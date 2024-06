Luis Sal vince contro Fedez, Muschio Selvaggio è suo. La delusione del rapper

Fonte: IPA Luis Sal e Fedez

Nuovi risvolti sulla questione Muschio Selvaggio. Il podcast, nato dalle menti di Fedez e Luis Sal e poi conteso tra i due in una lunga battaglia legale, ha finalmente un unico proprietario. Il tribunale di Milano ha infatti decretato che sarà Luis a detenere il 100% delle quote societarie del programma, chiudendo definitivamente un capitolo aperto da tempo.

“Muschio Selvaggio”, la vittoria di Luis Sal

Un periodo di continui dispiaceri quello vissuto da Fedez, che oltre a dover fare i conti con problemi giuridici e personali, oggi ha definitivamente perso le quote di Muschio Selvaggio, podcast di intrattenimento che fino a qualche tempo fa conduceva insieme a Luis Sal.

Dopo una lunga battaglia giudiziaria tra i due, fatta di frecciatine e frasi diventate meme, il tribunale di Milano ha reso nota la sua decisione presa il 28 maggio 2024 e tenuta riservata: dopo aver congelato le quote di Doom, la società di Fedez, l’organo ha ufficialmente rigettato ogni reclamo, permettendo a Luis Sal di comprare il 100% delle quote societarie del podcast.

I giudici hanno infatti deciso di applicare un provvedimento unico nel suo genere chiamato roulette russa, oggetto del contendere. Questa clausola prevede che, in caso di stallo della società (in particolare nelle società al 50/50), uno dei due soci ha facoltà di fare un’offerta per comprare le quote dell’altro socio. Qualora però quest’ultimo rifiuti è il primo a dover vendere le quote. Applicando la clausola i giudici hanno quindi confermato che la società di Luis Sal ha diritto a rilevare le quote della società di Fedez. Una scelta non congeniale al rapper, che per mesi ha cercato di non applicarla.

Una vittoria per Luis, che già da qualche tempo ha ripreso le redini del programma tornando a esserne conduttore. Ora, Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez, ha rassegnato le dimissioni da amministratrice della Muschio Selvaggio s.r.l., in favore di Zubaer Adbhuiya Hossain e di Lussorio Piras, gli amministratori delegati dalla società Luisolve srl. che ora controlla il podcast.

La risposta di Fedez sul caso “Muschio Selvaggio”

La risposta di Fedez in merito alla perdita delle quote del podcast non è tardata ad arrivare. Il rapper ha infatti pubblicato delle storie sul suo canale Instagram in cui si legge: “ Nelle scorse settimane, insieme a Mr. Marra, abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio. Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui conduzione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione. Per questo motivo, e altri, è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio.”

Il rapper ha poi continuato: “Ringraziamo tutta la community, collaboratori e ospiti ce in questi mesi hanno contribuito a portare dei contenuti che ci hanno dato modo di continuare con entusiasmo nonostante un mare di difficoltà a cui abbiamo cercato di non dare peso fino all’ultimo. È stato un fantastico viaggio durato quattro anni, grazie di tutto.”