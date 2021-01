Verissimo, Patrizia Mirigliani: “Ho denunciato mio figlio per salvarlo dalla droga”

editato in: da

Coraggiosa e forte, Patrizia Mirigliani si racconta a Verissimo, parlando della lunga battaglia contro la tossicodipendenza del figlio e della scelta sofferta di denunciarlo per salvarlo dalla droga. Un incubo, quello della patron di Miss Italia, iniziato quando il figlio Nicola aveva 18 anni.

“Nicola, ormai 32enne, sta facendo un percorso terapeutico – ha spiegato a Silvia Toffanin -, ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza: ha capito che le droghe tolgono la coscienza. Si è sentito smarrito, è buono ma è anche fragile. Aveva bisogno di più amore, il problema è stato causato dal mondo intorno, a scuola ha subito tanto bullismo”. Nel salotto di Verissimo, Patrizia ha ricordato uno dei momenti più sofferti della sua vita quando ha scelto di fare un gesto molto forte, denunciando il figlio.

“Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione – ha ammesso la Mirigliani -. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio. Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze”. In quel periodo il rapporto fra madre e figlio si stava deteriorando a causa, soprattutto, dell’uso di sostanze stupefacenti da parte di Nicola. All’epoca il ragazzo non aveva compreso il gesto di Patrizia, ma oggi, come ha raccontato lei stessa a Verissimo, la ringrazia.

“Quando è arrivata la denuncia si è voluto vendicare raccontando tutto alla stampa – ha ricordato -, oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito che per fare questo ero disperata”.

Nicola è frutto dell’amore di Patrizia Mirigliani per l’imprenditore Antonello Pisu. Nel corso dell’intervista, Silvia Toffanin ha chiesto alla patron di Miss Italia se si fosse sentita in colpa nei confronti del figlio per via di qualche sua mancanza. “Sono stata una mamma che ha fatto tutto per lui – ha ammesso lei -. Credo che a piccoli passi ce la faremo”. Infine la Mirigliani ha voluto lanciare un messaggio di speranza a tutte quelle famiglie che stanno vivendo una battaglia difficile come la sua. “Spero che Nicola un giorno possa diventare per altri ragazzi, con lo stesso problema, un punto di riferimento”, ha detto.