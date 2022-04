Frasi sul valore delle donne, perfette per ogni occasione

Il valore delle donne è spesso messo in secondo piano dalla società, dove ancora il gentil sesso è vittima di pregiudizi e limitazioni. Creative, multitasking e intelligenti, ragazze e signore hanno invece un potenziale che, spesso, riesce a portare progressi tecnologici e culturali. Empatiche e intuitive, le donne riescono a raggiungere risultati incredibili con la loro forza di volontà. Da Rita Levi Montalcini a Margaret Tatcher fino a Malala Yousafzai, gli esempi di donne di carattere che hanno lasciato un segno nel mondo sono numerosi. Se vuoi dedicare qualche parola efficace a una persona amata o stimata per elogiarne la sua forza o le sue abilità, con DiLei, trovi una selezione di frasi da dedicare al valore delle donne, con gli aforismi e le citazioni più belle da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi sul valore delle donne

Per “valore” s’intende una misura non comune delle doti morali e intellettuali o di capacità specifiche di una persona. Ogni donna ha un suo specifico valore e potenziale che, alcune volte rischia di non essere espresso o viene oppresso da una società maschilista che ostacola lo sviluppo e la libertà della creatività femminile. Giovani e meno giovani vanno invece spronate a conoscere a fondo i loro punti di forza e a farli risaltare per portare contributi positivi al mondo. Ecco alcuni dei pensieri e delle citazioni più belle sul valore delle donne.

A tutte le bambine che stanno guardando, non dubitate mai di essere preziose e potenti e di meritare ogni possibilità e opportunità nel mondo per perseguire e realizzare i vostri sogni. (Hillary Clinton)

Ho alzato la voce, non in modo da poter urlare, ma in modo da poter far sentire quelli senza voce… Non possiamo avere successo quando metà di noi rimane indietro. (Malala Yousafzai)

Mi ci è voluto molto tempo per trovare la mia voce, e ora che ce l’ho, non rimarrò in silenzio”. (Madeleine Albright)

Certo che non sono preoccupata di intimidire gli uomini. Il tipo di uomo che viene intimidito da me è esattamente il tipo di uomo che non mi interessa. (Chimamanda Ngozi Adichie)

Il femminismo non riguarda il rafforzamento delle donne. Le donne sono già forti, si tratta di cambiare il modo in cui il mondo percepisce quella forza. (G. D. Anderson)

Le donne dicono sempre: Possiamo fare qualsiasi cosa gli uomini possano fare. Ma gli uomini dovrebbero dire: Possiamo fare tutto ciò che le donne possono fare. (Gloria Steinem)

Adoro vedere una ragazza uscire e afferrare il mondo per i risvolti. (Maya Angelou)

Sono una donna. Fenomenale. Sono una donna fenomenale ecco cosa sono (Maya Angelou)

Le donne appartengono a tutti i luoghi in cui vengono prese le decisioni. … Non dovrebbero essere l’eccezione (Ruth Bader Ginsburg)

Non devi essere carina. Non devi la bellezza a nessuno. Non al tuo fidanzato / coniuge / partner, non ai tuoi colleghi, specialmente non agli uomini sconosciuti per strada. Non la devi a tua madre, non lo devi ai tuoi figli, non lo devi alla civiltà in generale. La bellezza non è un affitto che paghi per occupare uno spazio contrassegnato come femminile. (Erin McKean)

Una donna con una voce è, per definizione, una donna forte. (Melinda Gates)

Una femminista è chiunque riconosca l’uguaglianza e la piena umanità di donne e uomini (Gloria Steinem)

C’è qualcosa di davvero speciale in una donna che domina in mondo di uomini. Ci vuole una certa grazia, forza, intelligenza, impavidità e coraggio per non accettare mai un ‘no’ come risposta. (Rihanna)

Frasi sul rispetto delle donne

Le donne sono altamente efficienti e intuitive e meritano rispetto per la loro attività professionale, personale e per il loro modo di essere, diverso da individuo a individuo. Il loro potenziale e la loro intelligenza va stimolata e protetta per fare in modo che dia i suoi migliori frutti. Ecco qualche frase da dedicare alla propria signora, a una figlia o un’amica per dimostrarle stima e profondo rispetto.

