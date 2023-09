Alessia Marcuzzi scatenata in vacanza a Capri, il doppio balletto improvvisato

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, 10 costumi che hanno fatto la storia

Alessia Marcuzzi tornerà a breve a divertire il pubblico televisivo con la sua apprezzata trasmissione Boomerissima, trasmessa da Rai Due. Lo show televisivo viene proposto al pubblico per la seconda stagione, dopo il successo unico della prima edizione. La conduttrice televisiva ha mostrato nel programma tv tutta la sua bravura e di aver azzeccato la difficile scelta di lasciare Mediaset dopo tantissimi anni di collaborazione per approdare alla Rai.

Prima dell’avvio della nuova stagione televisiva, però, Alessia Marcuzzi si è concessa del tempo libero in vacanza a Capri, insieme a delle amiche. La presentatrice televisiva ha condiviso sul suo account Instagram ufficiale alcuni video della sua esperienza nella favolosa isola campana, mostrando ancora una volta tutta la sua simpatia e avvenenza. Alessia Marcuzzi si sta divertendo così tanto a Capri da lanciarsi in alcune danze improvvisate.

Alessia Marcuzzi: il balletto tra i tavoli del ristorante

Alessia Marcuzzi è in un momento molto felice. La carriera della conduttrice televisiva ha subito una svolta con il passaggio da Mediaset alla Rai. Infatti la showgirl ha raggiunto un nuovo successo con la sua trasmissione Boomerissima e ha brillato anche come protagonista del DopoFestival di Rosario Fiorello. Anche a livello amoroso, la conduttrice televisiva, sembra vivere un momento fortunato, visto che sembra che sia in atto un riavvicinamento all’ex marito Paolo Calabresi. I due, infatti, sono stati paparazzati insieme a Formentera nel corso dell’estate.

Alessia Marcuzzi si è mostrata molto felice, ultimamente, sul suo account Instagram ufficiale, mentre si trova in vacanza sull’isola di Capri. La conduttrice, infatti, nelle sue storie ha mostrato le bellezze di questo luogo meraviglioso e la spensieratezza di un pranzo tra donne, che si è concluso in modo speciale. Infatti la presentatrice televisiva ha improvvisato un balletto tra i tavoli, sulle note del brano Flowers di Miley Cyrus. Alessia Marcuzzi ha ballato con una delle responsabili del ristorante, in pantaloncini e camicia rosa, a coprire un costume nero. La conduttrice televisiva si è mostrata al naturale su Instagram anche stavolta, come è solita fare spesso.

Alessia Marcuzzi si scatena anche in barca

La vacanza di Alessia Marcuzzi a Capri è all’insegna del divertimento. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso diverse stories dove appare davvero felice, mentre visita le bellezze dell’isola campana. Dopo il balletto improvvisato al ristorante, la presentatrice si è lasciata andare alle danze nuovamente, anche durante una gita in barca.

In uno dei contenuti postati su Instagram da Alessia Marcuzzi, infatti, si vede la showgirl in costume intero nero e camicetta rosa, che balla in barca. Anche in questo momento spensierato la bellezza e l’ironia della conduttrice televisiva sono emersi in modo lampante. Le risate non sono mancante neanche alla cena tra donne, che ha avuto luogo dopo la gita in barca. In quest’occasione Alessia Marcuzzi si è trovata come vicini di tavolo la coppia formata da Elena Santarelli e Bernardo Corradi, anch’essi in vacanza nell’isola campana. A chiudere la giornata spensierata della conduttrice televisiva, l’incontro con un gruppetto di fan, a cui la presentatrice ha concesso un saluto. Alessia Marcuzzi ha ironicamente raccontato che i suoi sostenitori la stessero seguendo da un po’, per le stradine dell’isola.