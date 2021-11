Joe Biden, la gaffe imbarazzante che fa impallidire persino Camilla

Kate Middleton brilla con l’abito-cappotto blu elettrico

Camilla Parker Bowles conserverà un ricordo speciale di Joe Biden. Durante il loro incontro alla COP26 pare che il Presidente americano sia stato protagonista di una gaffe alquanto imbarazzante, quasi peggio di Trump, almeno stando ai media britannici.

Joe Biden, la gaffe davanti a Camilla a COP26

Secondo quanto riporta il Daily Mail, Joe Biden avrebbe avuto dell’aria in pancia e quando se ne è liberato, il rumore è stato abbastanza elevato da essere udito dalla Duchessa di Cornovaglia che si è trovata nel più totale imbarazzo.

Camilla, la reazione sbalordita

Una fonte ha dichiarato al Mail on Sunday che Camilla è rimasta sbalordita dall’accaduto mentre conversavano amabilmente durare la COP26. “È stato impossibile ignorarlo”, ma la Duchessa ha fatto del suo meglio per salvare le apparenze.

Biden ha incontrato Camilla durante la cena di lunedì 8 novembre dove erano presenti anche Carlo, William e Kate Middleton che ha sfoggiato un abito-cappotto blu elettrico di Eponine. La Regina, come è noto, non ha partecipato di persona alla COP26 per motivi di salute, ma ha comunque fatto sentire la sua voce attraverso un video-messaggio dove è comparsa con una significativa foto di suo marito Filippo alle spalle.

Joe Biden, momenti imbarazzanti

Non è la prima volta che Biden incappa in una gaffe alla presenza delle loro Altezze. La scorsa estate, in visita in Gran Bretagna, presenziò a un evento con la Regina Elisabetta indossando gli occhiali da sole.

Per altro, Joe Biden ha fatto parlare di sé, diventando un bersaglio facile dei suoi avversari politici, sempre alla COP26. Durante i discorsi di apertura il Presidente, 78 anni, è sembrato appisolarsi.

Equivoci e cantonate diventano terreno fertile per il partito opposte a Biden che ne approfitta per bersagliare l’attuale Presidente degli Stati Uniti e metterlo in cattiva luce, insinuando dubbi sulla sua idoneità a tale carica. La campagna politica è talmente aggressiva che qualche tempo fa circolava su Twitter un video appositamente alterato per mettere in imbarazzo Biden.

Joe Biden, l’incontro con William a COP26

In ogni caso, l’incontro tra il Presidente e William è stato molto cordiale. Il Principe è molto attento alle problematiche ambientali e vede in Biden un importante alleato. Anche Boris Johnson è dello stesso avviso e la scorsa estate lo ha elogiato definendolo “una boccata di aria fresca” sul cambiamento climatico, rispetto al suo predecessore.

Per altro negli Usa, Biden può contare sul sostegno di due illustri membri della Famiglia Reale, Harry e Meghan Markle, anche se secondo fonti vicine alla coppia, la Duchessa avrebbe intenzione di partecipare alle presidenziali del 2024.