Come sbiancare il bucato a mano col bicarbonato

Fonte: iStock Come sbiancare il bucato a mano

Il vostro bucato ha perso il candore originario ed è ormai ingrigito o ingiallito? Purtroppo accade spesso con i numerosi lavaggi o per il semplice trascorrere del tempo, che rovina i tessuti: ma la soluzione non è gettare via indumenti ancora buoni e comprarne di nuovi. Ci sono infatti diversi rimedi per sbiancare il bucato in maniera facile e veloce, ottenendo ottimi risultati. In particolare, l’alleato più prezioso è il bicarbonato di sodio: vediamo come usarlo per far tornare i vostri vestiti bianchi come appena acquistati.

Bucato ingrigito o ingiallito: perché succede

Vi siete accorti che il vostro bucato non è più bianco come una volta? È possibile che gli indumenti abbiano preso una brutta sfumatura grigiastra, o che siano macchiati con aloni gialli che non vanno via con un normale lavaggio. Le cause possono essere molto diverse: spesso è colpa di un lavaggio sbagliato, che ha stinto dei vestiti più scuri andando a rovinare il bucato chiaro. Oppure l’utilizzo di detersivi troppo aggressivi, che hanno indebolito i tessuti, o ancora l’aver lasciato troppo a lungo in attesa dei panni sudati, che quindi hanno assunto un colorito giallastro.

In realtà, anche il semplice passare del tempo macchia il bucato: se avete qualche vecchio lenzuolo bianco lasciato per anni in un cassetto, potrete notarlo facilmente. Se avete voglia di buttare via tutto, provate prima qualche semplice rimedio naturale per sbiancare gli indumenti. In particolare, c’è un ingrediente quasi miracoloso che si rivela davvero utile per far tornare il vostro bucato candido come una volta: si tratta del bicarbonato di sodio, che probabilmente avrete già nella vostra dispensa. Come utilizzarlo?

Come sbiancare il bucato con il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è uno di quegli ingredienti che in casa non dovrebbero mai mancare: è un potente alleato nelle pulizie domestiche, soprattutto per la sua azione disinfettante e per combattere i cattivi odori. Ma è anche molto utile per il suo potere sbiancante, tanto da essere utilizzato per ottenere un bucato perfetto. Se volete assicurarvi un candore immacolato ad ogni lavaggio, non dovete far altro che aggiungerne un cucchiaio al normale detersivo, oppure direttamente nel cestello della lavatrice, sopra ai panni da lavare. In questo modo proteggerete i tessuti dal naturale ingiallimento e li farete durare molto più a lungo.

Se purtroppo il bucato si è già ingiallito o ingrigito, nessuna paura: il bicarbonato torna ad essere il rimedio ideale per risolvere il problema. Preparate una bacinella piena di acqua tiepida e scioglietevi una tazza di bicarbonato, quindi mettete in ammollo i capi macchiati e lasciateli riposare per qualche ora. Trascorso il tempo necessario affinché la soluzione agisca, risciacquate accuratamente sotto acqua fresca corrente e mettete tutto in lavatrice. Fate partire un normale lavaggio (attenzione ai simboli riportati in etichetta per non commettere errori) e stendete all’aria aperta: il gioco è fatto.

Nel caso in cui siano presenti macchie ostinate o aloni gialli, come quelli lasciati dal sudore, potete usare un metodo più “aggressivo” e molto efficace. Preparate un composto a base di bicarbonato e acqua, mescolando bene fin quando non sarà omogeneo, quindi spalmatelo sulle aree da trattare. Lasciate agire fin quando la mistura non sarà asciutta, spazzolatela via e mettete tutto in lavatrice. In alternativa, potete usare il bicarbonato mescolato a qualche goccia di detersivo per piatti e ad un po’ di sapone di Marsiglia: il procedimento è lo stesso che abbiamo appena visto, e il risultato è sensazionale.

Gli altri rimedi per sbiancare il bucato

Non ci resta ora che vedere qualche altro rimedio per sbiancare il bucato. Potete provare con il succo di limone, che è un’ottima soluzione per eliminare le macchie e lascia anche un buonissimo odore: preparate una bacinella piena d’acqua tiepida e spremeteci due limoni, aggiungete tre cucchiai di sale fino e mescolate bene. Immergete i panni ingialliti e lasciate a bagno per qualche ora, prima di risciacquare bene. Un altro sistema geniale consiste nell’usare l’aspirina, che si rivela utile non solo contro febbre e mal di testa. Sbriciolatene 5 compresse in una bacinella d’acqua calda e lasciate il bucato in ammollo per 8 ore, quindi risciacquate e mettete tutto in lavatrice.

Per i capi più resistenti, anche l’acqua ossigenata può essere un buon rimedio. Dovete bagnare l’area da trattare, aggiungendo eventualmente altri ingredienti come il bicarbonato o il sapone di Marsiglia – soprattutto se lo sporco è davvero ostinato. Ricordate di fare prima una prova su un angolo nascosto di tessuto, per evitare di combinare danni. Infine, potete provare la cenere: questo è il vecchio rimedio della nonna per sbiancare il bucato. Filtratela bene con un colino dopo averla prelevata dal camino, quindi versatela in una bacinella piena d’acqua calda. Aggiungete in ammollo i panni ingrigiti e lasciate agire per circa mezz’ora. Concludete con un lavaggio in lavatrice per avere un bucato perfetto.