Quando una donna ti parla, ascolta quello che dice con gli occhi. (Victor Hugo)

Il rispetto per noi stessi guida la nostra morale; il rispetto per gli altri guida le nostre maniere. (Lawrence Sterne)

Una donna ti ha messo al mondo, quindi non hai il diritto di mancarle di rispetto. (Tupac Amaru Shakur)

Non hai il diritto di essere chiamato uomo, se non hai rispetto per le donne. (Avijeet Das)

Gli uomini che amano le loro madri trattano le donne in modo meraviglioso. E hanno un enorme rispetto delle donne. (Ellen Barkin)

Dovreste rispettarvi a vicenda e astenervi dalle dispute; non dovreste respingervi a vicenda, come l’acqua e l’olio, ma dovreste mescolarvi insieme, come il latte e l’acqua. (Buddha)

Avere due figlie ha cambiato la mia prospettiva su molte cose, e ho sicuramente un ritrovato rispetto per le donne. E penso di essere diventato finalmente un uomo buono e vero da quando ho avuto una figlia. (Mark Wahlberg)

Uomini e donne hanno dei ruoli – i loro ruoli sono diversi ma i loro diritti sono uguali. (Harri Holkeri)

Noi rispettiamo le donne e non le insultiamo dicendo che tutto ciò che interessa loro sono i diritti riproduttivi. Tutte le questioni sono questioni di donne. (Carly Fiorina)

Le mie sorelle e mia madre mi hanno insegnato a rispettare le donne e ad aprire loro le porte. (Milo Ventimiglia)

Un uomo non mostra mai così splendidamente la propria forza come quando rispetta la morbidezza di una donna. (Douglas William Jerrold)

Questo non riguarda solo le donne. Anche noi uomini dobbiamo riconoscere la parte che giochiamo. I veri uomini trattano le donne con la dignità e il rispetto che meritano. (Il principe Harry)

Frasi per celebrare le donne

Le donne sono componenti importanti della società. Lavorano, educano i figli e hanno una grande capacità di comprendere i problemi e trovare soluzioni. Non solo amministratrici della casa, ma persone tenaci e sensibili, andrebbero elogiate ogni giorno. Di seguito alcuni degli aforismi per celebrare la propria compagna, un’amica o una donna speciale.

Quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle. (Denis Diderot)

Una donna è il cerchio completo. Dentro di lei c’è il potere di creare, nutrire e trasformare. (Diane Mariechild)

Alle donne che non cercano di somigliare agli uomini e che conservano sensibilità, grazia e femminilità anche sul ponte di comando. Auguri. (Selvaggia Lucarelli)

Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi, che non si annoi mai di leggere le tue espressioni. (Frida Kahlo)

Sei bella. E non per quel filo di trucco. Sei bella per quanta vita ti è passata addosso, per i sogni che hai dentro e che non conosco. (Angelo De Pascalis)

Non togliermi neppure una ruga. L ho pagate tutte care. (Anna Magnani)

La donna è poesia. La donna è amore. La donna è vita. Ringraziale! (Charles Bukowski)

Le donne sono i veri architetti di questa nostra società. (H.B. Stowe)

Il compito di noi donne è innalzare la razza umana. Gli uomini devono cercare di raggiungerci. E ne hanno ancora per circa un milione di anni. (Roseanne Baer)

La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata. (William Shakespeare)

Frasi sulle donne vere

Naturali o truccate, estroverse o introspettive, quando si parla di donne si deve tenere conto di una varietà di caratteri che definiscono ogni singolo individuo. Il filo conduttore è la bellezza della loro femminilità e della forza del loro carattere. Per dedicare qualche frase a una vera donna, ecco alcuni suggerimenti con citazioni e aforismi.