Polemica sulla figlia di Giorgia Meloni, Fiorello: “Vengo io a fare da tato”

Fonte: IPA Giorgia Meloni tra le polemiche

Anche la polemica para-politica di questa settimana è stata servita e la protagonista in questione è la nostra Premier Giorgia Meloni, la quale è stata messa in forte discussione per aver portato la figlia con sé a Bali per il G20.

Giorgia Meloni ovviamente ha risposto in prima persona su Facebook agli attacchi ricevuti. “Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre”, ha infatti scritto la Presidente del Consiglio.

Fiorello cavalca la polemica Meloni con ironia: “Vengo io a fare da Tato a tua figlia”

La scelta di Giorgia Meloni di portare la piccola Ginevra a Bali è stata argomento di un lungo dibattito, tra social e quotidiani, in cui con grande ironia si è inserito anche lo showman Fiorello.

In occasione del lancio su Instagram del programma Viva Rai 2, che inizierà il prossimo 5 dicembre, il presentatore non ha resistito e ha detto la sua sul tema della settimana difendendo la Premier “a prescindere da come la si pensi politicamente”.

“Meloni fa la madre. Non si può polemizzare su questo”, ha affermato Fiorello. “Altri Capi di Stato si sono portati dietro intere famiglie. Draghi si portava Di Maio e la balia di Di Maio che era un navigator”, ha poi aggiunto con ironia.

“Io voglio parlare alla donna Giorgia” ha infine fatto un appello diretto il conduttore “sapete, avete letto sui giornali: Giorgia ha fatto da tata alla mia figlia più grande. È stata bravissima come tata. E allora le voglio rendere il favore per ripagare tutto quello che hai fatto per me e mia figlia. Io vengo e faccio da tato a Ginevra. Sarò il tuo depu-tato a 3 euro l’ora“.

Fonte: IPA

Giorgia Meloni, la mamma Premier

Prima ancora di essere la prima Presidente del consiglio donna, Giorgia Meloni è una mamma. In più occasioni, infatti, la Premier ha affermato che tutte le lotte politiche di cui si è fatta portavoce sono state fatte per lasciare in eredità alla figlia un paese migliore.

La piccola Ginevra è nata sei anni fa dalla relazione tra la Meloni e il compagno, giornalista di TGcom24, Andrea Giambruno. I due si sono conosciuti sette anni fa e sembra che, almeno per Andrea, sia stato amore a prima vista.

Dopo la vittoria delle elezioni, Giambruno è passato dalla conduzione al lavoro dietro le quinte. Fierissimo della sua compagna, per quanto i due la pensino politicamente in maniera diversa, Andrea è stato oggetto dei ringraziamenti del primo discorso da vincente della Meloni, tenuto dopo lo spoglio dello scorso 25 settembre.

“Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”, lo aveva citato commossa (l’allora) futura Premier.

Per quanto riguarda Ginevra, la piccola (che pare, a parte i capelli biondi di mamma Giorgia, sia il clone del papà) è stata presente non solo a fianco la mamma a Bali ma anche durante durante il giorno del giuramento del Governo al Quirinale.