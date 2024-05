Demi Moore, il segreto dei suoi capelli incredibili al Met: il toupet

In un video postato dall’attrice durante la preparazione per il Met Gala 2024, viene (involontariamente) svelato il segreto dei suoi capelli lunghissimi e corposi ancora a 61 anni: il toupet

Demi Moore: vita, amori successi ed eccessi. E le 3 donne che l’hanno salvata

Demi Moore è la nostra fissazione, icona, sogno e mistero: perché l’attrice, che tra l’altro nella sua vita ne ha passate parecchie, tra infanzia traumatica, relazioni tormentate, dipendenze di varia natura, a 61 anni (62 a novembre 2024) è tutto ciò che sogna ognuna di noi: ancora bellissima, ma di una bellezza naturale, non artefatta, non trasfigurata da interventi e chirurgia. Un fisico sottile tonico come, se non più, che a 20 anni, un viso perfetto e dei capelli lunghissimi, bellissimi e folti da far invidia a tante 20enni con le extension.

Demi ha confessato di aver fatto ricorso a qualche aiutino, senza esagerare, di curarsi molto, di vivere all’aria aperta, nel suo ranch immerso nella natura, di condurre una vita sana circondata da figlie e ora nipoti.

Fatto sta che ad ogni sa apparizione sui red carpet più importanti, ultimo quello dei Met Gala di lunedì 6 maggio 2024, la guardiamo e ci chiediamo se sia una extraterrestre appena sbarcata sulla Terra a farci venire il sospetto che in altre galassie abbiano scoperto il modo di fermare il tempo. Perché se una Nicole Kidman è sempre bellissima ma decisamente plastificata, se tante ex top, da Carla Bruni a Linda Evangelista, hanno passato momenti in cui i loro visi erano davvero deformati da botox e affini, Demi no. Sembra sempre la fresca ventenne del famoso gruppo dei Brat Pack, la crew di attori e attrici statunitensi che negli anni ottanta divennero popolari con film adolescenziali. Oltre a Demi c’erano il suo fidanzato di allora Emilio Estevez, suo fratello Charlie Sheen, Rob Lowe, Molly Ringwald, Ally Sheedy. Ecco, fatevi un giro a guardare come sono oggi loro. Demi è una aliena, lo ripetiamo.

Fonte: Getty Images

Adesso però un piccolo trucco, o aiutino, è venuto (involontariamente) fuori, a dimostrazione che anche lei proprio sovrumana non è. Nel postare il video della sua preparazione ai Met Gala, in cui è stata protagonista con un meraviglioso abito floreale dello stilista Harris Reed – per ricamarlo ci sono volute ben 11mila ore- la si vede a trucco e parrucco, nel verso senso della parola. Il suo hair-stylist si avvicina con un lunghissimo toupet in mano, che serviva a infoltire la sua già bellissima chioma.

Fonte: Getty Images

Giusto per essere precisi, e anticipare chi potrebbe sostenere che il toupet è un parrucchino, ne diamo la definizione precisa, dalla Enciclopedia Treccani: “toupet: il nome usato per indicare un ciuffo di capelli, naturali o artificiali, pettinati e composti in modo vario, usato per completare o abbellire le acconciature”

Poca roba, per carità. I capelli di Demi sono comunque bellissimi anche al naturale. Lei stupirebbe anche senza toupet. Ma ci consoliamo pensando che anche le aliene hanno bisogno di qualche aiutino, ogni tanto.