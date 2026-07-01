Un posto al sole, le anticipazioni del 2 luglio 2026: Rosa è sconvolta da Damiano

Sconvolta dalle rivelazioni di Damiano, Rosa vuole affrontare il fratello. E Grillo cerca vendetta: trama di "Un posto al sole" del 2 luglio

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Ufficio stampa Rai Damiano ed Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 2 luglio 2026.

Nella puntata precedente dell’1 luglio 2026

Mercoledì primo luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La corsa di Damiano ed Eduardo manda a vuoto la trappola di Grillo, ma fa esplodere la rabbia di Renda, che scarica l’amico di una vita e si prepara a raccontare a Rosa tutta la scioccante verità sul fratello. Infastidito dalla complicità tra Lorenza e Fausto, Diego tratta male Ida, offrendo a Raffaele un ulteriore indizio per comprendere lo stato attuale della sua relazione.

Anticipazione della puntata del 2 luglio 2026

Sconvolta dalle rivelazioni di Damiano sul conto di Eduardo, Rosa vuole affrontare il fratello di persona. Intanto Grillo, furioso per la trappola fallita ai danni di Eduardo e Damiano, cerca vendetta e a farne le spese potrebbe essere Stella. Apprezzando la discreta vicinanza di Raffaele, Diego deciderà di confidargli i propri tormenti sentimentali.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio.