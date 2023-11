Come abbinare scarpe e calzini senza sbagliare (copiando i look delle celeb)

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: IPA Come abbinare scarpe e calzini

Scarpe di ogni tipo e calzini in bella vista: se per qualcuna potrebbe sembrare un vero orrore, ormai è assolutamente di moda sfoggiare un look sporty-chic in tutte le occasioni, anche quelle più formali. Ma come creare il giusto abbinamento? Può sembrare un’impresa davvero difficile, ma in realtà basta lasciarsi ispirare dai look delle star: puoi così scoprire come indossare le giuste calze con i mocassini, le scarpe col tacco, le sneakers… Sbizzarrisciti con la fantasia e copia le celeb più amate per essere sicura di non passare inosservata!

Scarpe da running e calzini

Una delle accoppiate più classiche e sicuramente vincenti è il calzino con le scarpe da running: d’altra parte, questi modelli si abbinano perfettamente a qualsiasi tipo di calza. Ma Irina Shayk ci regala un look davvero sorprendente, che gioca sui contrasti e fa colpo. La modella indossa un bellissimo abito bianco a sirena, lungo sino ai polpacci, da cui spuntano scarpe da running nere e un paio di calzettoni di spugna bianchi, leggermente arrotolati alle caviglie. Un outfit forse un po’ azzardato, ma assolutamente da replicare.

Fonte: IPA

Se vuoi copiare il look di Irina Shayk, prova a ricreare l’abbinamento perfetto. Le scarpe da running della Puma, modello Softride Enzo Evo Nova Shine, sono super confortevoli e hanno un’ottima vestibilità: disponibili in nero con la suola bianca, sono l’ideale per chi ama fare una bella corsetta, ma anche per dare vita ad un outfit sporty chic.

Scarpe da running Puma Dai vita al tuo look sporty chic perfetto

Abbina le scarpe da running della Puma con un paio di calzettoni in spugna Adidas: ora puoi acquistare il pacco da tre paia, per avere sempre la giusta scorta per ogni necessità. Questi calzini sono comodi e ben ammortizzati, sia sulla punta che sul tallone, ottimi per fare sport – o semplicemente per imitare il look di Irina Shayk, ovviamente.

Calzettoni in spugna Adidas Il calzino da abbinare alle scarpe da running

Sneakers e calzini

Rimanendo sempre su un look abbastanza sportivo, Levante ci insegna come abbinare un paio di sneakers ai calzini in maniera davvero originale. Ovvero, optando per calze dello stesso colore del vestito, per una sfida ton sur ton che non ti farà passare inosservata. In questo caso, l’artista ha scelto delle sneakers Superga da indossare assieme ad un paio di calzettoni marroni alti sino a metà polpaccio, il cui colore richiama quello della felpa.

Per imitare il look di Levante, inizia dalle scarpe: le sneakers Lingdu in versione beige sono perfette. Comode e versatili, puoi indossarle tutti i giorni per andare al lavoro o per un’occasione più elegante. Hanno una soletta massaggiante che garantisce il massimo confort anche per affrontare lunghe giornate in piedi.

Offerta Sneakers Lingdu Comode e versatili, da indossare tutti i giorni

In abbinamento, puoi scegliere dei comodi gambaletti Falke, disponibili in diversi colori e fantasie. Con i loro 60 denari, sono spessi a sufficienza per riscaldare anche durante le giornate invernali. E nella loro versione marrone brandy sono perfetti per le sneakers beige.

Gambaletti Falke Ottimi anche per le giornate invernali

Mocassini e calzini

Abbinamento perfetto, anche in coppia: Hailey e suo marito Justin Bieber indossano entrambi dei comodi mocassini con calzini. Ma concentriamoci sul look della splendida modella, un vero must have. Semplicissimi mocassini bassi neri, che tutte dovremmo avere nella scarpiera, si abbinano con dei calzettoni in spugna arrotolati poco sopra alla caviglia, per il massimo del confort in ogni momento.

Fonte: IPA

Per le scarpe, puoi scegliere un paio di mocassini di Feversole: il modello basic nero non ha fronzoli, per una linea tanto semplice quanto elegante, che puoi abbinare facilmente in ogni occasione. Le scarpe sono comodissime, hanno una soletta in memory foam e un piccolo rialzo da 0,5 cm per la massima stabilità.

Offerta Mocassini neri Feversole Le scarpe più comode da indossare quotidianamente

Cosa abbinare ai mocassini neri? Un paio di calzini di spugna bianchi, ovviamente: quelli di Tanstc sono caldissimi anche per l’inverno, proteggono il piede e lasciano respirare la pelle. La confezione è da sei paia, così puoi averne una buona scorta anche per fare sport.

Calzini bianchi in spugna Ottimi sia per un look sporty-chic che per fare attività

Mary Jane e calzini

Tra le scarpe più in di questa stagione ci sono senza dubbio loro, le Mary Jane: ad indossarle in maniera abbastanza originale è la modella Amelia Hamlin, che ne ha scelte un paio nere senza tacco abbinandole a dei calzini rosa, per completare un look altrimenti total black. Assolutamente da imitare.

Fonte: IPA

Prendi spunto dal look della Hamlin: le scarpe Mary Jane di Capezio sembrano davvero perfette per imitare il suo outfit. Disponibili nella versione nera, sono molto confortevoli e hanno una soletta in schiuma per camminare senza alcun fastidio tutto il giorno.

Mary Jane Capezio Le tue nuove Mary Jane preferite

Come abbinamento, sono perfetti i calzini rosa di Pieces: sono in realtà disponibili in tantissimi colori, quindi puoi fare scorta e creare ogni giorno un look diverso. Inoltre sono davvero morbidissimi ed eleganti, con l’orlo lavorato da lasciare assolutamente a vista.

Calzini rosa Pieces Eleganti e comodissimi, da avere assolutamente

Scarpe col tacco e calzini

Infine, l’abbinamento più audace ma di sicuro successo: le scarpe con il tacco e i calzini. Se nella versione più semplice, perfetta per chi non vuole uscire dalla propria confort-zone, basta indossare delle normali décolleté e dei gambaletti alti al ginocchio, la scelta di Emma Chamberlain è decisamente più azzardata. La youtuber sfoggia infatti dei veri e propri trampoli con plateau, abbinandoli ad un paio di calzini bianchi a metà polpaccio.

Fonte: IPA

Vuoi imitare il look della Chamberlain e non temi le altezze vertiginose? I sandali Elara sono proprio l’ideale: tacco altissimo e largo, plateau sufficiente a camminare con più comodità, cinturino alla caviglia e un design davvero unico. Sceglile nel colore silver glitterato, e stai pur tranquilla che non passerai inosservata.

Sandali alti con plateau Elara Tacchi vertiginosi ed eleganza: un vero must

Come abbinamento, niente di più facile: i calzini bianchi Eiission sono della giusta altezza, hanno un’ottima vestibilità e non scendono alla caviglia, evitando di doverli risistemare in continuazione. Il pack da sei paia è perfetto per averne sempre qualcuno di scorta quando ne hai bisogno.

Calzini bianchi Eiission Le calze che non devono mancare mai nel guardaroba