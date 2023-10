Frasi sull’apparenza: citazioni e aforismi sulla falsità e sull’essere autentici

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le frasi sull’apparenza riportano al centro del dibattito un tema molto comune e dibattuto. Sin dall’Antica Grecia dove i filosofi parlavano spesso dell’opposizione fra verità e finzione nella realtà. In effetti nella vita quotidiana ci scontriamo il più delle volte con l’apparenza che rischia di nascondere ciò che è più autentico.

DiLei ha raccolto le più belle frasi sull’apparenza: aforismi e citazioni che svelano quanto di vero (e quanto di falso) c’è nell’esistenza.

Frasi sull’apparenza delle persone

Le frasi sull’apparenza delle persone ci porta a riflettere su quanto intorno a noi possano esserci delle maschere e come la società spesso ci imponga di nascondere ciò che siamo veramente.

Le apparenze sono un assaggio dell’invisibile. (Anassagora)

Ci sono cose più importanti dell’aspetto esteriore. Nessuna quantità di trucco può coprire una brutta personalità. (Audrey Hepburn)

Troppa gente spende soldi che non ha guadagnato, comprando cose che non vuole, per impressionare gente che non gli piace. (Will Rogers)

Con un abito da sera e una cravatta bianca chiunque, persino un agente di cambio, può far credere di essere una persona civile. (Oscar Wilde)

Non giudicare un libro dalla sua copertina. (George Eliot)

Fai attenzione, finché vivrai, a giudicare le persone dal loro aspetto esteriore. (Jean de La Fontaine)

Quelli per cui il vestito è la parte più importante della persona finiscono, in generale, per valere tanto quanto il loro vestito. (William Hazlitt)

Solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze. (Oscar Wilde)

Non giudicare un uomo dalle sue opinioni, ma da quello che le sue opinioni hanno fatto di lui. (Georg Christoph Lichtenberg)

La felicità è essere felici, non far credere agli altri che lo siamo. (Jules Renard)

L’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore. (Primo libro di Samuele 16:7)

Non tutti i mostri hanno le zanne. (Jack London)

Ringraziamo lo specchio per averci rivelato solo il nostro aspetto. (Samuel Butler)

L’aspetto esteriore non è nulla per Lui se non è un’espressione dell’interiore. (Mahatma Gandhi)

I fatti non esistono, esistono solo le interpretazioni. (Friedrich Nietzsche)

Gli uomini, generalmente, giudicano più dalle apparenze che dalla realtà. Tutti hanno gli occhi, ma pochi hanno il dono della penetrazione. (Niccolo Machiavelli)

Il come vestirsi è una preoccupazione sciocca. Ma è da sciocchi vestirsi male. (Philip Stanhope, IV conte di Chesterfield)

La dittatura perfetta avrà le sembianza di una democrazia. Una Prigione senza muri nella quale i prigionieri non sogneranno di fuggire. Un sistema di schiavitù dove, grazie al consumo e al divertimento, gli schiavi ameranno la loro schiavitù. (Aldous Huxley)

Lo scopo dell’arte è quello di rappresentare non l’aspetto esteriore delle cose, ma il loro significato interiore. (Aristotele)

Guai a chi avrà amato solo corpi, forme, apparenze. La morte gli toglierà tutto. Cercate di amare le anime. Le ritroverete. (Victor Hugo)

Il mondo è governato più dall’apparenza che dalla realtà ed è meglio far mostra di sapere qualcosa che saperlo. (Daniel Webster)

Non è il tuo aspetto esteriore che dovresti abbellire, ma la tua anima, adornandola con opere buone. (Clemente Alessandrino)

Ogni cosa ha la sua bellezza, ma non tutti la vedono. (Confucio)

È stupido desiderare la bellezza. Le persone di buon senso non la desiderano mai per se stesse o si curano che vi sia negli altri. Se la mente sarà ben coltivata, e il cuore ben disposto, nessuno si interesserà mai dell’aspetto esteriore. (Anne Brontë)

Chi vede correttamente il volto umano: il fotografo, lo specchio o il pittore? (Pablo Picasso)

Non giudicare la ricchezza o la religiosità degli uomini dal loro aspetto domenicale. (Benjamin Franklin)

Non conta chi sei, ma ciò che pensano tu sia. (Andy Warhol)

Non dovremmo giudicare le persone dal loro punto di arrivo, ma dalla distanza che hanno raggiunto dal loro punto di partenza. (Henry Ward Beecher)

Perché le persone rispettano più la confezione dell’uomo? (Michel de Montaigne)

Se le apparenze sono ingannevoli, allora non meritano alcuna fiducia quando affermano ciò che sembra essere vero. (Diogene Laerzio)

Frasi sull’essere autentici

In un mondo in cui spesso l’apparenza conta più della sostanza, essere autentici è spesso difficile. Ma sforzarsi di essere se stessi, nonostante tutto e tutti, può renderci più forti. L’autenticità d’altronde è una dote straordinaria che richiede grande coraggio. Essere sè stessi significa prima di tutto prendere la propria vita in mano, senza condizionamenti, e liberarsi dalle catene dell’apparenza per volare alto. Le frasi sull’essere autentici sottolineano proprio il senso di libertà che si prova nel fare questa scelta.

