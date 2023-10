Sneakers autunno: sconti folli sui modelli di tendenza. Le offerte da non perdere

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Comode, versatili, semplicemente perfette: le sneakers sono le scarpe più amate di tutti i tempi, e in autunno possiamo davvero sbizzarrirci ad indossarle. Con la Festa delle Offerte Prime, che dura solamente due giorni (ed è dedicata agli utenti Amazon iscritti al servizio Prime), ci sono tante occasioni da non lasciarsi sfuggire. Scopriamo quali sono i modelli migliori, per rinnovare la scarpiera approfittando degli sconti pazzi.

Sneakers per l’autunno: le offerte migliori

Amanti delle sneakers, questa è l’occasione giusta per regalarsi un nuovo paio di scarpe. Ma quali modelli scegliere? Se volete restare sul classico, le Puma Smash V2 sono perfette: dalle linee semplici e dal design elegante, si adattano ad ogni tipo di look e sono davvero comodissime, non vorrai più toglierle. Sono disponibili con la tomaia bianca o nera e le righe laterali di diverso colore. Oggi le trovi scontatissime, con prezzi a partire da 31,30€.

Decisamente originali sono invece le Asics Gel-Nimbus 25: sono sneakers perfette anche per correre, visto che hanno una suola in gel con inserto flessibile, che garantisce un appoggio morbido ad ogni passo. Ti seguiranno non solo nei tuoi allenamenti, ma in ogni occasione in cui le indosserai. Sono disponibili in color ardesia con decorazioni champagne, e sono scontate del 21%: costano solo 111,19€ (contro i 141,17€ del prezzo di partenza).

Un modello elegante per eccellenza è quello proposto da Tommy Hilfiger: le sneakers hanno un design confortevole, con la suola preformata e una fodera interna che garantisce una vestibilità perfetta per tutta la giornata. Grazie ad un look classico ma sempre di tendenza, puoi usarle davvero in qualsiasi occasione. E oggi sono super scontate: le puoi acquistare a soli 50,40€, non lasciartele sfuggire.

Sneakers Adidas, prezzi imbattibili

Il classico modello firmato Adidas è un vero must have: le sneakers Court Platform sono morbidissime e super confortevoli, con le tradizionali tre righe oblique, che risaltano sui lati della scarpa. Sono disponibili in diverse tonalità, con la tomaia bianca e le righe champagne, nere, viola, argento o multicolore, ma anche con la tomaia grigia o nera. Sono scarpe estremamente versatili, e oggi puoi averle con uno sconto fino al 20%: i prezzi partono da appena 43,89€.

Se preferisci qualcosa di più sportivo, le Adidas Duramo 10 sono perfette. Il plateau alto con stabilizzatore del tallone permette di usarle come scarpe da running, ma il design moderno e giovanile le rende ideali da abbinare con ogni look. Puoi scegliere tra tantissimi colori, dai classici bianco e nero al lilla e al fucsia, passando per l’arancione e la fantasia multicolor. Anche queste sneakers arrivano fino al 20% di sconto, con prezzi a partire da 35,99€.

Ormai divenute iconiche, le Adidas Hoops 3.0 Mid nella versione Lifestyle Basketball Classic sono veramente irrinunciabili – soprattutto per chi ama il sostegno alla caviglia. La loro peculiarità? Il taglio mid-cut, che le rende perfette davvero per ogni occasione. Quelle in offerta sono le classiche sneakers bianche con bande color oro: puoi trovarle scontate fino al 27%, e costano dai 51,25€ in su.

Sneakers Reebok, gli sconti da non perdere

Anche la Reebok propone molti modelli interessanti, per le amanti delle sneakers: è il caso delle Classic Vegan, dallo stile inconfondibile. Disponibili in color gesso e grigio o bianco e rosa, sono davvero versatili e si abbinano bene anche con dei look più eleganti. Oggi sono in sconto fino al 29%, con prezzi a partire da 39,19€.

Sembrano scarpe da running, ma puoi indossarle ogni giorno per avere una camminata sostenuta e confortevole, anche su terreni accidentati, grazie alla suola ammortizzante: sono le sneakers Reebok GL 1000, disponibile in un’ampia varietà di nuance. Puoi optare per la tomaia bianca o grigia, lasciando che l’unico tocco di colore siano le righe laterali, oppure scegliere il monocolore rosso bordeaux o il blu navy. Le puoi acquistare con uno sconto fino al 37%, i prezzi partono da appena 39,15€.

Concludiamo con un modello super classico, che tutte dovremmo avere nella nostra scarpiera: le Reebok Court Advance sono realizzate in morbida pelle e hanno un’ammortizzazione con schiuma a microbolle, per un confort estremo. Sono proprio le tradizionali scarpe da tennis, da cui traggono ispirazione. Sono disponibili con la tomaia bianca e i dettagli in diversi colori, come l’argento, l’oro, il giallo e il rosa. Scontate fino al 30%, le puoi acquistare a partire da 37,67€.

Sneakers Geox, le promozioni uniche

La qualità Geox è inimitabile, anche quando si tratta di sneakers. E la scelta è davvero molto ampia: come le Bloomie C, basse e dalle linee semplici, perfette anche per chi ha il piede piccolo. Sono realizzate in materiale sintetico e hanno una comoda suola in gomma. Disponibili in diversi colori, puoi sceglierle tra nere, bianche, grigie, marroni e in numerose sfumature e fantasie, per abbinarle al meglio ad ogni tuo look. Oggi sono scontate sino al 30%, e puoi averle a partire da 39,89€.

Molto più rock, le sneakers Geox Leelù E sono alte alla caviglia e hanno una suola più spessa, per dare maggior confort al piede. Oltre alla chiusura con i lacci, ha una comoda zip per infilarle più facilmente. Tre sono i modelli disponibili: nere classiche con suola beige, nere con suola dalle borchie nere e bianche con suola dalle borchie bianche. Scegli le tue preferite e corri ad acquistarle con sconti fino al 14%, costano a partire da 51,47€.

Chi ama l’eleganza non può che impazzire per le Geox Vega A: le sneakers sono foderate in tessuto sintetico e hanno la suola sottile. Avvolgono il piede con delicatezza, per offrire una piacevole sensazione di confort. Sceglile tra i diversi modelli a disposizione: che siano beige, bianche o blu navy, ne rimarrai conquistata. Le puoi acquistare con uno sconto fino al 39%, con prezzi a partire da 58,76€.

