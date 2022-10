Frasi di stima e ammirazione per esprimere un profondo rispetto

Fonte: iStock Frasi di stima e ammirazione

Esprimere stima e ammirazione non è facile, perché questi sentimenti talvolta sono stati descritti come controversi. Eppure, quando un nostro amico compie un’impresa, proviamo una profonda ammirazione nei suoi confronti. E quante volte abbiamo stimato i nostri genitori, per quello che hanno fatto per noi? DiLei ha raccolto le frasi di stima e ammirazione che si possono dedicare alla persona a cui vogliamo bene, o che supportiamo, ma non solo.

Le citazioni e gli aforismi per esprimere stima e ammirazione sono anche utili da leggere nel momento in cui si manca di supporto verso se stessi. Perché, sì, è bello stimare e ammirare gli altri, ed è anche giusto per certi versi. Ma bisogna anche amare se stessi, ed essere dei veri e propri supporter.

Frasi e citazioni sull’ammirazione

Un tuo amico ha ottenuto un successo personale? Il tuo partner, i tuoi figli? O magari i tuoi genitori, i fratelli, le sorelle… in ogni caso, far sentire la propria ammirazione nei confronti di una persona importante nella nostra vita è davvero una gran cosa. Perché anche chi raggiunge il successo, talvolta, ha bisogno di essere rassicurato: di sentirsi stimato. Ecco quali sono le frasi e le citazioni sull’ammirazione da poter dedicare.

La stima di sé è il contenuto più profondo della vita umana. Sándor Márai

Ammirazione. La nostra cortese ammissione che un altro ci somiglia. Ambrose Bierce

Tra adulazione e ammirazione scorre spesso un fiume di disprezzo. Minna Antrim

A volte incontriamo delle persone che sono come noi vorremmo o potremmo diventare. E, conoscendole, anziché provare invidia, restiamo come incantati e presi da una religiosa ammirazione. Francesco Alberoni

L’amore e l’amicizia, quanto se n’è parlato. Sull’ammirazione si è reticenti, deve esserci un motivo. Gesualdo Bufalino

Il più forte desiderio di ogni essere umano è il bisogno di essere apprezzato. Karl Albrecht

Quand’ero giovane, ammiravo le persone intelligenti. Ora che sono vecchio, ammiro le persone gentili. Abraham Joshua Heschel

È più difficile approvare che ammirare. Ed è più difficile ammirare che adulare. Roberto Gervaso

Educare l’anima consiste nell’insegnargli a trasformare in ammirazione la sua invidia. Nicolás Gómez Dávila

L’ammirazione è una passione dalla vita assai breve, che scema immediatamente man mano che cresce la familiarità con il suo oggetto. Joseph Addison

L’ammirazione è una cosa meravigliosa; fa si che ciò che è eccellente negli altri appartenga anche a noi. Voltaire

Il nostro merito ci attira la stima delle persone oneste, e la nostra buona stella quella del pubblico. François de La Rochefoucauld

Gli uomini si mostrano più che mai eccessivi quando esprimono disprezzo o ammirazione: sembra proprio non esistere per loro una via di mezzo fra l’eccellente e il pessimo. Charles-Louis de Montesquieu

Capita di spalancare la bocca per l’ammirazione per poi chiuderla sbadigliando. Stanisław Jerzy Lec

Un uomo senza stima e reputazione è come un bellissimo uccello senza canto e senza coda. Proverbio cinese

Non ho mai saputo come si possa separare la stima dall’affetto. Jane Austen

Amore senza stima è mezzo amore, che malamente vive e peggio muore. Arturo Graf

L’ammirazione è un sentimento che cela – inconsapevolmente – un sottile rammarico per il mancato possesso, se si tratta d’un oggetto, o un’impercettibile invidia nel caso d’una persona. Alessandro Morandotti

La persona che cerca gli applausi degli altri mette la propria felicità in mano altrui. Claudio Claudiano

Esiste una ingenuità dell’ammirazione: è di colui cui non è mai passato per la mente che anch’egli potesse essere qualche volta ammirato.

