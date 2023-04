Come togliere le macchie di colore a tempera dai vestiti

Fonte: iStock Come rimuovere le macchie di colore a tempera

Dipingere è un’attività creativa e super rilassante, amata da grandi e piccini. I colori a tempera sono un’ottima scelta, perché molto versatili e sicuramente divertenti per i bambini. Però sporcano molto, e spesso a nulla valgono le mille accortezze adottate per evitare gli “incidenti”. Queste tinte sono infatti realizzate con materiali grassi che non solo penetrano a fondo nei tessuti, ma lasciano anche uno spiacevole alone (soprattutto quando si tratta di tonalità vivaci come il rosso e il blu). Vediamo allora come rimuovere le macchie di colore a tempera dai vestiti.

Mai più macchie di colore a tempera

I bambini amano pasticciare su fogli bianchi e dare vita a piccoli capolavori coloratissimi: oltre ai pennarelli a spirito, un altro materiale particolarmente adatto per questi attacchi d’arte è il colore a tempera. Disponibili solitamente in tubetti o in barattoli più grandi, sono colori cremosi o parzialmente liquidi che asciugano in fretta (sia sulla carta che sui tessuti). Per evitare di sporcarsi, bisogna fare davvero tanta attenzione, ma con i più piccini non è certo facile. Un’ottima idea è far indossare loro sempre un grembiulino vecchio, che possano macchiare a piacimento.

Questo non mette comunque al sicuro il resto dei vestiti: prima o poi, una goccia di tempera andrà a finire sulla maglietta o sui pantaloncini (o peggio ancora, su tappeto o divano). Per fortuna, ci sono diversi rimedi per eliminare queste macchie. Se ancora fresche, sono facilissime da rimuovere, motivo per cui bisognerebbe agire con tempestività. Se invece lo sporco si secca, occorre utilizzare qualche rimedio più aggressivo. Scopriamo insieme tutti i trucchi più efficaci per dire addio alle macchie di tempera da ogni tipo di tessuto.

Come togliere le macchie di colore a tempera

Abbiamo visto che agire immediatamente è il modo migliore per rimuovere le macchie di colore a tempera senza lasciare aloni, anche sui tessuti delicati. Una volta secca, infatti, rischia di lasciare tracce difficili da eliminare: questo accade perché il colore penetra a fondo tra le fibre, e toglierlo completamente diventa quasi impossibile. Ecco tutti i metodi per recuperare un capo sporco senza troppa difficoltà.

Macchie fresche: come fare

Se vi siete accorti che il vostro bambino si è sporcato con i colori a tempera, agite subito: come prima cosa, prendete un panno di carta assorbente e posizionatelo sopra la macchia, premendo delicatamente senza strofinare (altrimenti rischiate di spargere il colore su una porzione di tessuto più ampia). In alternativa, potete cospargere la macchia con del borotalco o un cucchiaio di bicarbonato di sodio, che aiutano ad assorbire lo sporco in eccesso. Quindi mettete il vestito a bagno in acqua fredda per evitare che il colore si fissi sulle fibre.

A questo punto avete diverse alternative, a seconda del tipo di tessuto da trattare. Se ad essersi sporcato è un capo in cotone o in jeans, potete usare un tappo di candeggina gentile (è adatta anche per i vestiti colorati). Lasciatela agire per una decina di minuti, quindi sfregate delicatamente la macchia con una spugnetta facendo movimenti circolari e sciacquate abbondantemente. Mettete infine il tutto in lavatrice e procedete con un normale lavaggio, utilizzando la massima temperatura possibile secondo quanto riportato in etichetta.

Se il capo è bianco e particolarmente resistente, potete provare con un po’ di sgrassatore, che è l’ideale per rimuovere le componenti grasse dei colori a tempera. Sui tessuti colorati, meglio fare prima una prova su un angolino nascosto per verificare che il prodotto non lasci macchie e non scolorisca l’indumento. Un’altra soluzione è l’acqua ossigenata, che ha anche un grande potere disinfettante: mettete il vestito in una bacinella e versateci sopra un cucchiaio di acqua ossigenata, lasciandola agire per qualche minuto, quindi strofinate fino a completa eliminazione della macchia e fate fare un lavaggio in lavatrice.

Macchie secche: tutti i rimedi

La macchia di colore a tempera è ormai secca e non sapete come rimuoverla? Provate con l’azione sgrassante del comune detersivo per i piatti, meglio ancora se al limone (per avere una dose extra di acido citrico). Mettete a bagno il vestito sporco in acqua tiepida e aggiungete qualche goccia di sapone sull’area da trattare, strofinando delicatamente. Lasciate in posa per almeno 15 minuti, quindi strofinate di nuovo per eliminare ogni traccia di colore. Alla fine, dopo aver abbondantemente risciacquato, mettete il capo in lavatrice e programmate un normale ciclo ad alta temperatura – facendo attenzione ovviamente a quanto consentito dall’etichetta.

Sui capi colorati e delicati, come prima cosa prendete un cucchiaio e cercate di raschiare via gentilmente il più possibile del colore ormai secco. A questo punto, non vi resta che trattare l’alone rimasto con un po’ di aceto di vino bianco, da lasciare in posa per mezz’ora. Un’ottima alternativa è mettere il capo a bagno in acqua tiepida aggiungendo qualche scaglia di sapone di Marsiglia, per poi strofinare delicatamente sulla macchia con una spazzolina a setole morbide. Quando avrete finito, risciacquate bene e avviate un ciclo di lavaggio per tessuti delicati in lavatrice.

Per le macchie più ostinate, potete usare un composto a base di acqua e ammoniaca. Il rapporto da tenere a mente e di 6 a 1, quindi in una ciotola mescolate 6 cucchiai di acqua (fredda o tiepida) e uno di ammoniaca. Immergete un panno morbido in questa soluzione e strofinate delicatamente sulla macchia, fin quando la tempera non sarà scomparta completamente. Meglio fare prima la prova su un angolo nascosto del vestito, per evitare che si rovini. Poiché l’ammoniaca, soprattutto sui tessuti bianchi, potrebbe lasciare un leggero alone giallastro, sciacquate subito il capo con abbondante acqua e lavatelo con del sapone di Marsiglia. Potete anche farlo asciugare all’aria aperta e sotto il sole, per far brillare ancora di più il bianco.

Infine, sui capi resistenti potete provare con l’acetone (sì, proprio il solvente che si usa per rimuovere lo smalto). Imbevete un batuffolo di cotone con dell’acetone e tamponate bene la macchia, evitando di strofinare eccessivamente. È possibile che ci voglia un po’ di tempo per avere la meglio sullo sporco, quindi non desistete: continuate a riprovare finché non vedrete la macchia iniziare a sbiadire e infine scomparire del tutto. Quindi, lavate il vestito in lavatrice come di consueto per rimuovere anche ogni traccia d’alone.