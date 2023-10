Fonte: Ansa Domenico Modugno

Il grande cantautore italiano Domenico Modugno nella sua vita ha avuto quattro figli: dal matrimonio con l’attrice Franca Gandolfi sono nati Marco, nel 1958, poi i gemelli Massimo e Marcello nel 1966. E in tre sono rimasti “ufficialmente” per molti anni, prima che venisse riconosciuto legalmente un quarto figlio Fabio, nato nel 1962 da una relazione che Modugno ebbe con la ballerina, coreografa e costumista Maurizia Calì. Tutti hanno seguito le orme del padre entrando a far parte del mondo dello spettacolo, anche se in modi diversi.

Chi sono Marco, Massimo e Marcello, i figli di Domenico Modugno

Nel corso della sua vita Domenico Modugno è diventato padre per quattro volte. I suoi tre figli legittimi, nati dal matrimonio con l’ex attrice Franca Gandolfi, sono Marco, Massimo e Marcello.

Il primogenito del cantautore, Marco, è nato a Roma nel 1958. Si è dedicato al mondo dello spettacolo, diventando regista e sceneggiatore cinematografico. Lavora nel cinema dal 1979, anno in cui scrive, dirige e recita da protagonista in Bambulè. Tra i suoi lavori ricordiamo anche Briganti – Amore e libertà e Soldati – 365 all’alba, di cui scrive soggetto e sceneggiatura.

I gemelli Massimo e Marcello Modugno, nati nel 1966, hanno invece provato a seguire le orme del padre. Entrambi hanno provato a sfondare nel mondo della musica: Massimo negli anni ha pubblicato tre album e ha partecipato per due volte al Festival di Sanremo.

Nel 1992 si fece notare tra le Nuove Proposte con Uomo allo specchio, che gli valse l’ottavo posto. Nel 2004 è tornato sul palco dell’Ariston al fianco dei Gipsy Kings con Quando l’aria mi sfiora, brano con il quale ottiene il sesto posto tra i Big. In seguito si è dedicato alla produzione musicale e lavora tra teatro e televisione. Marcello invece oltre che alla musica, si è appassionato alla recitazione, partecipando ai film Demoni, Giochi d’estate e Morirai a mezzanotte 2.

Chi è Fabio Camilli, figlio illegittimo del cantautore

Fabio è il quarto figlio di Domenico Modugno, nato nel 1962 dalla relazione parallela che ebbe con la ballerina, coreografa e costumista Maurizia Calì, all’epoca sposata con l’ingegnere Romano Camilli. Per ben 18 anni ha lottato per ottenere il riconoscimento della paternità del cantautore, ottenendo la vittoria solo nell’agosto del 2019.

In un’intervista al Corriere della Sera, Fabio Modugno ha raccontato di esser stato molto amico dei suoi fratelli, soprattutto di Marcello, prima ancora di venire a conoscenza della verità: “Con il terzo figlio di Modugno, ci conosciamo da tempo, frequentavamo gli stessi ambienti dello spettacolo. Ero molto amico degli altri figli di Modugno, Marco, Massimo e, soprattutto, Marcello. Siamo cresciuti insieme, bazzicando gli stessi ambienti, abbiamo anche scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo: la nostra frequentazione era assidua”.

Intervistato a Verissimo, rivelò di aver parlato una sola volta con suo padre: “Rispondo al telefono e dall’altra parte sento: ‘Sono Domenico Modugno, cercavo uno dei miei figli’, io rimango in silenzio. In quel periodo già sapevo che c’era la possibilità che Modugno fosse mio padre. Però dissi: ‘Sì, glielo vado subito a cercare’. È stata l’unica volta in cui ci siamo parlati”.

Anche Fabio lavora nel cinema, è infatti un attore affermato che ha interpretato svariati ruoli sia nel grande che nel piccolo schermo: tra questi ricordiamo Vacanze in America, L’assassino è quello con le scarpe gialle, Scarlet Diva, I cento passi, La cura del gorilla e Giulia non esce la sera. Nel 2021 ha anche scritto il libro Fratellastri. Come ho scoperto di essere il figlio di Domenico Modugno, edito da Mondadori, in cui racconta la sua storia.