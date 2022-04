Test: Chi eri nella tua vita precedente?

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Il concetto di reincarnazione, cioè la rinascita dell’anima di una persona in un altro corpo dopo la sua scomparsa, arriva da molto lontano: ne parlavano già i filosofi greci, ne discutevano gli studiosi nel rinascimento e molti pensatori hanno sostenuto questa ipotesi anche in tempi moderni. Però l’idea del passaggio delle anime non è peculiare del mondo occidentale, quanto delle religioni orientali come buddhismo e induismo.

Anche se queste culture sono lontanissime da te, perché escludere l’ipotesi che lo spirito di una persona possa rinascere nell’anima di un’altra? In effetti, certi segnali misteriosi sembrano avvalorare questa teoria, come il “déjavu”, ovvero la sensazione di aver già vissuto una situazione o di essere già stata in un posto.

Come si sa, anche questi fenomeni hanno una spiegazione, eppure resta il dubbio che siano realmente il segno di una memoria precedente. Allora, gioca con il test e scopri chi eri nel passato e quali caratteristiche di quell’antica personalità sono presenti in te e nel tuo modo di fare.