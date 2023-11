Fonte: Getty Images Luis Sal e Fedez

Ne abbiamo sentito parlare moltissimo. L’amicizia tra Fedez e Luis Sal è finita da tempo, e sicuramente non nel migliore dei modi. La notizia del litigio tra i due amici di lunga data ha fatto il giro dei social provocando, oltre la fine di un’amicizia e una spaccatura in casa Muschio Selvaggio, voci, commenti divisivi e anche qualche meme. Ora, secondo alcuni rumors i due sembravano essere arrivati a un accordo, ma i due influencer si sono subito attivati per smentire le voci.

Luis Sal: “Nessun accordo, siamo in causa”

“Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”. Impossibile dimenticare la frase di Luis Sal, che nel giro di pochissimo tempo ha conquistato il web diventando un meme virale. Una risposta ironica a quel suo amico, ormai ex, con cui, dopo l’avventura sanremese, non riusciva più a trovare un punto di incontro, tanto da decidere di lasciare il podcast ideato insieme. Dopo il dissing online tra i due la questione sembrava finita ma ora, dopo alcune voci riguardo un accordo tra i due, la discussione torna a galla.

Il primo a parlare per mettere fine alle voci su un loro presunto accordo è stato Luis Sal. Il content creator ha deciso di pubblicare un post sul profilo Instagram di Muschio Selvaggio raccontando come stanno andando veramente le cose. “Ciao muschietti selvaggi, piccolo aggiornamento dato che stanno uscendo vari articoli sui giornali: non c’è stato alcun accordo, tantomeno di riservatezza, ed anzi siamo in causa (fatta da Federico) e mi sto difendendo.”

Una risposta secca e diretta che mette un punto a tutte quelle indiscrezioni che sostenevano che i due fossero finalmente arrivati a un accordo. Il settimanale Chi aveva riportato: “Pare che si sia risolta con accordo economico e patto di riservatezza tra le parti la causa con Luis Sal, che fino a maggio conduceva il podcast con lui.” Una smentita, quella di Luis Sal, che oltre a mettere in chiaro le cose ha provocato qualche critica: “La differenza: Fedez che porta avanti il progetto nonostante tutto. L’altro: che rosica e fa bambinate per ricordare al mondo che esiste” ha scritto un utente sotto il post. “Che caduta di stile sta cosa di intasare il feed per fare comunicazioni che peraltro sono anche piuttosto banali: se due soci non trovano un accordo ci si rivolge a un Tribunale e il Giudice trova l’accordo che le parti in autonomia non trovano. Giuro. Lo dice pure l’Avvocato” ha risposto avvocahty, pseudonimo della celebre avvocata Cathy La Torre.

La risposta di Fedez a Luis Sal

La risposta di Fedez non è tardata ad arrivare e, con questa, anche qualche frecciatina al suo ex amico e collega Luis Sal. Il rapper ha pubblicato una storia Instagram sempre dal profilo di Muschio Selvaggio, confermando l’assenza di un accordo di riservatezza: “Confermo, non c’è nessun accordo di riservatezza, non c’è nulla. E quando c’è una società al 50% tendenzialmente le cose si risolvono davanti a un giudice, almeno così fanno gli adulti. Noi continuiamo a lavorare a Muschio Selvaggio a testa bassa, le puntate stanno andando molto bene e continueremo a fare il nostro.” Fedez ha infatti continuato a registrare le puntate di Muschio Selvaggio insieme a Mr. Marra, il nuovo co-conduttore, portando a casa interviste interessanti e molto seguite come quella a Fabio Fazio e quella al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca in cui si è toccata la questione sul caso Shiva.