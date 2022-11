Giorgia Meloni, dal blazer rosa all’abito da sera etnico: i look di Bali

Fonte: IPA Giorgia Meloni, prima premier donna: la sua storia, le sue idee

Primi impegni istituzionali all’estero per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si è recata a Bali per il G20. La premier ha indossato dei look elegantissimi durante la sua trasferta in Indonesia, sfoggiando anche un accessorio dal significato importante.

Giorgia Meloni, i look (elegantissimi) sfoggiati al G20 di Bali

Giorgia Meloni è stata tra i protagonisti del G20 in Indonesia, dove ha partecipato insieme a tanti altri capi di stato. La premier italiana ha rappresentato il nostro paese al forum internazionale ed è finita inevitabilmente sotto i riflettori, sfoggiando dei look chic e raffinatissimi durante i meeting e gli incontri con gli altri leader mondiali.

Per le conferenze la premier ha optato per dei completi dal taglio semplice ed elegante, dai colori sobri (che si vocifera siano firmati da Armani). Per l’incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli altri capi di stato, ha indossato un tailleur di classe, il cui pezzo forte era un blazer rosa chiaro con bottoni dorati. Ha poi optato per un sottogiacca nero così come i pantaloni dritti e le décolleté in vernice col tacco a spillo.

Fonte: IPA

Alla conferenza con la stampa ha indossato un altro completo sartoriale dal taglio maschile, un tailleur classico total black con una giacca dal bavero importante. In entrambe le occasioni, a catturare lo sguardo una spilla dorata appuntata sul petto dalla forma particolare, con voluttuosi decori. Si tratta di una foglia stilizzata e realizzata con il tipico stile indonesiano, logo di questa edizione del G20, donata a tutti i partecipanti al forum.

Di certo a colpire maggiormente è stato il look etnico scelto per la cena di gala finale al parco Garuda Wisnu Kencana di Bali, che è uno dei principali siti d’importanza culturale dell’Indonesia. I leader mondiali si sono presentati portando capi ispirati agli abiti tradizionali del Paese: camicie sgargianti per gli uomini e scialli ricamati per le donne. Anche Giorgia Meloni ha sfoggiato un outfit particolare ed elegante, mantenendo lo stile sobrio che la contraddistingue: un kimono viola scuro con qualche tocco dorato, indossato sopra un completo blu notte con una cintura a fascia che riprende la stessa fantasia della giacca.

Fonte: Getty Images

Giorgia Meloni, scattano le polemiche sulla figlia

Chiuso il G20 Giorgia Meloni è intervenuta con un post dai toni polemici in merito alla presenza della figlia Ginevra di 6 anni al summit in Indonesia. La presenza della bambina, che aveva fatto il suo debutto il giorno del giuramento del governo al Quirinale, ha attirato l’attenzione su giornali e social, tanto da portarla a dire

“Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l’Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni – ha scritto sui suoi canali social – La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre”.