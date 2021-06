La Regina perdona la gaffe di Joe Biden: c’è chi ha fatto di peggio

editato in: da

Elisabetta, le gaffe di Presidenti e First Lady con la Regina

Per la prima volta Joe e Jill Biden hanno incontrato la Regina Elisabetta durante il loro viaggio in Gran Bretagna in occasione del G7. La Sovrana ha invitato la coppia per un tè al Castello di Windsor e il Presidente degli USA ha rotto il protocollo, commettendo una gaffe davanti a Sua Maestà.

Joe Biden infatti al cospetto della Regina non si è tolto gli occhiali da sole mentre veniva eseguito l’inno nazionale degli Stati Uniti. Lo scivolone di stile, che poteva causare se non proprio un incidente diplomatico, attimi di imbarazzo, è avvenuto poco prima che Elisabetta invitasse i suoi ospiti nella sala da tè del Castello di Windsor.

Come sempre, a salvare la situazione, ci ha pensato la Regina che con il suo atteggiamento imperturbabile ha evitato che Jill e Joe Biden si sentissero in imbarazzo, nonostante il piccolo errore di protocollo.

Elisabetta ha fatto dunque finta di niente di fronte agli occhiali da sole del Presidente e ha rotto il ghiaccio con la coppia dimostrandosi di ottimo umore e pronta a condividere con loro sorrisi e battute, oltre al suo look perfetto, un abito rosa (come Kate Middleton) a stampa floreale e guanti bianchi. Mentre la First Lady ha optato per un completo celeste.

D’altro canto, in 70 anni ha visto e subito di peggio. E anche in tempi recentissimi, come durante la visita di Donald Trump. Persino, insospettabili come l’insospettabile Michelle Obama si è resa colpevole di un gesto confidenziale verso Elisabetta, decisamente più “grave” degli occhiali da sole di Biden.

Donald Trump ha commesso più volte errori in presenza di Sua Maestà, ma la gaffe peggiore la commise nel luglio 2018 passando in rassegna la Guardia d’Onore al Castello di Windsor. In quell’occasione si permise di camminare davanti alla Regina tagliandole la strada per poi fermarsi improvvisamente, creando non poche difficoltà a Elisabetta.

Non contento nel 2019 quando tornò in Inghilterra con Melania Trump, il Tycoon si rese protagonista di un altro momento imbarazzante. Al termine del suo discorso, durante un banchetto a Buckingham Palace, la Regina si alzò per fare il suo brindisi e l’ex Presidente la toccò sulla schiena. Il contatto fisico coi Reali è vietatissimo ed è considerato una violazione del protocollo.

Michelle Obama commise lo stesso errore mettendo un braccio attorno alle spalle della Regina. Anche suo marito Barack non fu immune da gaffe quando l’orchestra della Guardia scozzese iniziò a suonare “God Save the Queen” durante il suo discorso a un banchetto a Buckingham Palace. L’ex Presidente iniziò con le parole: “A Sua Maestà, la Regina”, i musicisti le interpretarono come l’augurio del brindisi e iniziarono a suonare, ma Obama doveva dire altro e proseguì nonostante la musica. Alla fine si voltò verso Elisabetta per il brindisi e si accorse che era ferma e in piedi per rendere onore all’inno nazionale.

Nel 1991 tocco George Bush Senior. Questa volta era la Regina ospite del Presidente negli USA. Dopo il suo discorso Bush e i suoi assistenti si dimenticarono i regolare l’altezza del microfono e costrinsero Elisabetta a parlare col volto nascosto. Pensare che Sua Maestà parlò per la prima volta in pubblico alla radio nel 1940, quando aveva appena 14 anni.

Dopo l’incidente, Bush dichiarò: “Mi sono sentito male per non aver sistemato l’asta del microfono. Ci avevo pensato ma lei iniziò a parlare. L’avrei interrotta e non sarebbe stato giusto”.

Dunque, Biden può consolarsi. La Regina Elisabetta ha subito gaffe peggiori e anche in quei casi è stata impassibile. Per altro, il Presidente degli Stati Uniti non è l’unico ad aver indossato gli occhiali da sole al cospetto di Sua Maestà. Si macchiò della stessa colpa l’icona di stile Anna Wintour, che in questo caso commise il banale errore durante la London Fashion Week del 2018.

All’epoca, l’ex maggiordomo reale Grant Harrold commento l’accaduto alla Press Association con questi toni: “La signora Wintour dovrebbe sapere che indossare occhiali da sole quando si parla con un’altra persona, senza motivo medico, è inaccettabile”.