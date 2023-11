Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, 10 costumi che hanno fatto la storia

Alessia Marcuzzi è impegnatissima con la nuova edizione del suo show televisivo Boomerissima. Nel programma tv due squadre vip si sfidano per stabilire se sia meglio la generazione dei Millennials o quella dei Boomer. Una sfida simpatica e colorata da molti momenti all’insegna della musica e della danza.

Alessia Marcuzzi mette in mostra tutte le sue qualità nel corso di ogni puntata di Boomerissima, mettendo in risalto anche il suo fisico perfetto, con degli outfit spettacolari. La conduttrice televisiva è sempre bellissima anche all’età di 51 anni. Alessia Marcuzzi, infatti, ha di recente compiuto quest’importante compleanno.

Compleanno di Alessia Marcuzzi: tutti gli auguri del mondo dello spettacolo

Alessia Marcuzzi affascina il pubblico con ogni sua apparizione pubblica e social. La conduttrice televisiva, infatti, seleziona degli outfit pazzeschi per ogni puntata del suo show televisivo, come il corpetto trasparente in pizzo, scelto per l’ultimo puntata di Boomerissima. Anche sul suo account Instagram ufficiale la presentatrice tv posta degli scatti affascinanti, che colpiscono i suoi sostenitori.

Di recente, Alessia Marcuzzi ha mostrato un nuovo outfit davvero unico. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso un ironico video in occasione del suo compleanno con una didascalia molto esplicativa: “It’s my birthday!”. Nel filmato social si deve la presentatrice tv che, grazie a una transizione, si cambia d’abito. Alessia Marcuzzi ha presentato, così, il particolare vestito scelto per il suo compleanno. La presentatrice tv ha indossato, infatti, un costume da torta di compleanno, non tradendo la sua proverbiale auto-ironia e simpatica.

Sotto il divertente contenuto social di Alessia Marcuzzi, una pioggia di auguri per il suo compleanno. Molti di questi messaggi augurali sono stati postati da volti noti dello spettacolo. Prima tra tutte le vip a fare gli auguri per il compleanno della star della televisione italiana, Tosca D’Aquino, che ha scritto: “Tanti auguriiiiii!!!”. Anche Margherita Zanatta ha commentato il contenuto social della festeggiata, esaltando la bellezza senza tempo della conduttrice televisiva: “Ma super Aleeeeee auguri!!! Uno dei pochi casi di persone che più passano gli anni, più diventano gnocche… Un giorno ci sveli il segreto eh”. Tra gli auguri speciali ricevuti dalla conduttrice televisiva, anche quelli di Nicola Savino, Laura Pausini, Samantha De Grenet, Giovanna Civitillo, Edoardo Tavassi, Michele Quattrociocche e le due veline Federica Nargi e Costanza Caracciolo. Anche Mara Venier ha fatto gli auguri alla sua amica e, con lei, un’altra presentatrice televisiva della Rai molto amata. Si tratta di Antonella Clerici: “Auguri amica fantastica”.

La festa di compleanno di Alessia Marcuzzi e della nonna

Alessia Marcuzzi ha recentemente festeggiato il suo compleanno. La conduttrice televisiva, infatti, ha compiuto i suoi 51 anni, celebrando l’occasione speciale insieme ad amici e tanti membri della sua famiglia.

Nelle storie della presentatrice tv, infatti, si possono vedere i festeggiamenti per l’occasione speciale con la presenza di diversi affetti della vip, tra cui i due figli, Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, il padre e l’amata nonna: “Guarda che bella nonna, guarda che bel posto”. La celebrazione, in realtà, era dedicata sia alla conduttrice televisiva, che alla nonna: “Tanti auguri a noi”

Alessia Marcuzzi ha postato un video mentre abbraccia la sua nonna: “Ecco la mia nonnina, oggi è il nostro compleanno? Tu ne fai 51 io 100… Mangiamo e beviamo”, con una simpatica didascalia: “Lei ne fa 51, non io”.