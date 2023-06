Frasi sulle persone false, per chi disprezza la menzogna e l’ipocrisia

Fonte: 123rf Frasi sulle persone false. Le migliori citazioni e gli aforismi

Le persone autentiche sono spontanee e genuine, al contrario, chi è falso vuole sempre ottenere qualcosa dall’altro e tenta di manipolare tutti coloro con i quali interagisce. Doppi e arroganti, questo tipo di individui non sono apprezzati da nessuno, eppure spesso riescono a ricoprire posizioni di rilievo e a ottenere ciò che vogliono. Una persona falsa tende a mostrare una versione di sè irreale e a indossare una maschera che nasconde le sue vere caratteristiche. Questi individui sono estremamente bugiardi e si mostrano con gli altri molto gentili e affabili. Riempiono di complimenti chiunque, anche chi non sopportano, solo per ottenere un favore o farsi benvolere conquistando la fiducia delle persone con le quali si relazionano. Chi vive nella menzogna, in realtà, nasconde un vuoto e una fragilissima autostima. Questi soggetti fanno una grande difficoltà a instaurare legami affettivi, ai quali non sembrano interessati, e non riescono a essere felici per gli altri perché gli aspetti positivi altrui gli provocano invidia e senso d’inferiorità. Manipolatrici e giudicanti, non esprimono le loro emozioni in modo libero e chiaro perché hanno paura di ciò che provano e perché hanno imparato a mentire, imbrogliare e aggirare le regole per ottenere ciò che desiderano. Più interessate all’apparenza, non cercano di migliorare il proprio carattere e neanche di riconoscere e imparare dai loro errori. Per chi vuole trovare qualche frase che descriva gli individui che indossano maschere e che non mostrano la loro vera personalità, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulle persone false, sul loro modo d’agire e su quanto sia più conveniente allontanarle per evitare di essere manipolati.

Frasi e aforismi sulle persone false

Coloro che fingono assumono atteggiamenti diversi a seconda del caso e del loro tornaconto personale. Usano delle maschere che gli permettono di nascondere la verità e il loro reale volto. La falsità, però, prima o poi rischia sempre di essere svelata. Alcune frasi e aforismi sulle persone false

Ci sono molte persone nel mondo, ma ci sono ancora più volti, perché ognuno ne ha diversi. (Rainer Maria Rilke)

Ci sono individui composti unicamente di facciata, come case non finite per mancanza di quattrini. Hanno l’ingresso degno d’un gran palazzo, ma le stanze interne paragonabili a squallide capanne. (Baltasar Gracián)

È scoraggiante pensare quante persone sono scioccate dall’onestà e quanto poche dalla finzione. (Noël Coward)

Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto. (Alexandre Dumas – Padre)

Ogni essere umano nel rapportarsi agli altri indossa una maschera: c’è chi lo fa per nascondere la sua natura malvagia e chi invece per nascondere la sua enorme bontà. (Michele Scirpoli)

È meglio essere odiati per ciò che si pensa e si dice, piuttosto che essere amati per essere falsi. (Adriano Piattoni)

Dicono che la verità fa male, ma anche la falsità non scherza. (Antonio Gravina)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

Tutti noi indossiamo una maschera, e arriva il momento in cui non siamo in grado di rimuoverla senza rimuovere alcuni lembi della nostra pelle. (André Berthiaume)

Rimani comunque quello che sei. Ogni falsità, prima o poi, viene svelata. Rilassati semplicemente e sii te stesso, perché le persone amano la verità, non le pose. (Osho)

La prima virtù di tutti gli uomini davvero grandi è la sincerità. Essi hanno sradicato l’ipocrisia dai loro cuori. (Anatole France)

Siamo tutti impostori in questo mondo, noi tutti facciamo finta di essere qualcosa che non siamo. (Richard Bach)

Per me odioso, come le porte dell’Ade, è l’uomo che occulta una cosa nel suo seno e ne dice un’altra. (Omero)

Nessuno può mostrare troppo a lungo una faccia a sé stesso e un’altra alla gente senza finire col non sapere più quale sia quella vera. (Nathaniel Hawthorne)

Frasi sulle persone false e cattive

La cattiveria è l’altra faccia della falsità. Si finge e si agisce in maniera contraria al vero per ingannare l’altro e manipolarlo così da ottenere da lui ciò che si desidera. I malvagi non tengono in considerazione e non rispettano l’altro, anzi agiscono al solo scopo di ferirlo e causargli un danno. Qualche citazione e aforisma sulle persone false e cattive.

