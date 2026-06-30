Un posto al sole, le anticipazioni dell’1 luglio 2026: Rosa scopre una scioccante verità

Renda è furioso e si vendica dell'amico raccontando a Rosa la scioccante verità sul fratello: trama di "Un posto al sole" del primo luglio

Ufficio stampa Rai Rosa, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 1 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 30 giugno 2026

Martedì 30 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Informato da Stella, Eduardo proverà a sottrarsi alla trappola ordita da Grillo, ma sulla sua strada troverà Damiano, che farà una sconcertante scoperta destinata a influenzare il futuro di entrambi. Ida tenta di smorzare le tensioni con Diego, che però rimpiange la complicità perduta con Lorenza. Il bel voto ottenuto da Jimmy all’esame di terza media non susciterà l’entusiasmo atteso e questo riaccenderà le preoccupazioni di Manuela e Niko.

Anticipazione della puntata dell’1 luglio 2026

La corsa di Damiano ed Eduardo manda a vuoto la trappola di Grillo, ma fa esplodere la rabbia di Renda, che scarica l’amico di una vita e si prepara a raccontare a Rosa tutta la scioccante verità sul fratello. Infastidito dalla complicità tra Lorenza e Fausto, Diego tratta male Ida, offrendo a Raffaele un ulteriore indizio per comprendere lo stato attuale della sua relazione.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio.