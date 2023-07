Frasi sulla considerazione di una persona che accrescono l’autostima

Fonte: 123RF Frasi sulla considerazione di una persona. Le migliori citazioni e gli aforismi

La considerazione di una persona può essere, in alcuni casi, molto importante per la propria autostima. Se sappiamo che un capo al lavoro o un insegnante a cui ci ispiriamo particolarmente ha una buona stima di noi e del nostro operato, la sua considerazione ci riempie di orgoglio per noi stessi e dona più forza e sicurezza riguardo alla direzione che stiamo prendendo. Allo stesso tempo, non bisogna legarsi troppo a ciò che pensano gli altri di noi stessi, ma valutare autonomamente il nostro comportamento e assecondare le nostre inclinazioni e il nostro carattere. Il desiderio di essere stimati da tutti non dovrebbe mai superare la stima che si ha di se stessi e non dovrebbe mai farci agire in maniera non conforme al nostro modo di essere e di pensare solo perché si vuole ottenere un commento positivo dall’esterno. In ogni caso, essere considerati da qualcuno significa essere riusciti a colpire l’altro e a mostrare quali sono le nostre qualità e capacità. La stima è ciò che lega le persone in vari ambiti della vita, professionale, amicale e sentimentale. Solitamente gli amici e i familiari sono uniti dall’avere una buona considerazione reciproca, questo stesso rapporto di stima è quello che si cerca anche sul lavoro con colleghi e superiori. In ogni ambiente dove c’è considerazione dell’altro, l’atmosfera che si respira è più serena e rivolta al mettere in luce i punti di forza di ciascun individuo. Per chi sta cercando qualche frase sullo stimare e essere stimati, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sulla considerazione di una persona e su quanto possa rendere felice un apprezzamento sincero, il rispetto e l’ammirazione per un risultato raggiunto.

Frasi e aforismi sulla considerazione di una persona

La considerazione di una persona è strettamente legata al concetto di stima e rispetto per l’altro. Non è una sensazione automatica, ma si conquista nel corso del tempo con la conoscenza reciproca tra due individuo. Alcune frasi e aforismi sulla considerazione di una persona

Avere considerazione per te stesso a volte attira la considerazione degli altri. (Friedrich Nietzsche)

La considerazione per gli altri è la base di una buona vita, di una buona società. (Confucio)

È la direzione, non la grandezza, che deve essere presa in considerazione. (Thomas Paine)

Le buone maniere riflettono qualcosa dall’interno: un innato senso di considerazione per gli altri e rispetto per se stessi. (Emily Post)

Se desideri che gli altri ti rispettino, devi mostrare loro rispetto. Ognuno vuole sentire che conta per qualcosa ed è importante per qualcuno. Invariabilmente, le persone daranno il loro amore, rispetto e attenzione alla persona che soddisfa quel bisogno. La considerazione per gli altri generalmente riflette la fede in se stessi e la fede negli altri. (Ari Kiev)

Immaginare un mondo migliore significa affermare che niente è più importante che mostrare considerazione per gli altri. (Axel Khan)

La nostra felicità dipende da quello che siamo, dalla nostra individualità, mentre per lo più prendiamo in considerazione soltanto il nostro destino, vale a dire ciò che abbiamo e ciò che rappresentiamo. (Arthur Shopenhauer)

Nessuno sa essere tanto modesto da non considerarsi migliore di quanto sia. (Franz Fischer)

Una piccola considerazione, un pensiero per gli altri, fa la differenza. (Winnie the Pooh)

Avere considerazione degli altri porterà i tuoi figli più avanti nella vita di qualsiasi diploma universitario. (Marian Wright Edelman)

La stima vale più della celebrità, la considerazione più della rinomanza e l’onore più della gloria. (Nicolas de Chamfort)

La buona educazione consiste nel nascondere l’alta considerazione che uno ha di sé stesso e la poca stima che ha per gli altri. (Jean Cocteau)

La stima di sé è il contenuto più profondo della vita umana. (Sándor Márai)

Lontano da casa un uomo è stimato per come appare, in casa è stimato per ciò che è. (Proverbio cinese)

Il desiderio di essere osservati, considerati, stimati, lodati, amati e ammirati dai propri compagni, è una delle più ataviche disposizioni scoperte nel cuore dell’uomo. (John Adams)

La stima degli stolti è nulla; la stima delle persone intelligenti è poca cosa; la stima delle persone oneste è l’unica della quale ci si possa congratulare con sé stessi. (Edme-Pierre Beauchêne)

Frasi sull’apprezzare una persona

Quando qualcuno ha una buona considerazione di un’altra persona tende a esprimergli apprezzamento e a congratularsi per i suoi risultati o comunque a elogiare i punti di forza che ritiene validi nell’altro. Qualche citazione e aforisma sull’apprezzare una persona