Le parole false non solo sono cattive per conto loro, ma infettano anche l’anima con il male. (Socrate)

Vedere e ascoltare persone malvagie è già l’inizio della malvagità. (Confucio)

Le brave persone non hanno bisogno di leggi che dicano loro di agire responsabilmente, mentre le cattive persone troveranno un modo per aggirare le leggi. (Platone)

Non è necessario credere in una fonte sovrannaturale del male: gli uomini da soli sono perfettamente capaci di qualsiasi malvagità. (Joseph Conrad)

Per cattive compagnie non mi riferisco solo a gente cattiva, viziosa o distruttiva; di quelle si dovrebbe evitare la compagnia perché la loro influenza è velenosa e deprimente. Mi riferisco soprattutto alla compagnia di persone amorfe, di gente la cui anima è morta, sebbene il corpo sia vivo; di gente i cui pensieri e la cui conversazione sono banali; che chiacchiera anziché parlare, e che esprime opinioni a cliché invece di pensare. (Erich Fromm)

L’uomo è quasi sempre tanto malvagio quanto gli bisogna. Se si conduce dirittamente, si può giudicare che la malvagità non gli è necessaria. Ho visto persone di costumi dolcissimi, innocentissimi, commettere azioni delle più atroci, per fuggire qualche danno grave, non evitabile in altra guisa. (Giacomo Leopardi)

La triste verità è che molte cattiverie vengono compiute da persone che non riescono a decidere se essere buone o cattive. (Hanna Arendt)

L’uomo malvagio non è mai sicuro quando abita con se stesso, poiché abita con un malvagio e nessuno potrà dargli più fastidio della sua stessa persona. (Guglielmo di Saint-Thierry)

La gente non è cattiva, mia cara. È idiota, il che è ben diverso. La malvagità presuppone un certo spessore morale, forza di volontà e intelligenza. L’idiota invece non si sofferma a ragionare, obbedisce all’istinto, come un animale nella stalla, convinto di agire in nome del bene e di avere sempre ragione. (Carlos Ruiz Zafón)

Ci son persone che vivono per il tuo sorriso e altre che rosicheranno quando capiranno di non essere riuscite a spegnerlo. (Roberto Benigni)

Frasi sulle persone false nell’amicizia

Anche gli amici possono tradire e comportarsi in maniera disonesta. Spesso capita che nel momento più buio e in cui si ha bisogno di aiuto, coloro di cui ci si fida di più ci abbandonino e rifiutino di tenderci una mano, provocando una doppia delusione. Una serie di frasi e citazioni sulle persone false nell’amicizia.

Un amico che credevi sincero fa più paura di una bestia selvaggia; una bestia selvaggia può ferire il tuo corpo, ma un amico falso ti ferisce nell’anima. (Buddha)

Gli amici si dicono sinceri, ma in realtà sinceri sono i nemici. (Arthur Schopenhauer)

L’amicizia come la pubblicità non sempre può mantenere ciò che promette. (Ilma Derini)

Tutti si dicono amici, ma pazzo chi se ne fida; nulla è più comune del nome, nulla più raro della cosa. (Jean de La Fontaine)

L’amicizia di quelli che sono amici a causa dell’utilità si dissolve insieme con l’interesse che la suscita, giacché essi non sono amici l’uno dell’altro, ma del profitto. (Aristotele)

Ho più rispetto di chi mi dice in faccia che non gli piaccio, che degli amici che parlano male di me alle spalle. (Mitchell Perry)

La sfortuna rivela quelli che non sono effettivamente amici, ma che lo sono stati solo per interesse: il tempo rivela entrambi. (Aristotele)

Mi chiedo se, un amico falso sia mai stato veramente un amico. La falsità degli amici è tagliente come un’arma e fa male, troppo male. (Stephen Littleword)

Per quanto sia raro il vero amore, è ancor più rara la vera amicizia. (François de La Rochefoucauld)

Quella che gli uomini hanno chiamato amicizia non è altro che un’alleanza, una reciproca cura d’interessi e uno scambio di servigi; insomma, una relazione in cui l’egoismo si prefigge sempre qualche utile. (François de La Rochefoucauld)

Il finto amico ti inviterà a fare un viaggio assieme a lui, dividendo le spese della benzina. Il vero amico, ti aiuterà invece a spingere la macchina, anche in salita, quando la benzina sarà finita. (Andrea Mucciolo)

Temiamo il nostro nemico, ma la paura più grande e più vera è quella di un amico finto che è più dolce al vostro viso e più vile dietro la schiena. (Mufti Ismail Menk)

Frasi sulle persone opportuniste e ipocrite

La falsità è di solito accompagnata dall’opportunismo e dall’ipocrisia. Si finge nel modo più “opportuno” per essere accettati in un determinato contesto o per ottenere la fiducia di qualcuno di cui si ha momentaneamente bisogno per raggiungere uno scopo. Una selezione di citazioni e aforismi sulle persone opportuniste e ipocrite.

