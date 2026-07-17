Chi era Valentina Baldini: le cause della morte a 30 anni

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Ansa Valentina Baldini

Grave lutto, quello che ha colpito improvvisamente il calcio italiano e la famiglia di Silvio Baldini, attuale allenatore della Nazionale Under 21 e commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore. Nelle scorse ore, all’età di soli 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico, Valentina. La notizia, riportata inizialmente dal Corriere dello Sport, ha immediatamente suscitato una profonda ondata di commozione tra gli addetti ai lavori, i tifosi e le istituzioni sportive, che si sono strette in un abbraccio unanime attorno all’allenatore toscano.

Valentina Baldini, la malattia e il legame familiare

Le cause della prematura scomparsa di Valentina Baldini sono riconducibili a una grave forma di tetraparesi spastica, una patologia con cui la giovane conviveva fin dalla nascita. Questa condizione neurologica complessa ha segnato profondamente la quotidianità della famiglia, trasformandosi al contempo nel perno attorno a cui si è sviluppato un legame affettivo straordinario. I medici avevano prospettato fin dall’inizio un percorso di vita breve e fragile, una realtà che i genitori hanno affrontato scegliendo la via della presenza assoluta e della protezione costante.

Valentina è stata un pilastro e una costante fonte di ispirazione per l’intero nucleo familiare. Lo stesso Silvio Baldini aveva espresso pubblicamente la profondità di questo rapporto con una dichiarazione che oggi suona ancora più forte: la figlia, spiegava il tecnico, gli aveva insegnato la forma più pura di amore, quella di chi si dona senza pretendere nulla in cambio.

IPA

Il ritratto nell’autobiografia del 2022

I dettagli più intimi e toccanti di questa convivenza sono stati affidati dallo stesso allenatore alle pagine della sua autobiografia, intitolata Il calcio vincente. O vinco o imparo e pubblicata nel 2022. Nel testo, Baldini descriveva Valentina come la sua eterna bambina, spiegando che la disabilità l’aveva mantenuta, nella mente e nelle reazioni, all’età di quattro anni, nonostante il corpo di una donna adulta.

“Oggi vive la sua vita con serenità, non vuole lo specchio o il rossetto, non vuole essere vista come una bella ragazza, lei vive nel suo mondo con i suoi pensieri e i suoi svaghi. Vuole inseguire le formiche che camminano per terra oppure vuole i bicchierini degli yogurt e si diverte a tagliarli. Il suo mondo è legato a queste sue sensazioni che la fanno star bene.”

La scelta della famiglia è stata quella di non lasciare mai sola la ragazza, nemmeno durante le ore notturne. Per lenire l’angoscia costante di una crisi improvvisa, i coniugi Baldini avevano predisposto un grande letto matrimoniale per dormire stabilmente in tre. Il tecnico ricordava con profondo affetto le notti in cui la figlia rideva nel sonno a voce alta, un segnale limpido di benessere che contagiava l’intera casa e che era la smentita quotidiana alla durezza della malattia.

La scomparsa di Valentina Baldini ha unito l’intero comparto sportivo in un sentimento di rispetto e vicinanza. I messaggi di condoglianze sono giunti non soltanto dai vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ma anche dalle numerose tifoserie delle squadre che Baldini ha guidato nel corso della sua lunga e stimata carriera in panchina.