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche Dal momento che la nostra più grande gioia consiste nell’essere ammirati, mentre coloro che dovrebbero ammirare s’inducono a ciò, anche se sussistono degli ottimi motivi, solo malvolentieri, il più felice sarà colui che giungerà con qualsivoglia mezzo al punto di ammirare sinceramente sé stesso. Egli dovrà badare soltanto a non farsi sviare dagli altri. Arthur Schopenhauer

Frasi per esprimere apprezzamento nei confronti di una persona

Come si fa ad esprimere l’apprezzamento nei confronti di una persona? Con i gesti e con le parole, con le giuste frasi che esprimono fiducia, un perfetto mix dei due. A volte il silenzio è fin troppo pesante nei rapporti professionali o d’amicizia: riuscire a far sentire il proprio supporto è fondamentale in certe occasioni. E ci sono le parole dei grandi autori e scrittori che possono tornarci utili.

Un cuore comprensivo è tutto, è un insegnante, e non può essere mai abbastanza stimato. Carl Gustav Jung

Non sottovalutare mai il desiderio di una persona di essere apprezzata: “Il principio fondamentale della Natura Umana è l’ardente desiderio di essere apprezzati”. William James

Trovo più educato ammirare che lodare. Madame de Grignan

Ammirare è amare con la mente; amare è ammirare con il cuore! Théophile Gautier

L’ammirazione sincera ha qualcosa di commovente. Chi viene fatto oggetto di ammirazione certo sa come stanno le cose, ma vede in essa il segno di un buon carattere e, se è particolarmente sciocco, di uno stato del mondo a lui propizio. Elias Canetti

Si comincia scegliendo perché si ammira e si finisce ammirando perché si è scelto. Nicolás Gómez Dávila

Senza ingenuità, senza pietà, non vi è capacità di ammirare, di considerare gli esseri in sé stessi, nella loro realtà originale e unica, al di fuori dei loro accidenti temporali; l’ammirazione, inginocchiamento interiore che non implica né umiliazione né sentimento d’impotenza, è la prerogativa, la certezza e la salvezza dei puri. Emil Cioran

Negli uomini, le cose da ammirare sono più di quelle da disprezzare. Albert Camus

Le più belle frasi per esprimere ammirazione

Quando qualcuno viene ammirato, non sempre ne è a conoscenza. Anzi, la maggior parte delle persone tendono ad ammirare in silenzio, ed è così che questo sentimento potente e sincero talvolta viene confuso con l’invidia. Ma ci sono delle frasi bellissime per trasmettere quanto ammiriamo qualcuno, senza farlo sentire a disagio.

Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Eleanor Roosevelt

Evitando le critiche e facendo complimenti onesti e genuini, rafforzerai l’autostima dei tuoi interlocutori e li spingerai ad apprezzarti e ad ascoltarti. Henrik Fexeus

Il più dolce di tutti i suoni è il complimento. Senofonte

Tutti sanno come fare un reclamo, ma pochi sano come fare un bel complimento. William Feather

Cerca di non diventare un uomo di successo, piuttosto cerca di diventare un uomo di valore. Albert Einstein

I complimenti sono un ottimo investimento: costano poco e rendono molto. Fulvio Fiori

Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison

Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me. Immanuel Kant

Lettere di profonda stima professionale

Un collega è riuscito a ottenere una promozione? O magari è stato supportato dal capo? Allora hai bisogno di lettere di profonda stima professionale: le frasi sulla forza, sul successo, vanno assolutamente utilizzate in questi casi. Manda un messaggio al tuo collega: ne sarà felicissimo, alla fine. Alcune citazioni sono anche utili per incoraggiare in momenti di difficoltà: tutti gli ostacoli sul lavoro, alla fine, verranno abbattuti.