Quando hai a che fare con le persone, ricorda che non hai a che fare con creature mosse dalla logica, ma con creature piene di pregiudizi e motivate dall’orgoglio e dalla vanità. (Dale Carnegie)

Il vero ipocrita è colui che smette di attuare il suo inganno, mentendo con sincerità. (André Gide)

Lo so divento antipatico / ma è sempre meglio che ipocrita. (Lucio Battisti)

Gli uomini sono più moralisti di quanto pensano e molto più immorali di quanto possano immaginare. (Sigmund Freud)

Più ideali hai, più soffrirai, più diventerai ipocrita perché, se non puoi soddisfare gli ideali, puoi almeno fingere di farlo: ecco dove entra in gioco l’ipocrisia. Nessuno sarebbe un ipocrita se accettassimo i fatti reali senza giudizi. (Osho)

Credere in qualcosa e non viverla, è disonestà. (Mahatma Gandhi)

Prima di addormentarsi, l’ipocrita ripone il suo sorriso ben ripiegato sulla sedia di fianco al letto. (Fabrizio Caramagna)

La morte lo colse all’improvviso. Ma con una ragguardevole presenza di spirito, rimediò buttandosi sulla poltrona e componendo il viso nella più decorosa delle espressioni. L’ipocrisia aveva vinto fino alla fine. (Francesco Burdin)

La maggior parte delle persone sono altre persone. I loro pensieri sono opinioni di qualcun altro, la loro vita un’imitazione, le loro passioni una citazione. (Oscar Wilde)

L’ipocrisia è il vizio più difficile e sfibrante che chiunque possa praticare; richiede una vigilanza continua e un raro distacco dello spirito. Non lo si può praticare, a differenza dell’adulterio e della gola, nei momenti liberi; è un lavoro a ciclo continuo. (William Somerset Maughan)

Anche l’ipocrita ha tre segni di riconoscimento: quando parla, mente; quando promette, manca alla promessa data; quando ci si fida di lui, tradisce. (Maometto)

Siamo tutti ipocriti. Non riusciamo a vedere noi stessi o giudicare noi stessi nello stesso modo in cui vediamo o giudichiamo gli altri. (José Emilio Pacheco)

Frasi sulle persone false e bugiarde

Un proverbio dice che “le bugie hanno le gambe corte”, eppure sono tanti gli individui che fanno della menzogna la loro unica via di comunicazione. Per contro, però, chi dice falsità viene scoperto perdono presto credibilità. Qualche aforisma e frase sulle persone false e bugiarde.

Una mezza verità è spesso una grande bugia. (Benjamin Franklin)

Quale vantaggio hanno i bugiardi? Che quando dicono la verità non sono creduti. (Aristotele)

Noi siamo ciò che fingiamo di essere, quindi dobbiamo essere attenti a ciò che fingiamo di essere. (Kurt Vonnegut)

L’uomo è un animale che finge, e non è mai tanto se stesso come quando recita. (William Hazlitt)

Colui che si permette di dire una bugia una volta, trova molto più facile farlo una seconda volta. (Thomas Jefferson)

Qualunque cosa è migliore delle bugie e dell’inganno. (Lev Tolstoj)

Con una bugia, un uomo annienta la sua dignità di uomo. (Immanuel Kant)

La vera gloria mette radice, anzi si estende, mentre tutte le false pretese cadono come fiori: una finzione non può durare. (Mark Twain)

Le persone disoneste nascondono i loro difetti a se stessi e agli altri, le persone oneste li conoscono e li confessano. (Christian Nestell Bovee)

Il vero oscurantismo non consiste nell’impedire la diffusione di ciò che è vero, chiaro ed utile, ma nel mettere in circolazione ciò che è falso. (Johann Wolfgang von Goethe)

Se stare in mezzo alle persone significa convivere con la falsità preferisco vivere per conto mio. (Alda Merini)

Frasi sulla falsità in amore

Si può mentire anche nelle relazioni sentimentali. Un “Ti amo” detto senza che chi ha pronunciato queste due parole creda davvero nel suo significato è forse una delle forme di finzione che fa più male perché illude l’altro e lo colpisce direttamente al cuore. Alcune citazioni e aforismi sulla falsità in amore.