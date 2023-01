Fonte: iStock Come rimuovere le macchie di smalto dai tessuti

Per avere mani sempre in ordine, lo smalto è un passaggio fondamentale. C’è chi si rivolge a figure esperte per una manicure perfetta, e chi invece preferisce il fai da te: in ogni caso, è sempre molto importante fare attenzione a non sporcarsi, perché lo smalto – soprattutto se si secca sui tessuti – è davvero difficile da rimuovere. Tuttavia, un piccolo incidente può sempre capitare. Prima di pensare che il capo macchiato sia ormai irrimediabilmente rovinato e da gettare, ci sono diversi rimedi naturali da provare. Scopriamo quali sono le soluzioni per eliminare le macchie di smalto da ogni tipo di tessuto.

Macchie di smalto: i trucchi per eliminarle

Avete inavvertitamente sfregato le unghie appena laccate sulla vostra camicetta preferita, oppure la boccetta di smalto si è rovesciata sui pantaloni lasciando una brutta macchia: come agire? Innanzitutto, la tempestività è fondamentale. Se vi accorgete subito di aver sporcato i vostri indumenti con lo smalto, avrete molte più probabilità di riuscire ad eliminarne anche ogni piccola traccia, senza bisogno di rivolgervi ad una lavanderia. Prima di scoprire quali sono i rimedi naturali più efficaci per rimuovere lo smalto dai tessuti, vediamo qualche consiglio da applicare immediatamente.

Davanti ad una macchia fresca di smalto, che non è ancora penetrata a fondo nelle fibre del vostro indumento, potete prendere un semplice foglio di carta assorbente e tamponare l’area da trattare. In questo modo riuscirete a rimuovere gran parte del prodotto in eccesso, che non si è fissato al tessuto. Fate però attenzione a non strofinare la macchia: il rischio è quello di allargarla e peggiorare così la situazione. Se avete a disposizione un cubetto di ghiaccio, passatelo sulla zona che si è sporcata per circoscrivere il problema ed evitare che la macchia diventi più grande.

Come togliere le macchie di smalto dai tessuti: l’acetone

Vediamo ora quali sono i principali rimedi per togliere una macchia di smalto dai tessuti. La soluzione più semplice prevede l’uso dell’acetone, quel solvente che viene impiegato in cosmesi proprio per eliminare lo smalto dalle unghie e preparare queste ultime ad una nuova manicure. L’acetone può essere utilizzato sulla maggior parte dei tessuti più resistenti come il cotone, il lino e il denim: assicuratevi però, controllando l’etichetta, che il capo non contenga acetato o rischierete di rovinarne le fibre.

Come procedere? Posizionate un foglio di carta assorbente sotto l’area da trattare, quindi versate qualche goccia di acetone sulla macchia e lasciate agire per alcuni minuti. A questo punto prendete un batuffolo di cotone imbevuto di acetone e strofinatelo sul tessuto fin quando non vedrete scomparire ogni alone. Non vi resta infine che risciacquare sotto abbondante acqua corrente, ripetere la procedura se ci sono ancora tracce di smalto e infine mettere il capo in lavatrice per un normale lavaggio. Se la macchia è particolarmente ostinata, potete aggiungere anche qualche goccia di alcool denaturato all’acetone.

Come togliere le macchie di smalto senza acetone

Non avete dell’acetone a portata di mano o pensate che possa essere troppo aggressivo per il vostro capo? Ci sono diversi altri rimedi naturali da provare per eliminare le macchie di smalto, tutti ugualmente efficaci. Vediamo quali sono i migliori, in base al tipo di tessuto da trattare.

Tessuti bianchi

Capi bianchi e particolarmente resistenti non temono le macchie di smalto (e nemmeno le soluzioni più aggressive per rimuoverle). In questo caso, potete provare con l’ammoniaca: versatene qualche goccia sull’area da trattare, dopo avere messo il vestito sporco all’interno di una bacinella. Lasciate in posa per alcuni minuti, poi aggiungete abbondante acqua tiepida e sfregate la macchia con uno spazzolino. Risciacquate bene e controllate che non sia rimasto l’alone, quindi mettete tutto in lavatrice – altrimenti ripetete la procedura.