Un cuore comprensivo è tutto, è un insegnante, e non può essere mai abbastanza stimato. (Carl Gustav Jung)

Non siamo più grati ai nostri amici della stima che hanno delle nostre buone qualità, appena osano accorgersi dei nostri difetti. (Luc de Clapiers de Vauvenargues)

Onora le persone degne di stima, come i genitori, gli insegnanti e chi mostra gentilezza. Sii gentile con tutti. (Dalai Lama)

Le belle azioni nascoste sono le più stimabili. (Blaise Pascal)

Bisogna stimare quello che l’uomo fa, non quello che può fare. (Proverbio)

Se vuoi ottenere la stima devi essere tempestivo, pertinente ed efficace. (Antonio Antonuccio)

Quanto vali non può essere verificato dagli altri. Vali perché tu lo dici. Se tieni conto dell’altrui stima per sapere quanto vali, quella è, appunto, una stima altrui (Wayne D. Dyer)

Vi è nella sete di stima un desiderio di esistere non attraverso l’affermazione vitale di se stessi, ma attraverso la grazia del riconoscimento altrui. (Paul Ricoeur)

La stima non esclude l’amicizia, ma sembra raro che contribuisca a farla nascere. (Roger Martin Du Gard)

Si può passare da squadra a gruppo solo quando tra i giocatori subentra l’unica cosa che conta nei rapprti di lavoro: la stima. (Gian Paolo Montali)

Credo che l’affetto e la stima che si nutre per una persona debba essere direttamente proporzionale ai suoi comportamenti. (Maria Mollica Nardo)

Non sottovalutare mai il desiderio di una persona di essere apprezzata: “Il principio fondamentale della Natura Umana è l’ardente desiderio di essere apprezzati”. (William James)

L’ammirazione sincera ha qualcosa di commovente. Chi viene fatto oggetto di ammirazione certo sa come stanno le cose, ma vede in essa il segno di un buon carattere e, se è particolarmente sciocco, di uno stato del mondo a lui propizio. (Elias Canetti)

Frasi sull’essere considerati

Molte persone vanno spesso alla ricerca della considerazione degli altri, soprattutto con la diffusione dei social è aumentato il bisogno di mostrare le parti che si ritengono migliori di noi stessi per ricevere dei consensi. Essere considerati è importante, ma bisognerebbe valutare chi ci considera e quanto questa persona sia importante e speciale per noi. Un po’ di aforismi e frasi sull’essere considerati

Quando vedo giocare Pirlo, quando lo vedo con il pallone tra i piedi, mi chiedo se io posso essere considerato davvero un calciatore. (Gennaro Gattuso)

Amare qualcuno, si rese conto, significava considerarlo così prezioso da non sopportare l’idea di perderlo. (Ken Follett)

Mi piace essere considerato come un frammento colorato in un mondo scialbo. (Errol Flynn)

Dalla più tenera infanzia , ho la viziosa tendenza da considerarmi diverso dai comuni mortali. Anche questo sta per riuscirmi. (Salvador Dalì)

Non mi sono considerato mai un maestro ma certo se altri pensano che tu lo sia devi in qualche modo tenerne conto. (Luca Ronconi)

Persone speciali sono quelle che conosci una sola volta nella vita. Sono quelle che basta uno sguardo che ti creano quella chimica speciale nel cuore. Persone speciali sono quelle che, anche se il destino ti separa da lui e il cervello vorrebbe comandarti di dimenticare, il cuore non potrà cancellarle più e ne dimenticarle, semplicemente perché sono persone speciali. (Rossana Ruggieri)

È difficile amare chi non si stima affatto; ma non lo è di meno amare chi stimiamo molto più di noi. (François de La Rochefoucauld)

Quando hai abbastanza denaro, la stima viene da sé. (Erich Kästner)

Nelle città in cui siamo di passaggio non ci preoccupiamo della stima degli altri. Ma se ci dobbiamo abitare per un po’ di tempo allora ci preoccupiamo. Quanto tempo? Un tempo proporzionato alla nostra vana e fragile esistenza. (Blaise Pascal)

Un successo letterario clamoroso riesce a spegnere l’invidia, non ad accendere la stima. (Francesco Burdin)

L’umiltà non significa pensare di valere meno degli altri, nè aver poca stima di se stessi. Significa piuttosto totale libertà dal pensare a se stessi. (William Temple)

