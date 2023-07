Alessia Marcuzzi scrive su Instagram (e poi cancella): la verità su Belen e De Martino

Fonte: IPA Alessia Marcuzzi, 10 costumi che hanno fatto la storia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, una storia di alti e bassi, come del resto accade a ogni coppia. Le ultime indiscrezioni – avvalorate da alcuni indizi social – parlano di una rottura definitiva tra i due, l’ennesima dopo quel ritorno di fiamma inaspettato che ci ha fatto sognare.

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” per dirla alla Venditti, ma qualche commentatore meno romantico direbbe che le “minestre riscaldate” non hanno mai lo stesso gusto invitante.

C’è chi ha persino insinuato che De Martino si sarebbe riavvicinato ad Alessia Marcuzzi, con la quale i ben informati ricorderanno i trascorsi. Ma la bionda conduttrice ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, salvo poi cancellare il suo breve quanto significativo sfogo.

Alessia Marcuzzi, il commento su De Martino sparito da Instagram

Non sono stati giorni semplici per Alessia Marcuzzi. Chi frequenta abitualmente i social saprà bene a cosa ci riferiamo: da quando qualcuno ha insinuato che la conduttrice si sarebbe riavvicinata a Stefano De Martino – sua vecchia conoscenza -, i commenti negativi (e offensivi) nei suoi confronti sono fioccati a iosa. Parole fin troppo dure per un’indiscrezione che poggia le basi su quella che potremmo definire a tutti gli effetti una fantasia.

“Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano”, ha scritto qualcuno commentando l’ultimo scatto condiviso su Instagram dalla conduttrice. Scatto che, tra l’altro, la ritrae in una posa super sensuale con un elegante abito nero Versace che lascia scoperta la schiena. Vien proprio difficile comprendere il nesso.

La Marcuzzi non entra mai nel merito delle polemiche o del becero gossip, ma stavolta ha fatto un’eccezione. È più che comprensibile un momento di sfogo, quando sei nel bel mezzo di un fuoco incrociato a suon di “sfascia famiglie”. “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata TV, e per voi diventa una storia. Basta con questi film“, ha scritto piccata riferendosi alla vicinanza – a detta di qualcuno “equivoca” – tra lei e l’ex ballerino, paparazzati insieme. Salvo poi ripensarci e cancellare tutto, a distanza di poche ore.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la verità sulla crisi

Sul matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino se ne dicono di tutti i colori, ma in molti sono concordi nell’affermare che effettivamente stavolta c’è qualcosa che non quadra. Tutto è cominciato quando la conduttrice – che non sarà al timone de Le Iene nella prossima stagione televisiva – ha fatto sparire un selfie con il marito e, contestualmente, qualcuno ha notato che l’ex ballerino di Amici non portava più la fede al dito. Due indizi sì, ma da qui a chiamarli “prove” ne passa.

Probabilmente non sapremo mai la verità, a meno che la coppia non decida di rompere il silenzio e fare le dovute precisazioni. Non è da escludere che un momento difficile ci sia – com’è ovvio in qualsiasi coppia – e che si stiano semplicemente prendendo del tempo lontano dai social per risolvere delle questioni private. De Martino si è “sbilanciato” con una storia di Instagram che lo mostra a bordo di un’auto d’epoca in dolce compagnia di una mora. Un modo per mettere a tacere le indiscrezioni?