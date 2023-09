Calzini bianchi, come lavarli a mano e in lavatrice

Fonte: iStock Come lavare i calzini bianchi

I vostri calzini bianchi, anche se comprati da poco, sono già ingrigiti e hanno perso di morbidezza, o hanno addirittura l’elastico rovinato? Forse non li state lavando correttamente. Ebbene sì, ci sono alcuni trucchetti utili da conoscere per un bucato perfetto: spesso, per mancanza di tempo o per disattenzione, si è tentati di buttare tutto in lavatrice senza dividere per colori e senza controllare le etichette. È così che si verifica la maggior parte degli “incidenti” con il bucato, e ciò vale anche quando si tratta di lavare i calzini – specialmente quelli bianchi. Vediamo come fare per evitare di rovinarli.

Calzini bianchi, come lavarli

Tutti abbiamo svariate paia di calzini bianchi nel cassetto della biancheria intima: sono i più facili da lavare, perché non rischiano di perdere colore anche se vengono utilizzate alte temperature per igienizzarli a fondo. In realtà, il rischio di combinare qualche guaio è proprio dietro l’angolo. Non tutti sanno, infatti, che i calzini andrebbero lavati sempre a mano, per preservare la loro morbidezza e per far durare più a lungo gli elastici. Senza contare che temperature troppo elevate vanno a danneggiare le fibre, rendendoli ben presto inutilizzabili. E se si sbaglia lavaggio, in un attimo perdono il loro candore e li ritrovate ingrigiti.

Come fare? Ci sono diversi stratagemmi che potranno tornarvi utili per avere un bucato sempre perfetto. Innanzitutto, il primo consiglio è di non attendere troppo per fare un lavaggio: non aspettate che il cesto della biancheria sia stracolmo, perché in quel caso lo sporco sarà penetrato a fondo nei tessuti e ci vorrà più tempo (ma anche più sfregamento, che si traduce in maggior usura dei calzini!) per farli tornare puliti. Rovistate subito tra il bucato da fare e mettete da parte i calzini bianchi, per procedere quanto prima a lavarli. E adesso vediamo in che modo.

Il lavaggio a mano

Per preservare al meglio i vostri calzini, sarebbe consigliato fare un lavaggio a mano. Divideteli per colore e non mescolate mai i calzini bianchi con quelli colorati, perché il rischio che scoloriscano è davvero alto. Prendete una bacinella e riempitela d’acqua tiepida, quindi aggiungete due tappi di detersivo per capi delicati. In alternativa, potete usare il sapone di Marsiglia: è un ottimo smacchiante, pulisce a fondo e lascia un buonissimo odore su vostri capi. Ora immergete i calzini bianchi in acqua e lasciateli in ammollo per una decina di minuti.

Trascorso questo tempo, infilate i calzini sulle vostre mani, facendo attenzione che la pianta sia poggiata sul palmo: iniziate a strofinarli delicatamente l’uno contro l’altro, per rimuovere lo sporco. Meglio ancora: se avete una saponetta di Marsiglia, usate quest’ultima strofinandola su ciascun calzino. A questo punto non dovete far altro che risciacquare abbondantemente, fin quando non sarà scomparsa ogni traccia di schiuma. Se volete igienizzare a fondo i calzini, riempite di nuovo la bacinella (stavolta con acqua fredda) e aggiungete 2 cucchiai di aceto di vino bianco. Lasciate il bucato in ammollo per 5 minuti: i calzini saranno bianchi e morbidi come mai prima, e avrete sconfitto ogni cattivo odore – anche quello più persistente!

Il lavaggio in lavatrice

Proprio non avete tempo da dedicare al lavaggio a mano dei vostri calzini? Niente paura: la lavatrice potrà venirvi in aiuto, purché facciate attenzione a seguire qualche suggerimento utile a non rovinare il bucato. Anche in questo caso, dividete la biancheria per colore e inserite nel cestello solamente capi bianchi, per evitare macchie sgradite. Se i calzini sono particolarmente sporchi, non usate le alte temperature: pretrattateli prima di metterli in lavatrice. Per farlo, vi basta usare un po’ di sapone di Marsiglia o del detersivo per piatti, entrambi rimedi ottimi per le macchie più ostinate.

A questo punto, accoppiate tutti i calzini e metteteli nell’apposita rete per biancheria intima (se non l’avete, va benissimo anche una federa di cotone ben chiusa). In questo modo, potrete dire addio ai calzini scomparsi e soprattutto eviterete che lo sfregamento con altri indumenti crei quei fastidiosissimi pallini scuri, che fanno sembrare il bucato vecchio e usurato. Mettete tutto nel cestello e versate del detersivo per capi delicati nell’apposita vaschetta della lavatrice. Potete anche usare il sapone di Marsiglia, al quale aggiungere del succo di limone o un cucchiaio di bicarbonato di sodio per igienizzare bene il bucato.

Avviate un programma di lavaggio per capi delicati, selezionando una temperatura massima di 40°C: l’azione disinfettante l’avrete comunque dal limone o dal bicarbonato, e lavare a basse temperature vi permetterà di far durare più a lungo gli elastici. Come ultimo consiglio, evitate di usare il classico ammorbidente. Se è vero che rende i calzini più morbidi, è ormai noto che il prodotto si deposita tra le fibre dei tessuti e, a lungo andare, rischia di rovinarli. Meglio aggiungere, nello scomparto dedicato all’ammorbidente, una tazza di aceto di vino bianco.

Come asciugare i calzini bianchi

Quando avrete finito di lavare i calzini, potete metterli ad asciugare. Se avete l’asciugatrice, ricordate di lasciarli all’interno della retina per il bucato per evitare l’eccessivo sfregamento con altri capi, e non esagerate con la temperatura, preferendo un ciclo delicato. Se invece preferite stendere all’aria aperta, fatelo sistemando i calzini già appaiati, per non dover fare fatica in un secondo momento. Non metteteli alla luce diretta del sole, per evitare che possano ingiallirsi, ma in un punto ben ventilato per far sì che asciughino in fretta. In inverno, resistete alla tentazione di posizionarli sul termosifone perché potrebbero diventare troppo rigidi. Se non avete altro posto in cui stenderli se non in casa, accendete il deumidificatore per ridurre il tasso di umidità.

Come far tornare bianchi i calzini

Con il passare del tempo e i numerosi lavaggi, è possibile che i vostri calzini bianchi siano ormai diventati grigi. Non buttateli: ci sono molti rimedi della nonna per sbiancare il bucato. Uno dei più efficaci consiste nel metterli – dopo averli lavati accuratamente – in una pentola piena di acqua, con alcune fette di limone. Portate il tutto sul fuoco e fate bollire per una decina di minuti, quindi attendete che l’acqua si raffreddi e strizzate delicatamente i calzini, stendendoli all’aria aperta. Una volta asciutti, saranno tornati candidi come appena comprati: provare per credere!