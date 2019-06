Come indossare le sneakers: qualche idea di stile

editato in: da

Borsa e mini zaino Rebecca Minkoff, t-shirt, gonna e top Pinko, sneakers Adidas, jeans MIH Jeans

Sneakers: impossibile non averne nell’armadio almeno un paio. Sono la scarpa comoda per eccellenza, abbinabile davvero con tutto a seconda delle varie occasioni d’uso. In più, sono super trendy, declinate in qualunque modello e colore. Vediamo qualche spunto per indossare una delle calzature più amate di sempre.

Come indossare le sneakers: con il pantalone in pelle

Per rendere più facile un pantalone in pelle, provate ad abbinarci una sneaker chiara. Attenzione solo ad una cosa: il pantalone non deve essere aderente e la sneaker non deve essere un modello tipo le Triple S o le Archlight. Andrà benissimo una semplice scarpa chiara dalla suola sottile.

Come indossare le sneakers: con la tuta

La scarpa da ginnastica chiama la tuta, è un fatto! Via libera all’abbinata, ovviamente con stile. Se non stante andando il palestra, allora mettete una giacca in pelle, oppure in denim e una maxi sciarpa. E non dimenticate la borsa: se è una tote, è meglio. Ultima dritta: fate un piccolo risvolto all’orlo del pantalone: se avete caviglie sottili sarà un modo ideale per slanciare la figura.

Come indossare le sneakers: con il pantalone maschile

Per sdrammatizzare un pantalone dal taglio maschile, non c’è niente di meglio che una sneaker, anche tono su tono con il pantalone, oppure in colore a contrasto. E’ un’alternativa più casual alla classica stringata in stile Oxford o al mocassino.

Come indossare le sneakers: in nero

Non sta scritto da nessuna parte che la sneaker deve essere per forza bianca: anche il nero ha un suo perchè! Decisamente però vi lega di più. In questo caso, preferite outfit monocromatici, in cui ci sia un solo capo che stacchi, come nella foto sotto: la giacca scamosciata è l’elemento colorato in un outfit total black.