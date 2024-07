Come togliere le macchie di deodorante dai tessuti

Fonte: iStock Come rimuovere le macchie di deodorante dai tessuti

Il deodorante, in stick o in spray, è parte integrante della routine quotidiana di tutti noi: dopo la doccia, è l’alleato migliore per ridurre la sudorazione (anche in piena estate!) e combattere la formazione di cattivi odori, per garantire una freschezza imbattibile per tutta la giornata. Occhio però a non sporcarvi, perché a contatto con i tessuti può lasciare spiacevoli aloni. Come risolvere questo fastidioso problema? Ecco come eliminare le macchie di deodorante dai vestiti – e qualche trucchetto per evitare che si formino di nuovo.

Macchie di deodorante sui vestiti, come fare

Può capitare che, indossando un abito subito dopo aver messo il deodorante, il tessuto si macchi e resti un brutto alone che potreste portarvi dietro tutta la giornata. A volte, infatti, cambiarsi all’ultimo momento è fuori discussione – per non parlare di quando ve ne accorgete ormai fuori casa. Avete paura che la macchia, seccandosi, diventi difficile da rimuovere? Forse un semplice lavaggio in lavatrice non è sufficiente, ma ci sono diversi rimedi utilissimi che si rivelano anche molto efficaci, per eliminare qualsiasi traccia di deodorante dai tessuti senza fatica. Scopriamo come.

Come eliminare le macchie di deodorante

Cosa fare se succede di trovare una macchia di deodorante sulla maglia appena indossata? Come prima cosa, ancora una volta la parola chiave è: tempestività. Se ve ne accorgete subito, avrete molte più probabilità di rimuovere ogni traccia di sporco senza dover fare alcuna fatica. Se al contrario il deodorante è ormai penetrato nelle fibre e si è seccato, vi servirà qualche metodo un po’ più “aggressivo” per raggiungere un buon risultato. In ogni caso, è fondamentale sapere con che tipo di tessuto avete a che fare, così da trovare il rimedio giusto per ogni occasione. Vediamo qualche consiglio utile.

Rimedi per le camicie

Un outfit formale per il lavoro richiede spesso l’uso della camicia: cosa fare se questa si macchia con il deodorante? Dopo aver letto i simboli in etichetta, per evitare di utilizzare prodotti che possano danneggiare il tessuto, passate a pretrattare la macchia: inumidite la zona con acqua fredda, aspettate qualche minuto in modo che i residui di deodorante si ammorbidiscano e, a questo punto, applicate un detergente specifico per questo tipo di sporco. Se non lo avete, nessuna paura: non c’è macchia che resista al bicarbonato di sodio.

Questo ingrediente naturale, presente praticamente in ogni dispensa, è utilissimo per il bucato e per le pulizie domestiche. Come usarlo? Mescolatene un cucchiaino in una ciotola con un po’ d’acqua, sino ad ottenere una crema: spalmate quest’ultima sull’area da trattare e, dopo aver lasciato agire per 15 minuti, strofinate delicatamente con uno spazzolino da denti. Completate il trattamento rimuovendo il bicarbonato e mettendo la camicia in lavatrice, per un consueto lavaggio al massimo della temperatura consentita per il tipo di tessuto.

Rimedi per i tessuti chiari

Sui tessuti chiari, il deodorante si presenta quasi sempre con un alone giallognolo che ricorda moltissimo la classica macchia di sudore. Anche in questo caso, ci sono diversi rimedi per risolvere il problema: innanzitutto, se la macchia si è indurita occorre mettere la maglia in ammollo. Usate una bacinella riempita con una soluzione di acqua tiepida e aceto di vino bianco in parti uguali, lasciando il vestito a bagno per almeno 30 minuti. In questo modo, potrete sciogliere lo sporco dalle fibre e rimuoverlo più facilmente, aiutandovi con uno spazzolino da denti.

Se ciò non è sufficiente, usate un po’ di sapone di Marsiglia e strofinate delicatamente la macchia per eliminare qualsiasi traccia di sporco. Non vi resta che programmare un normale ciclo di lavaggio in lavatrice. E per le macchie più ostinate? Se il tessuto è resistente, come ad esempio il cotone bianco, provate con un rimedio super efficace: riempite un bicchiere per un quarto d’acqua fredda, aggiungete due cucchiai di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di detersivo e mezzo cucchiaio di perossido di idrogeno. Usate questa soluzione per bagnare l’alone e lasciate il tutto a riposo per qualche ora, quindi risciacquate bene e mettete in lavatrice.

Rimedi per i tessuti scuri

Sui vestiti scuri, l’alone di deodorante spicca come una macchia bianca impossibile da non notare. Per fortuna, ci sono diversi rimedi utili per rimuovere lo sporco: innanzitutto, se la macchia si è seccata, strofina con un panno morbido per cercare di rimuovere delicatamente i residui polverosi. A questo punto tampona la zona da trattare con una spugnetta immersa nell’aceto di vino bianco e lascia agire per qualche minuto. Se notate un netto miglioramento, vi basterà soltanto mettere il capo in lavatrice per rimuovere gli ultimi aloni.

In caso contrario, c’è un’altra soluzione davvero molto utile. Prendete un paio di compresse di aspirina (sì, proprio quella usata per l’influenza) e schiacciatele bene, sino ad ottenere una polvere sottile. Mescolate quest’ultima con dell’acqua calda e strofinate il composto sulla macchia, lasciandolo agire per circa 2-3 ore. A questo punto risciacquate bene e verificate che l’alone sia scomparso. Un ultimo lavaggio in lavatrice sarà sufficiente per eliminare qualsiasi traccia di deodorante.

Rimedi per i tessuti delicati

Con i tessuti particolarmente delicati, come la seta o la lana, ci sono pochi rimedi da poter utilizzare. Quindi, oltre a fare particolarmente attenzione a quando li usate, non vi resta che provare con un semplice ammollo in acqua tiepida per ammorbidire la macchia di deodorante e cercare di rimuoverla delicatamente. Se ciò non dovesse bastare, sciogliete quattro cucchiai di sale fino in un litro d’acqua calda e strofinate il tutto sulla zona da trattare, usando la massima accortezza. Risciacquate bene e lasciate asciugare all’aria aperta (meglio se non a contatto diretto con i raggi del sole).

Come evitare di macchiarsi con il deodorante

Naturalmente, è meglio prevenire che curare: come evitare le macchie dovute al deodorante? Se vi capita spesso, provate a cambiare prodotto. Il deodorante contiene alluminio, che mescolato con il microbiota batterico delle ascelle può provocare spiacevoli aloni. Facendo qualche tentativo, troverete sicuramente quello migliore per le vostre esigenze. E poi, un semplice consiglio pratico vi aiuterà: provate a mettere il deodorante almeno 15 minuti prima di indossare gli abiti, lasciando così il tempo di asciugare bene. Se usate un prodotto spray, non rivolgete mai il getto contro i vestiti, ma solo contro la pelle.