Essere se stessi in un mondo che cerca continuamente di cambiarti è la più grande delle conquiste. (Ralph Waldo Emerson)

Le cose che mi rendono diverso sono le cose che mi rendono me stesso. (A. A. Milne)

Le grandi menti hanno sempre incontrato violenta opposizione da parte delle menti mediocri. Questi ultimi non riescono a capire chi non si sottomette senza pensare a pregiudizi secolari e con onestà e coraggio usa la sua intelligenza. (Albert Einstein)

Sii te stesso; tutti gli altri sono già stati presi. (Oscar Wilde)

Il modo migliore per vivere con onore in questo mondo è diventando ciò che vogliamo essere. (Socrate)

Tutto quello che puoi fare nella vita è essere chi sei. Alcune persone ti ameranno per ciò che sei. La maggior parte ti amerà per quello che puoi fare per loro, e ad alcuni non piacerai affatto. (Rita Mae Brown)

Quando sei contento di essere semplicemente te stesso e non fai confronti e non competi, tutti ti rispetteranno. (Lao Tzu)

Sii sempre la versione migliore di te stesso e non la brutta copia di qualcun altro. (Judy Garland)

Il tuo tempo è limitato, quindi non sprecarlo vivendo la vita di qualcun altro. (Steve Jobs)

Se passi una vita noiosa e miserabile perché hai ascoltato tua madre, tuo padre, il tuo insegnante, il tuo prete o qualche tizio in tv che ti diceva come farti gli affari tuoi, allora te lo meriti. (Frank Zappa)

Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi. (André Gide)

Frasi su apparenza e sostanza

Apparenza e sostanza si oppongo. Da una parte troviamo chi indossa una maschera, d’altra chi sceglie di essere sè stesso. Una lotta che si rinnova ogni giorno e una battaglia che interessa tutto il mondo, da sempre. Proprio come svelano le frasi su apparenza e sostanza di grandi autori, pensatori e intellettuali.

L’unico metodo infallibile per conoscere il prossimo è giudicarlo dalle apparenze. (Antonio Amurri)

L’apparenza non inganna. O inganna un occhio disattento, o inganna chi vuoi lasciarsi ingannare. (Francesco Alberoni)

Sii quello che sembri. (Lewis Carroll)

Una donna dovrebbe essere due cose: chi e cosa vuole. (Coco Chanel)

Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi. (Eraclito)

Nonostante le apparenze, l’umanità si ristampa sempre uguale. (Pino Caruso)

Più ti piaci, meno sei come qualcun altro, che è ciò che ti rende unico. (Walt Disney)

Non appena avrai fiducia in te stesso, saprai come vivere. (Johann Wolfgang von Goethe)

Tanto assurdo e fugace è il nostro passaggio per questo mondo, che l’unica cosa che mi rasserena è la consapevolezza di essere stata autentica, di essere la persona più somigliante a me stessa che avrei potuto immaginare. (Frida Kahlo)

Quando siamo davvero noi stessi, tante persone si allontanano ma questo crea lo spazio necessario affinché le persone giuste possano arrivare. (Hermann Hesse)

Sii te stesso, non la tua idea di ciò che pensi dovrebbe essere l’idea di qualcun altro di te stesso. (Henry David Thoreau)

C’è una sola cosa al mondo che non inganna mai: le apparenze. (Ugo Bernasconi)

Non si vede bene come l’umanità potrebbe essere salvata in blocco; impantanata nel falso, destinata a una verità inferiore, sempre confonderà apparenza e sostanza. (Emil Cioran)

Essere diversi non è una cosa né buona né cattiva. Significa semplicemente che sei abbastanza coraggioso da essere te stesso. (Albert Camus)

Nelle grandi cose gli uomini si mostrano come conviene loro di mostrarsi, nelle piccole, si mostrano quali sono. (Nicolas de Chamfort)

Ci sono quattro modi, e solo quattro modi, coi quali siamo in contatto col mondo. Noi siamo valutati e classificati da questi quattro elementi: ciò che facciamo, come appariamo, ciò che diciamo e come lo diciamo. (Dale Carnegie)

Tutte le sponde della vita moderna sembravano incontrarsi e legarsi nel passato e nell’esperienza del bighellone: andare a passeggio come uno va a teatro, trovandosi tra estranei ed essendo per loro un estraneo (nella folla ma senza appartenervi), facendo esperienza degli estranei solo come «apparenze», in modo che «ciò che si vede» esaurisce «ciò che essi sono». (Zygmunt Bauman)

Verità. Ingegnoso mix di apparenza e utopia. (Ambrose Bierce)

Il mondo giudica gli uomini non dalle prove, ché non ha il tempo di ricercarle, ma dalle apparenze, onde poco basta a passare per una perla e pochissimo per un briccone. (Aristide Gabelli)