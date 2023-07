“Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi di nuovo insieme”: sorpresi a Formentera

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, 10 costumi che hanno fatto la storia

Riavvicinamento in corso per Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi: a poco meno di un anno dall’annuncio della loro separazione, per la coppia potrebbe esserci un ritorno di fiamma. I due si erano detti addio lo scorso settembre dopo nove anni di matrimonio, ma le foto insieme a Formentera lascerebbero intuire che il sentimento potrebbe non essere sparito del tutto.

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, ritorno di fiamma a Formentera

È stata la meta di molte vacanze romantiche e adesso potrebbe essere il luogo dove la fiamma del loro amore si è riaccesa. Alessia Marcuzzi e l’ex marito Paolo Calabresi, che avevano annunciato la fine della loro storia lo scorso settembre dopo nove anni di matrimonio, sono stati avvistati a Formentera insieme.

Con loro alcuni amici e il primogenito di lei, il ventiduenne Tommaso, avuto da Simone Inzaghi. Le foto sono state pubblicate in esclusiva da Gente, che ha mostrato la coppia di nuovo insieme, mostrando una certa complicità.

Che si tratti di un ritorno di fiamma è ancora troppo presto per dirlo, ma l’atmosfera romantica dell’isola di certo potrebbe contribuire a un riavvicinamento, a quanto pare voluto fortemente dal produttore televisivo, che sarebbe pronto a tutto per riconquistare la conduttrice.

La separazione di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi

Le voci di una crisi tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si rincorrevano dal 2020, ma l’annuncio ufficiale della loro separazione è arrivato a settembre dello scorso anno, quando con un nota trasmessa all’Ansa i due avevano comunicato la fine della loro storia.

“Abbiamo deciso di lasciarci, ma la nostra famiglia continuerà ad esistere”, aveva spiegato la conduttrice, che aveva aggiunto: “I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”.

La coppia era convolata a nozze nel 2014, vicino Londra, nelle campagne inglesi di Cotswold, con una cerimonia segreta in quei luoghi che avevano sancito l’inizio del loro amore. Dopo nove anni però le loro strade si sono divise: “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla”, aveva spiegato Alessia.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, la storia smentita

Quando si diffusero le prime voci di crisi con Paolo Calabresi, ad Alessia Marcuzzi era stato attribuito un flirt con Stefano De Martino, che in quel momento aveva messo la parola fine alla storia con Belen. In questi giorni, in cui si fanno sempre più insistenti i pettegolezzi sulla presunta (ed ennesima) rottura, i due conduttori sono stati di nuovo protagonisti delle pagine di cronaca rosa.

“Colpa” dei loro posti a sedere alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai, dove sono stati avvistati l’uno accanto all’altra. È bastato questo per scatenare i gossip e i commenti sui social, soprattutto sul profilo di Alessia Marcuzzi.

La conduttrice si è sfogata su Instagram (salvo poi ripensarci e cancellare tutto a distanza di poche ore): “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata TV, e per voi diventa una storia. Basta con questi film“, ha scritto piccata riferendosi alla vicinanza tra lei e l’ex ballerino, paparazzati insieme all’evento.