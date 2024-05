Una ex amica ha recentemente confessato che il rapper "non sta bene", offrendo una spiegazione per la rissa con Cristiano Iovino

Fonte: IPA Fedez

Negli ultimi tempi, il mondo del gossip non ha fatto altro che parlare di Fedez, il noto rapper milanese, e dei suoi comportamenti sempre più controversi. Recentemente, una ex amica ha rivelato che Fedez “non sta bene”, una confessione che getta nuova luce sulla recente rissa che ha coinvolto Cristiano Iovino.

Queste rivelazioni offrono una possibile spiegazione per le azioni del rapper, sempre più spesso al centro di polemiche. Ma cosa sta davvero succedendo a Fedez? E quale ruolo ha avuto la sua separazione da Chiara Ferragni in tutto questo?

“Fedez non sta bene”, l’ex amica sulla rissa con Iovino

Dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, la vita di Fedez sembra essere completamente cambiata. Abituati a vederlo come un marito e un padre devoto, oggi assistiamo a un Federico che sembra tornato ai suoi vent’anni, immerso in serate milanesi, feste e presunti flirt con giovani ragazze. La rissa con Cristiano Iovino è solo l’ultimo episodio di una serie di comportamenti discutibili.

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, Fedez è stato coinvolto in un pestaggio ai danni di Iovino, aggredito da un gruppo di circa otto uomini. Nonostante le smentite del rapper, il Corriere della Sera ha pubblicato le immagini delle telecamere di sorveglianza del The Club, dove è avvenuta la prima rissa.

Nel video, Fedez viene allontanato dal buttafuori del locale insieme al rapper Taxi B e Christian Rosiello, un noto capo ultras del Milan. Ma cosa ha scatenato tutto questo? Si parla di commenti inappropriati verso Ludovica Di Gresy, ma la verità sembra essere più complessa.

Le preoccupazioni di una ex amica: “Sta facendo solo ca**ate”

Il settimanale Gente è riuscito a contattare alcune persone vicine al rapper, tra cui una sua ex amica. Questa fonte anonima ha espresso preoccupazione per i recenti comportamenti di Fedez, affermando che non starebbe affatto bene. Ha rivelato che Fedez cambia spesso amici, menzionando le sue recenti frequentazioni con gli ultras del Milan, dopo aver litigato con J-Ax, Rovazzi e Luis Sal.

Secondo questa ex amica, il comportamento di Fedez potrebbe essere il risultato di una fase di smarrimento post-separazione da Chiara Ferragni: “Possibile che non avesse pensato alle conseguenze? Ho un’unica spiegazione, ovvero che non sta bene ma per davvero. Si è lasciato con la moglie e sta facendo ca**ate”.

Anche altre persone vicine a lui sembrano condividere questa preoccupazione, sottolineando come la fine del matrimonio abbia avuto un impatto significativo sulla sua stabilità emotiva.

La recente rissa con Iovino non è un episodio isolato. Negli ultimi mesi, Fedez è stato spesso visto in compagnia di personaggi controversi, come gli ultras del Milan. Queste nuove amicizie potrebbero rappresentare una ricerca di sicurezza in un momento di grande instabilità personale. Infatti, i cambiamenti nelle relazioni sociali di Fedez sembrano riflettere un tentativo di trovare un nuovo equilibrio dopo la separazione.

Intanto Chiara Ferragni è a Roma

Mentre Fedez attraversa questo periodo turbolento, Chiara Ferragni si trova a Roma, dove ha assistito agli Internazionali Bnl d’Italia. Dopo aver perso il primo set 6-1, Alexander Zverev ha conquistato l’accesso alla finale grazie a una clamorosa rimonta.

Tra il pubblico c’era anche Chiara Ferragni, che, secondo alcuni video, sembra fare il tifo per l’avversario cileno Alejandro Tabilo. Vestita di verde e con un cappellino blu, l’influencer ha firmato autografi e si è concessa ad alcuni selfie con i fan.