Frasi di stima e ammirazione

Nella vita si tende a ricercare la stima dei propri colleghi e superiori nel mondo del lavoro e l’ammirazione delle persone che ci sono intorno e a noi più care. Sapere di essere stimati rende più sicuri e aumenta anche la nostra autostima personale. Una serie di frasi e citazioni sulla stima e ammirazione

La nostra presunzione è tale che vorremmo essere conosciuti dal mondo intero e anche da quelli che verranno quando non ci saremo più. Ma siamo così vani che la stima di cinque o sei persone attorno a noi ci fa piacere e ci soddisfa. (Blaise Pascal)

Vivi per essere la meraviglia e l’ammirazione del tuo tempo. (William Shakespeare)

È una grande virtù stimare tutti migliori di noi. (Santa Teresa D’Avila)

Noi lodiamo le persone in proporzione alla stima che esse nutrono nei nostri confronti. (Charles-Louis de Montesquieu)

Quando un uomo è stimato, può pisciare a letto e dire che ha sudato. (Proverbio veneto)

Avere un’alta stima di sé è sentirsi serenamente adeguati alla vita. (Nathaniel Branden)

Chi si rispetta sa come farsi rispettare, chi si stima sa come farsi stimare. (Proverbio)

Il nostro merito ci attira la stima delle persone oneste, e la nostra buona stella quella del pubblico. (François de La Rochefoucauld)

La vera via che conduce alla stima è quella dei meriti. (Baltasar Gracián)

Il buon nome vale più di grandi ricchezze; la stima, più che l’oro e l’argento. (Proverbi di Salomone, Antico)

Stima la vita al suo giusto valore chi l’abbandona per un sogno. (Michel de Montaigne)

Chi stima se stesso è al sicuro dagli altri; indossa una corazza che nessuno può penetrare.(Henry Wadsworth Longfellow)

Ammirazione. La nostra cortese ammissione che un altro ci somiglia. (Ambrose Bierce)

A volte incontriamo delle persone che sono come noi vorremmo o potremmo diventare. E, conoscendole, anziché provare invidia, restiamo come incantati e presi da una religiosa ammirazione. (Francesco Alberoni)

L’ammirazione è una cosa meravigliosa; fa si che ciò che è eccellente negli altri appartenga anche a noi. (Voltaire)

Frasi sul rispetto

Tenere in considerazione qualcuno significa rispettarla e apprezzare il suo comportamento anche se diverso dal nostro. Significa riconoscere il valore e l’unicità di ogni singolo individuo. Una serie di citazioni e aforismi sul rispetto

L’amore e l’amicizia hanno tre cose in comune. Nascono dallo stesso seme: la stima. Crescono sotto la stessa luce: il rispetto. E per vivere hanno bisogno della stessa linfa: esserci. (Giuseppe Donadel)

Non c’è rispetto per gli altri senza umiltà in se stessi. (Henri Frederic Amiel)

Il rispetto per noi stessi guida la nostra morale, il rispetto per gli altri guida le nostre maniere. (Laurence Sterne)

Una delle forme più sincere di rispetto è in realtà ascoltare ciò che un altro ha da dire. (Bryant H. McGill)

La prova finale di un gentiluomo è il suo rispetto per coloro che non possono essergli di alcuna utilità. (William Lyon Phelps)

Una persona è una persona, non importa quanto piccola. Dr. Seuss Quando ti accontenti di essere semplicemente te stesso e non fai confronti o gareggi, tutti ti rispetteranno. (Lao Tzu)

Il rispetto di sé è il frutto della disciplina; il senso della dignità cresce con la capacità di dire di no a se stessi. (Abraham Joshua Heschel)

Questo nostro mondo… deve evitare di diventare una comunità di terribile paura e odio, ed essere, invece, un’orgogliosa confederazione di fiducia e rispetto reciproci. (Dwight D. Eisenhower)

Quando le persone non ci rispettano, siamo fortemente offesi; eppure nel suo cuore privato nessuno rispetta molto se stesso. (Mark Twain)

Essere uno, essere uniti è una grande cosa. Ma rispettare il diritto di essere diversi è forse ancora più grande. Ho sempre creduto che non avrei dovuto avere difficoltà a far rispettare i miei diritti. (Bono)

Tutti nella società dovrebbero essere un modello, non solo per il rispetto di se stessi, ma anche per il rispetto degli altri. (Barry Bonds)

Credo fermamente che il rispetto sia molto più importante e molto più grande della popolarità. (Julius Erving)

Frasi sulla poca considerazione

Si può avere una scarsa opinione positiva di qualcuno perché ci ha delusi oppure perché, da una prima conoscenza, non riteniamo abbia qualità degne di essere apprezzate. È un sentimento negativo che porta ad allontanare da sè una persona. Qualche frase e aforisma sulla poca considerazione.