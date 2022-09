Alessia Marcuzzi, tutti i suoi amori: quelli più noti, quelli dimenticati

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi su Instagram

Alessia Marcuzzi ha spiazzato tutti comunicando, tramite una nota congiunta affidata all’Agenzia Ansa, qualche giorno fa, la separazione dal marito Paolo Calabresi, dopo 8 anni di matrimonio. C’era stata una presunta crisi, un paio di estati fa, ma tutto sembrava felicemente superato. Invece così non era.

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”

Arriva quindi al capolinea anche l’ultima grande storia d’amore della conduttrice, che a livello di cuore è sempre stata parecchio inquieta. Due figli da due compagni diversi, in mezzo un paio di storie, alcune lampo, altre più durature che non le hanno mai fatto raggiungere la stabilità sentimentale tanto desiderata. Grande merito di Alessia, va detto, è la sua invidiabile capacità di restare amica degli ex (non a favore di stampa o fotografi, ma reale): da Inzaghi a Facchinetti, padri dei suoi due figli, la Marcuzzi ha creato una bellissima famiglia allargata, fatta di nuove moglie, nuovi figli, ex suoceri e suocere.

Inzaghi e Facchinetti a parte, non tutti ricordano alcune storie di Alessia finite un po’ nel dimenticatoio. Ricordiamo insieme tutti i suoi amori, dai 20 anni ad oggi, in ordine cronologico, non certo di importanza..

1. 1996 – 1999 Valerio Morabito. Classe 1974, produttore cinematografico oggi marito della top model Vita Sidorkina, ex anche della Colombari. I due si sono frequentati poco più che ventenni e ancora oggi sono amici, tanto che Alessia era stata fotografata in sua compagnia nell’estate del 2017, all’isola d’Elba.

2. 2000 – 2002 Simone Inzaghi. Una passione travolgente, scoppiata all’improvviso e altrettanto velocemente sopita quella per il calciatore della Lazio. Il tempo di un paio di estati bollenti e di mettere al mondo un figlio bellissimo, Tommaso.

3. 2005 – 2009 Carlo Cudicini. La relazione più lunga di quegli anni è con un altro calciatore, il portiere del Chelsea Carlo Cudicini. Per amor suo Ale compie lunghe trasferte in Inghilterra, innamorandosi di Londra, città nella quale fa tuttora tappa spesso.

4. 2009 – 2010 Pietro Sermonti. In pochi forse ricordano la storia d’amore con il collega attore Pietro Sermonti, conosciuto sul set della serie Un amore di strega. E, dicunt, lasciato dopo che lui si fece beccare avvinghiato ad una bella mora…

5. 2010 – 2012 Francesco Facchinetti. Due anni anche per la storia d’amore con Francesco Facchinetti. Allora fecero molto scalpore, così diversi eppure così “pazzerelli” entrambi. Fecero fuoco e fiamme insieme, misero al mondo un amore di bambina, Mia, nel 2011, e poi, dall’oggi al domani, poco dopo il battesimo della figlia, annunciarono la loro separazione. Ad oggi, sono però molto legati e trascorrono spesso vacanze e ricorrenze tutti insieme. Potere dei Pooh!

6. 2013-2022 Paolo Calabresi Marconi Con il produttore televisivo Alessia sembrava aver trovato il grande amore e la pace sentimentale. Si sono fidanzati nel 2013, sposati nel 2014 e a parte una presunta crisi nell’estate 2020, nulla lasciava presagire la separazione.

Gli unici due grandi amori stabili della vita di Alessia (e, in fondo, di ogni mamma): Tommaso e Mia, i suoi figli.

