Frasi per donne speciali, perfette per ogni occasione

Comprensive, dolci e gentili, le donne hanno un’anima più sensibile che le permette di entrare a contatto più profondamente con ciò che le circonda e con i bisogni o le difficoltà degli altri. Sempre pronte a mettersi in gioco e ad aiutare chi gli sta a cuore, sanno dimostrare forza e capacità di affrontare qualsiasi situazione. Dai caratteri diversi, alcune più estroverse, altre più timide e riservate, allegre o riflessive, ognuna ha la sua particolarità e caratteristiche e modi di fare a lei peculiari. Se vuoi dedicare qualche parola efficace a una persona amata o stimata per elogiarne la sua femminilità, tenacia, coraggio o indipendenza, con DiLei, trovi una selezione di frasi da dedicare a donne speciali, con gli aforismi e le citazioni più belle da usare in ogni occasione.

Aforismi e frasi per donne speciali

Nella cultura popolare, alle donne sono stati dedicati numerosi motti che, a vario titolo, ne elogiano la forza o la capacità di portare avanti la famiglia. La bellezza femminile è stata ed e ancora oggi fonte d’ispirazione di artisti, poeti e scrittori. Il comportamento alle volte contraddittorio è una caratteristica che entrata nell’opinione comune e sulla quale le donne stesse spesso ironizzano, così come è spesso citata l’astuzia femminile. “La donna, per piccola che sia, vince il diavolo in furberia” recita per esempio un proverbio. Di seguito, alcuni dei migliori aforismi e citazioni per una donna speciale.

Essere donna è terribilmente difficile, perché consiste soprattutto nell’aver a che fare con gli uomini. (Joseph Conrad)

Donne che avete intelletto d’amore (Dante)

La donna, solo il diavolo sa cos’è, io non ci capisco niente. (Fedor Dostoevskij)

La donna sarà sempre il pericolo di tutti i paradisi. (Paul Claudel)

Con una donna si possono fare soltanto tre cose: amarla, soffrire per lei o farne letteratura. (Lawrence Durrell)

Lasciamo le belle donne agli uomini senza fantasia. (Marcel Proust)

Tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza, questa è la debolezza di quasi tutte le donne. (Carlo Goldoni)

Sono una donna con tutti i diftti, forse, che una donna abbia mai avuto: debole, vanitosa, amorale, come quasi tutte le rappresentanti del mio sesso; perché le nostre virtù, quando ne abbiamo, sono soltanto frutto d’impulso d’intuizione. (Nathaniel Hawthorne)

La donna ha soprattutto un altro talento innato, un dono originario: un assoluto virtuosismo per dar senso al finito (Soren Kierkegaard)

L’angelo della famiglia è la donna. (Giuseppe Mazzini)

Le donne sono particolarmente inadatte alla ricerca del tempo perduto. (Eugenio Montale)

Quando le donne parlano ridendo è come un uomo che vi prende da parte per darvi un consiglio. (Cesare Pavese)

Sto fatto che dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna mi sembra una grande cretinata. È la solita storia che puzza di mancia, di gratifica natalizia, di carità, di bel gesto nei confronti di noi donne, esseri inferiori. Io mi sono rotta leggermente le palle. E dietro una grande donna c’è sempre chi o cosa? Solo se stessa, temo. (Mina)

Frasi per donne forti e fragili

Forza e fragilità, due qualità opposte, riescono invece perfettamente a convivere negli individui femminili. All’apparenza delicate e dalla sensibilità che, in alcuni momenti, le rende meno aggressive e più deboli, le donne sanno tirare comunque fuori le unghie per difendere i loro ideali e ciò che amano. Se si sta cercando una frase per esaltare la dicotomia forza/fragilità della persona a cui la si vuole dedicare, ecco alcuni aforismi adatti in qualsiasi situazione.

Le donne sono estreme: o migliori o peggiori degli uomini. (Jean de La Bruyère)

Donne, da voi non poco la patria aspetta. (Giacomo Leopardi)

Che il Dio di Anna ti renda amante della vita e ti faccia osare e credere nell’impossibile. Che il Dio di Debora ti conceda audacia e coraggio per lottare per la giustizia. Che il Dio di Giuditta ti porti ad affidarti a Lui nelle certezza certezza che Lui solo è la tua forza e compie prodigi per chi si affida. Ch il Dio di Ester ti conceda fortezza per affrontare i potenti in favore del popolo esiliato. (Padre A. Draghi)

E ovviamente gli uomini conoscono qualunque cosa, tranne le cose che le donne conoscono meglio di loro. (Georg Eliot)

Onorate le donne! Intrecciano e intessono rose celesti nella vita terrena. (Friedrich Schiller)

L’inferno non è mai scatenato quanto una donna offesa. (William Shakespeare)

Una donna di carattere generoso sacrificherà mille volte la vita per colui che ama, e si guasterà per sempre con lui per una questione di orgoglio, a proposito di una porta chiusa o aperta. Sono questi i punti di onore di una donna. (Stendhal)

La donna è un miracolo di divina contraddizione. (Jules Michelet)

Grande è la gloria di una donna che meno fa parlare gli uomini di sé, sia in lode sia in biasimo. (Tucidide)

Le donne non sono una fauna speciale e non capisco per quale ragione esse debbano costituire, specialmente sui giornali, un argomento a parte: come lo sport, la politica o il bollettino meteorologico. (Oriana Fallaci)

Frasi per donne libere

La libertà è una conquista, per ogni essere umano, difficile da ottenere. Nel caso delle donne, per secoli relegate a un livello inferiore della società e oppresse da una cultura maschilista e misogina predominante, essere libere è stato spesso osteggiato o proibito. Ancora oggi una donna che esprime il proprio pensiero e vive la vita assecondando i suoi desideri, allontanandosi dalle convenzioni sociali che la vogliono madre e moglie, viene spesso criticata ed è oggetto di pregiudizi. La realtà è che queste giovani o signore hanno compreso che la felicità passa dal rispetto di se stesse e dei propri sogni. Di seguito, una serie di citazioni sulle donne libere.

Una donna è un paese straniero al quale, anche quando vi si stabilisca da giovane, un uomo non arriva mai a capire a fondo i costumi, la politica e la lingua. (Coventry Patmore)

Penso che le donne siano le depositarie della libertà. (Francis Picabia)

Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa. (Frida Khalo)

Le donne sono più apert alle ragioni ideali che agli opportunismi. (Alcide De Gasperi)

Se le donne in Russia possono lavorare per le ferrovie? Io perché non posso volare nello Spazio? (Helen Kirkpatrick, prima donna nello Spazio)

Fanno delle cose, le donne, alle volte, che c’è da rimanerci secchi. Potresti passare una vita a provarci: ma non saresti capace di avere quella leggerezza che hanno loro, alle volte. Sono leggere dentro. Dentro. (Alessandro Baricco)

Ieri come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee. (Dacia Maraini)

Frasi d’amore per le donne

Far sapere alla tua dolce metà quanto è speciale per te, è un gesto che non sarà mai disprezzato. A ogni signora o ragazza piace sentirsi rivolgere parole affettuose che elogino le caratteristiche che più affascinano il proprio compagno. Se stai cercando una dedica originale ed efficace per far comprendere quanto l’altra persona sia importante per te, qui trovi alcune delle più belle citazioni e aforismi da dedicare a una donna speciale.