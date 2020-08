Simone Inzaghi e Gaia Lucariello genitori: è nato Andrea. Gli auguri della Marcuzzi

editato in: da

Fiocco azzurro per Simone Inzaghi e la moglie Gaia Lucariello. I due, che si sono sposati nel 2018, sono diventati di nuovo genitori: è nato il piccolo Andrea. Un caloroso benvenuto è stato quello che ha ricevuto sui social, dove i fan e gli amici della coppia si sono riversati con numerosissimi messaggi di auguri.

A dare la bella notizia è stata lei, Gaia Lucariello. Lo ha fatto sul suo profilo Instagram, pubblicando una tenera foto di famiglia appena scattata: lei, Simone Inzaghi, il figlio Lorenzo, nato nel 2013, e il piccolo Andrea. La didascalia inserita dall’imprenditrice, lascia trasparire tutta la felicità del momento:

L’emozione non ha voce: benvenuto Andrea.

Una grande gioia, che ha coinvolto i follower della Lucariello, i fan di Simone Inzaghi e i loro amici e colleghi. In tanti, infatti, hanno commentato la bellissima immagine con messaggi di auguri. Tra loro non potevano mancare molti volti noti: da Elena Santarelli a Manila Nazzaro, da Michela Quattrociocche ad Alessia Ventura.

Non sono tardati ad arrivare neanche gli auguri di Alessia Marcuzzi, che ha lasciato una lunga serie di cuoricini rossi sotto il post della Lucariello. La presentatrice, che ha avuto il suo primo figlio proprio con Simone Inzaghi, è estremamente affezionata alla coppia. È stata lei, infatti, a fare da testimone alle nozze dell’ex compagno con Gaia e a mostrarsi particolarmente felice quando i due hanno annunciato di essere in attesa di un altro figlio.

La Marcuzzi, così, proprio come capitato con Francesco Facchinetti, ha dimostrato di saper andare oltre, riuscendo a costruire con i suoi ex, e le loro compagne, rapporti sereni per il bene dei suoi figli. Insomma un vero e proprio esempio di maturità.

Grande emozione anche per l’allenatore di calcio Filippo Inzaghi, che insieme alla Marcuzzi ha ricoperto il ruolo di testimone al matrimonio del fratello Simone, e che si è lasciato andare a poche ma significative parole per la nascita del nipote:

Complimenti, lo adoro già!

Dopo aver dato la bella notizia, Gaia e Simone, molto probabilmente, vorranno godere di questi primi momenti con Andrea restando lontano dai social. Non è escluso, però, che in futuro potrebbero mostrare nuove dolci immagini di famiglia e regalare nuovi sorrisi ai loro fan.