Siete alla ricerca di un metodo più naturale per eliminare le macchie di smalto dai tessuti bianchi? Usate un composto a base di acqua, limone e bicarbonato di sodio: versate tutti gli ingredienti in uno spruzzino e mescolate bene, finché il bicarbonato non si sarà completamente sciolto. Ora spruzzate un po’ di questa soluzione sull’area da trattare, lasciate agire per un quarto d’ora e risciacquate. Concludete l’operazione con un normale lavaggio in lavatrice, per rimuovere ogni più piccola traccia di smalto. Attenzione: sia l’ammoniaca che il composto con limone e bicarbonato possono aggredire i tessuti colorati o più delicati, quindi evitate di usarli – o fate una prova in un piccolo angolo nascosto.

Tessuti colorati

Come abbiamo visto, i rimedi sopra citati possono danneggiare i capi più delicati, come quelli colorati o scuri. In questo caso, potete provare altri rimedi meno aggressivi per rimuovere le macchie di smalto. La soluzione più semplice – ed efficace nella maggior parte dei casi – consiste nell’usare solo un po’ di detersivo. Innanzitutto, mettete il vestito in ammollo per mezz’ora all’interno di una bacinella contenente acqua tiepida. Trascorso questo tempo, versate sulla macchia qualche goccia di detersivo: scegliere quello più adatto in base al tessuto da trattare (in questo caso va benissimo un detersivo per capi colorati).

Dopo aver lasciato in posa per alcuni minuti, sfregate accuratamente la macchia con le dita, in modo che il detersivo penetri a fondo nelle fibre e rimuova ogni traccia di smalto. Quando avrete notato che l’alone è completamente scomparso, risciacquate sotto abbondante acqua corrente e mettete il capo in lavatrice, per un normale ciclo di lavaggio. In alternativa al detersivo, potete scegliere tra altri rimedi naturali che si sono rivelati molto efficaci contro lo smalto. Ad esempio, potete cospargere la macchia con del lievito di birra e poi sfregare con uno spazzolino, oppure spalmare della schiuma da barba e lasciar agire per 15 minuti, prima di lavare il capo come di consueto.

Tessuti delicati

Tessuti particolarmente delicati come la seta e la lana (ancor di più se colorati) necessitano di qualche attenzione in più. Gli altri rimedi possono infatti danneggiare queste fibre, ma c’è comunque una soluzione ottima per rimuovere le macchie di smalto. Si tratta della lacca per capelli: spruzzatene un po’ su uno spazzolino e sfregate delicatamente sull’area da trattare, senza fare troppa pressione. È probabile che l’alone venga via quasi completamente, e che un semplice lavaggio (a mano o in lavatrice, con un ciclo per capi delicati) vi aiuti a rimuovere le ultime tracce. In caso contrario, è meglio rivolgersi ad una tintoria per evitare di fare danni al vostro indumento.

Come rimuovere le macchie secche di smalto dai tessuti

E se vi accorgete troppo tardi della macchia di smalto? Una volta che si è seccata, diventa più difficile da rimuovere – ma non impossibile! Innanzitutto grattate via lo smalto secco dal tessuto, così da eliminare la maggior parte di prodotto senza troppa fatica. Per togliere l’alone lasciato sul vestito, invece, potete provare con l’acqua ossigenata: versatene un po’ sull’area da trattare, lasciando poi agire per pochi minuti. A questo punto strofinate delicatamente la macchia, risciacquate abbondantemente e mettete il tutto in lavatrice.

L’acqua ossigenata è un potente sbiancante, quindi andrebbe utilizzata solo su capi bianchi o particolarmente resistenti. Se non siete sicure, provatela prima su un angolino nascosto e verificate se l’indumento scolorisce. In alternativa, potete utilizzare uno smacchiatore adatto ai tessuti più delicati. Spruzzatene un po’ sulla macchia e lasciate in posa per qualche minuto, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione. Quindi risciacquate bene e procedete con un normale lavaggio in lavatrice.