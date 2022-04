Aforismi e frasi sulla bellezza delle donne per tutte le occasioni

Le donne amano sentirsi rivolgere frasi che elogiano la loro bellezza, sia fisica che interiore. La letteratura e le tradizioni popolari hanno dedicato al gentil sesso un numero ampio di aforismi e opere che inneggiano alla femminilità e all’eleganza delle signore. Capelli, vestiti, make-up possono anche non essere indispensabili per far risaltare la grazia della propria compagna, amica o figlia e, alcun volte, può essere utile ricordare a una donna quanto sia più bella al naturale o quanto, oltre all’aspetto fisico, sia affascinante il suo carattere e il suo animo. Con DiLei, trovi una selezione di frasi sulla bellezza delle donne con gli aforismi e le citazioni più belle da dedicare a ogni occasione.

Aforismi e frasi sulla bellezza delle donne

La bellezza delle donne è stata, ed è tuttora, uno dei temi più trattati dalla letteratura e, in alcuni casi, anche motivo di scontro quando è troppo diretta a descrivere l’aspetto fisico della persona oggetto del discorso, a discapito del suo carattere. Intelligenti, forti, multitasking e sensibili, le figure femminili sono un concentrato di fascino ed eleganza che da sempre hanno attratto artisti, scrittori e poeti che hanno dedicato opere ed elogi alle loro muse. Dallo sguardo alla sua naturalezza e genuinità: ecco alcuni dei pensieri e delle citazioni più belle.

Non importa l’aspetto di una donna, se la verità e l’onestà sono scritte sul suo viso, lei sarà bellissima. (Eleanor Roosevelt)

La donna che non riesce a rendere affascinanti i suoi errori, è solo una femmina. (Oscar Wilde)

La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore. (Audrey Hepburn)

Se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto neppure il fiore. (Victor Hugo)

La natura delle donne è intimamente alleata con l’arte. (Johann Wolfgang von Goethe)

Quale autore al mondo potrà insegnarvi la bellezza come uno sguardo di donna? (William Shakespeare)

Uno dei primi effetti della bellezza femminile su di un uomo è quello di levargli l’avarizia. (Italo Svevo)

Una bella donna non è colei di cui si lodano le belle gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti. (Lucio Anneo Seneca)

Non si è mai vista bella donna che non facesse smorfie davanti a uno specchio. (William Shakespeare)

Le donne sono una vite su cui gira tutto. (Lev Tolstoj)

Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle. (Denis Diderot)

La violenza della donna è nel suo fascino. (Jean-Jacques Rousseau)

Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo. (William Shakespeare)

Frasi sulla bellezza naturale delle donne

Che siano bionde, more o rosse, che abbiano qualche chilo in più o in meno, la bellezza delle donne sta soprattutto nella loro naturalezza. In uno sguardo lanciato di sfuggita, un sorriso che caratterizza e rende riconoscibile, tra miliardi di altre persone, la propria compagna. “Non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace” è uno dei proverbi più diffusi sul tema, che specifica quanto anche un semplice gesto possa diventare meraviglioso agli occhi di chi guarda. Nelle movenze femminili c’è un naturale gioco che tende ad attrarre l’attenzione e conquistare i presenti. Ecco qualche frase da dedicare alla propria signora, a una figlia o un’amica per esaltare la sua vera essenza e la sua bellezza naturale.

Quando una donna ti sta parlando, ascolta quello che dice con i suoi occhi. (Victor Hugo)

Una bella donna è cento volte più attraente quando esce dal sonno che dopo una toeletta. (Giacomo Casanova)

Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna. (Coco Chanel)

Non si è ancor mai vista donna bella e stupida. (William Shakespeare)

Le donne ci piacciono perché sono meravigliose, o ci sembrano meravigliose perché ci piacciono?. (Achille Campanile)

Il bello di una donna è che sa essere semplicemente straordinaria in ogni situazione, seppur nella sua grande fragilità. (Stephen Littleword)

Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto il sole. (Leopold Fechtner)

Ci sono donne che non sono belle, ma hanno l’aria di esserlo. (Karl Krauss)

Che cos’è la donna? Soltanto uno dei gradevoli abbagli della natura. (Hannah Cowley)

Frasi sulla bellezza dell’anima delle donne

Madri, imprenditrici, compagne, avventuriere o padrone del focolare domestico, la bellezza delle donne sta soprattutto nella loro anima. Forti, dolci, ostinate e gentili, sono capaci di gestire più cose insieme, il lavoro, i figli, la famiglia. La sensibilità permette loro di capire ed entrare in sintonia con le altre persone e con le loro difficoltà e allo stesso tempo può renderle insicure, ma sempre affascinanti. Di seguito alcuni degli aforismi sul carattere e l’interiorità femminile.

La vera bellezza di una donna è riflessa nella sua anima. (Audrey Hepburn)

La donna è un miracolo di divina contraddizione. (Jules Michelet)

Io non mi curo mai di quello che sembro, di come gli altri mi vedono. Sono così, come la mia vita, le mie speranze, le mie delusioni, le mie gioie e le mie infelicità mi hanno fatta. Lo sono senza riserve e senza ipocrisie. (Anna Magnani)

Nelle donne tutto è cuore, perfino la testa. (Jean Paul)

La donna capisce il finito, lo comprende fin nelle radici: per questo essa è adorabile, e tale, a guardar bene, è ogni donna; per questo è graziosa, e nessun uomo lo è; per questo è felice, come nessun uomo può o deve essere; per questo è in armonia con l’esistenza, come nessun uomo può o deve essere. (Søren Kierkegaard)

Il più delle volte, un’aria di dolcezza o di fierezza non significa che una donna sia fiera o dolce: è un modo particolare d’essere bella, ecco tutto. (Alphonse Karr)

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere capite. (Oscar Wilde)

La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini. (Coco Chanel)

Una donna che non sa essere brutta non è bella. (Karl Kraus)

Le donne sono un sesso affascinante e testardo. Ogni donna è una ribelle e, di solito, entra in rivolta contro se stessa. (Oscar Wilde)

Frasi sulla bellezza del corpo delle donne

La fisionomia femminile è stata oggetto di numerosi aforismi e citazioni, perché è la prima cosa che si vede e attrae, ma per risaltare (e durare), all’aspetto fisico vanno abbinate qualità interiori che riescono a rendere unici anche i difetti. Non esiste una bellezza standard e chi ritiene che una bella donna sia solo colei che è conforme a canoni stabiliti da una società superficiale compie un grande errore. Per dedicare qualche frase alla bellezza del corpo delle donne, ecco alcuni suggerimenti con citazioni e aforismi.