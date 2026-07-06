Un posto al sole, le anticipazioni del 7 luglio 2026: la verità sul colpo sta per essere scoperta

Ufficio stampa Rai Stella ed Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 7 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 3 luglio 2026

Venerdì 3 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alla vigilia di una decisione difficile, Damiano ripercorre i momenti più significativi della sua amicizia con Eduardo e si prepara ad affrontare il suo nemico numero uno. Cristina è pronta a comunicare al padre l’intenzione di trasferirsi dalla madre, lasciando in sospeso la reazione di Ferri. Intanto, una nuova notizia sulla radio Di Stefano Mori scatena l’irritazione dell’imprenditore e alimenta la gelosia di Marina.

Anticipazione della puntata del 7 luglio 2026

Damiano, suo malgrado, proverà a proteggere Eduardo, ma il suo sacrificio rischia di rivelarsi inutile: qualcuno, per puro caso, si avvicinerà molto alla verità sul colpo avvenuto a casa Ferri. Nel frattempo, l’apatia di Jimmy continua a preoccupare Niko e Manuela che, grazie all’intervento di Serena e Filippo, arriveranno a prendere una decisione importante.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 6 al 10 luglio