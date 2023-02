Fedez su Rai 2 con “Muschio Selvaggio” per Sanremo. Ma è polemica

Fonte: Ansa/IPA Sanremo 2023: tutti gli ospiti di Amadeus

L’arrivo di Muschio Selvaggio, il podcast condotto da Fedez e Luis Sal, su Rai 2 per la settimana di Sanremo non è proprio piaciuto a molti utenti sui social, ma non solo. Perché si è scatenata l’ennesima polemica: l’annuncio, condiviso dal canale ufficiale di Twitter, non ha riscontrato il favore positivo degli spettatori, già scontenti dalla battuta di Fedez su Emanuela Orlandi. Dopo aver anche perso la causa contro il Codacons, molti si chiedono: è la scelta giusta?

Fedez e Luis Sal, Muschio Selvaggio su Rai 2 nella settimana di Sanremo

“È ufficiale: Muschio Selvaggio si trasferisce a Sanremo dalle 18.45 su Rai 2 per tutta la settimana del Festival e alle 19 su Rai Play. Ci vediamo là”, l’annuncio su Twitter ha scatenato diverse polemiche da parte degli utenti e degli spettatori. Il podcast è condotto da Fedez e Luis Sal dal 2020. Un talk show che dura circa 60 minuti a puntata – ad oggi sarebbero più di 100 le puntate – e che ha al centro di tutto l’attualità.

Non è la prima volta che Muschio Selvaggio finisce nella polemica: aveva già fatto discutere l’attacco di Fedez a Don Alberto Ravagnani, in cui l’artista non si era risparmiato. Poi, la battuta infelice su Emanuela Orlandi: perdonato dal fratello Pietro, il pubblico, si sa, non dimentica, e non sempre si è disposti a mettere una pietra su tutto. In particolare su una vicenda giudiziaria che ha colpito l’Italia e il mondo intero.

Fedez, il duetto con gli Articolo 31 a Sanremo

Prima aveva detto che non avrebbe voluto prendere parte al Festival di Sanremo per non oscurare la presenza della moglie, Chiara Ferragni, co-conduttrice di Amadeus per la prima e l’ultima serata. Poi, alla fine, qualcosa è cambiato: l’approdo di Muschio Selvaggio su Rai 2 e l’annuncio dei duetti. Fedez duetta dunque con gli Articolo 31, ritrovando il grande amico e collega J-Ax. Oltre a questo, molti utenti hanno infatti ricordato quanto avvenuto per il Concertone del 1 Maggio: “Fedez prima attacca e poi collabora”, visti gli screzi con la Rai.

Le critiche sui social

“Fedez, sei proprio assurdo, prima parli malissimo della Rai, che ti censura, e poi…”, ha scritto un utente. E ancora: “Una altalena di ipocrisia”. Ma c’è anche chi ha detto: “Fedez non era in causa con la Rai?”. Sono tante in realtà le osservazioni del pubblico, che vanno però ben oltre le qualità e le doti dell’artista. Naturalmente, Muschio Selvaggio, al di là di tutto, è un podcast di interesse, seguito da tantissimi, soprattutto giovani, che così hanno l’opportunità di appassionarsi all’attualità.

I numeri del podcast non lasciano poi di certo indifferenti: più di un milione di iscritti e più di 170 milioni di visualizzazioni. Per la Rai, è anche un modo di testare il prodotto di Fedez e Luis Sal, e di offrire anche un contenuto giovanile. Sulla scia del Festival, dunque, con l’obiettivo sempre fisso di abbracciare tutte le fasce d’età. Le polemiche, si sa, ci sono sempre: bene o male, purché se ne parli, per citare Oscar Wilde. Manca ormai poco a Sanremo: in partenza il 7 febbraio, siamo proprio curiose di scoprire cosa ha in serbo per noi Amadeus.