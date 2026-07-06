Un posto al sole, le anticipazioni del 7 luglio 2026: la verità sul colpo sta per essere scoperta

Damiano cerca di proteggere Eduardo ma la verità sul colpo a casa di Ferri sta per venire a galla: trama di Un posto al sole del 7 luglio

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Un posto al sole, le anticipazioni del 7 luglio 2026: la verità sul colpo sta per essere scoperta
Ufficio stampa Rai
Stella ed Eduardo, Un posto al sole
Quali sono i protagonisti di Un Posto al Sole? Quali sono le ultime news su Rai 3? Chi produce Un Posto al Sole?

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 7 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 3 luglio 2026

Venerdì 3 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alla vigilia di una decisione difficile, Damiano ripercorre i momenti più significativi della sua amicizia con Eduardo e si prepara ad affrontare il suo nemico numero uno. Cristina è pronta a comunicare al padre l’intenzione di trasferirsi dalla madre, lasciando in sospeso la reazione di Ferri. Intanto, una nuova notizia sulla radio Di Stefano Mori scatena l’irritazione dell’imprenditore e alimenta la gelosia di Marina.

Anticipazione della puntata del 7 luglio 2026

Damiano, suo malgrado, proverà a proteggere Eduardo, ma il suo sacrificio rischia di rivelarsi inutile: qualcuno, per puro caso, si avvicinerà molto alla verità sul colpo avvenuto a casa Ferri. Nel frattempo, l’apatia di Jimmy continua a preoccupare Niko e Manuela che, grazie all’intervento di Serena e Filippo, arriveranno a prendere una decisione importante.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 6 al 10 luglio

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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