Cos’è il successo? Lasciare il mondo un po’ meglio di come lo si è trovato. Ralph Waldo Emerson

La gente pensa che in cima non ci sia abbastanza spazio. Tendono a pensare come a una sorta di Everest. Il mio messaggio è che c’è un sacco di spazio in cima. Margareth Thatcher

E se diventi farfalla nessuno pensa più a ciò che è stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali. Alda Merini

C’è un successo che si fonda sul merito e uno sulla fortuna. Il primo dura di più; il secondo costa di meno. Roberto Gervaso

Non giudicatemi per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi. Nelson Mandela

Ci sono tre qualità che ogni individuo deve avere per raggiungere il successo: la pazienza di un monaco, il coraggio di un guerriero, l’immaginazione di un bambino. Sharad Vivek Sagar

Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti. Robert Louis Stevenson

Ogni volta che il mondo vede una persona di successo, nota solo la gloria pubblica, e mai i sacrifici fatti in privato per raggiungerla. Vaibhav Shah

La loro critica è solo sperimentale: ammirano quello di cui hanno sentito parlare con ammirazione. Georg Christoph Lichtenberg

Se il tuo nemico prova ammirazione per te, non illuderti. Sta cercando di scoprire il tuo punto debole. Valeriu Butulescu

Quando qualcuno fa bene qualcosa, applaudi! Renderai felici due persone. Samuel Goldwyn

Coloro che ti odiano sono ammiratori segreti che non riescono a capire perché tanta gente ti ama. Paulo Coelho

La cosa più difficile del successo è che devi continuare ad avere successo. Irving Berlin

Frasi di stima e rispetto

Le frasi sul rispetto e sulla stima ci dicono moltissimo, ma soprattutto ci consentono di poter dedicare delle parole profonde per trasmettere agli altri quanto teniamo loro, quanto li stimiamo e li rispettiamo. Non riusciamo ad immaginare nulla di meglio di ricevere un messaggio importante, soprattutto in determinate occasioni. Perché i successi personali si pagano con il sudore e le lacrime, e sapere che gli altri spendono parole di stima e di rispetto ripaga in parte la fatica.

L’amore e l’amicizia hanno tre cose in comune. Nascono dallo stesso seme: la stima. Crescono sotto la stessa luce: il rispetto. E per vivere hanno bisogno della stessa linfa: esserci. Giuseppe Donadel

La stima è come un fiore, che pestato una volta gravemente o appassito, mai più non ritorna. Giacomo Leopardi

La stima degli stolti è nulla; la stima delle persone intelligenti è poca cosa; la stima delle persone oneste è l’unica della quale ci si possa congratulare con sé stessi. Edme-Pierre Beauchêne

Invece di preoccuparti di ciò che gli altri dicono di te, perché non occupi il tempo cercando di realizzare qualcosa che potranno ammirare? Dale Carnegie

Per le persone che non si stimano, il successo vale zero, l’insuccesso vale doppio. Giorgio Nardone

La stima vale più della celebrità, la considerazione più della rinomanza e l’onore più della gloria. Nicolas de Chamfort

Tanto precipitò nella mia stima che lo sentii battere per terra e farsi in mille pezzi sulle pietre in fondo alla mia mente. Diedi la colpa al fato che lo spinse ma ancor di più rimproverai me stessa d’aver tenuto oggettini placcati sulla mensola dell’argenteria. Emily Dickinson

Non si odia finché la nostra stima è ancora poca, ma soltanto allorché si stima qualcuno come uguale o superiore. Friedrich Nietzsche

Gli aforismi sulla stima e sull’ammirazione da dedicare agli altri e a se stessi

Perché esprimere ammirazione solo verso gli altri? Perché non provarla anche un pizzico verso se stessi? La nostra introduzione non è stata scelta a caso: smettiamola di stimare solo ed esclusivamente gli altri, e di non avere la minima autostima. Non bisogna essere egocentrici, solamente riconoscere che il rispetto lo meritiamo anche noi, e non perché ce lo esprimono gli altri, ma perché lo proviamo noi. Per te, ecco alcuni degli aforismi sulla stima e sull’ammirazione da leggere, e che possono tornarti utili come dediche (anche) per le persone che ammiri.