Fedez, Don Ravagnani risponde agli insulti: “Noi siamo quello che comunichiamo”

Fonte: IPA Fedez e Don Ravagnani

Nell’epoca del web, gli scontri social sono più attivi che mai, tanto che uno degli storici “botta e risposta” riguarda due persone agli antipodi: stiamo parlando di Fedez e di Don Ravagnani, il cui scontro, se così si può definire, va avanti da ormai diverso tempo, ma ha raggiunto il culmine in occasione di una puntata di Muschio Selvaggio, il podcast del rapper. Il prete ambrosiano – youtuber anche per scelta, per avvicinare i giovani alla fede – ha replicato ancora una volta all’artista, offrendo uno spunto sulla comunicazione, ma non solo.

Fedez e la polemica su Don Ravagnani in Muschio Selvaggio

Don Alberto Ravagnani è uno dei preti più “famosi” degli ultimi tempi. Complici le sue attività da youtuber, ha migliaia di follower pronti a seguirlo. La sua storica “lite” con Fedez è tornata alla ribalta durante la centesima puntata del podcast Muschio Selvaggio, che Fedez conduce insieme a uno dei suoi migliori amici, Luis Sal. Durante l’episodio si sono verificati degli episodi un po’ incresciosi: una serie di insulti, a tratti censurati, che ovviamente hanno toccato profondamente Don Ravagnani.

Il sacerdote, a quel punto, ha scelto di intervenire, sfruttando la potenza mediatica, con un video, in cui ha cercato di spiegare alcuni concetti. Il titolo del video in questione – Impariamo l’educazione con Muschio Selvaggio – è quasi un rimando a una sorta di “lezione“, e le sue parole sono state piuttosto dirette e intense, rivolte soprattutto ai giovani.

La risposta di Don Ravagnani agli insulti

“Quello che mi ha fatto più male è stato vedere gli occhi delusi e tristi dei miei ragazzi. ‘Ma tu gli hai detto qualcosa?’, ‘No’. ‘E allora perché ti hanno detto così?’. ‘Eh, ragazzi, non lo so'”, ha raccontato questo aneddoto, spiegando quanto le parole possano fare male.

“Ci sono rimasti male, ma tanto male. Vorrei provare almeno a cavar fuori qualcosa di buono da questa storia soprattutto pensando ai miei ragazzi, anzi, a tutti i ragazzi in realtà. Magari qualcuno di voi si troverà o si è già trovato vittima di bullismo“. Alla base di tutto c’è una lezione importante.

“Noi siamo quello che comunichiamo“. Don Alberto Ravagnani, infatti, ha sempre premuto su questo aspetto, aprendosi al dialogo e al confronto, anche con chi non la pensa come lui. “Quando sei al bar e incontri la persona con cui hai problemi, non rovesciarle il caffè addosso, ma vai a berlo con lei“. Un modo per combattere il bullismo social.

Come si sono conosciuti Fedez e Don Ravagnani

Era il 2020 quando Fedez, spinto dalla curiosità della fama di Don Ravagnani, lo aveva proprio invitato a partecipare a Muschio Selvaggio. L’incontro nel video, in realtà, non era avvenuto in modo polemico, tutt’altro: la conversazione si era svolta in modo sereno, appropriato per l’occasione. Ambedue, pur avendo opinioni differenti, si erano confrontati su temi importanti, tra cui la religione e la fede dei giovani.

In seguito, però, “qualcosa è andato storto”, o almeno così sembrerebbe, dal momento in cui è stato proprio l’artista a scegliere di bloccare Don Ravagnani sui social. Il motivo? Don Alberto gli avrebbe scritto fin troppi messaggi. In ogni caso, da quell’episodio in poi il rapporto si sarebbe ulteriormente deteriorato, fino agli insulti espliciti sull’ultimo podcast di Muschio Selvaggio.