive della partita si sono trasformate in un autentico testa a testa con il Dottore. Arrivata agli ultimi pacchi disponibili, Angelica si è ritrovata con tre possibilità: 30 mila euro, 100 mila euro e lo zero.

Anche in questo momento delicato la concorrente ha deciso di non accettare il cambio pacco proposto dalla produzione, preferendo restare fedele alla scelta fatta all’inizio della serata. Una decisione che ha aumentato ulteriormente la suspance.

Quando sul tabellone sono rimasti soltanto due pacchi rossi, il Dottore ha lanciato la sua proposta finale: 65 mila euro. Una cifra importante, capace di garantire una vincita significativa senza correre ulteriori rischi.

Dopo una lunga riflessione, Angelica ha scelto di accettare l’offerta e chiudere la partita. Una decisione prudente che, però, ha lasciato spazio a un pizzico di rimpianto. Nel pacco che aveva conservato dall’inizio della gara si nascondevano infatti 100 mila euro.

Una conclusione dal sapore agrodolce che ha regalato l’ennesimo finale imprevedibile ad Affari Tuoi.