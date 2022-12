Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Sei più da film, libro o serie tv?

Sono i nostri compagni fedeli quando vogliamo rilassarci, appassionarci ad una storia, divertirci, oppure saltare sulla sedia dalla paura. Sia che si tratti di un libro, di un film o di una serie tv, sono tutti mezzi narrativi che ci regalano occasioni di svago ma anche di riflessione.

Ogni “media” ha i suoi tempi

C’è chi preferisce i tempi rilassati del libro o di un e-book, leggendo un po’ per volta la storia narrata con le parole. Il libro ci permette di immaginare luoghi, facce, voci, scenari e di entrare così a far parte della vicenda. In più il libro è un mezzo del tutto personale: si legge da soli, senza condividere commenti e impressioni con nessuno ma godendosi tutto il bello della lettura solo per sé.

Il film invece va visto per intero, dall’inizio alla fine, in quel paio d’ore in cui seguiamo gli avvenimenti sul grande schermo o in streaming insieme a qualcun altro, con cui possiamo condividere, oltre ai pareri, anche il popcorn.

Le serie ci concedono tempi lunghi, essendo composte da almeno tre o quattro stagioni suddivise in una dozzina di episodi. Di solito una serie tv si dipana in una complessa vicenda con tanti protagonisti, lasciandoci spesso col fiato sospeso alla fine di una puntata. La curiosità ci porta al binge watching, la gustosa “maratona” in cui, insieme alle amiche, si guardano dieci-quindici puntate di seguito di una serie televisiva che ci sta appassionando, con tanto di home delivery di pizza e sushi.

E ognuna di noi ha il suo

Ognuna di noi, però, ha un “media” con cui è più in sintonia: libro, film oppure serie televisiva. Ma c’è anche chi ha un feeling speciale con ognuno di essi, senza avere un legame speciale con uno solo! Dipende da cosa amiamo, da come preferiamo seguire una storia, da quali emozioni ci toccano maggiormente.

E tu, sei più da libro, film o serie tv? Gioca con il test e scopri a quale di questi mezzi espressivi sei più vicina e perché.