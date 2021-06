Jill Biden e il tè con la Regina: la First Lady incantevole in azzurro

editato in: da

Jill Biden, i look al G7 inno alla femminilità: gli outfit da imitare

Jill Biden e il marito, il Presidente degli Stati Uniti D’America Joe Biden, si sono recati al Castello di Windsor per prendere un tè con la Regina Elisabetta. Un incontro privato che la First Lady aspettava con grande trepidazione, alla quale ha partecipato in tutto il suo splendore, con un look decisamente azzeccato.

La First Lady in carica non sbaglia mai un outfit e quelli sfoggiati in questi giorni, in occasione del primo viaggio internazionale del Presidente in Europa con annesso summit dei vertici del G7 in Cornovaglia, hanno catturato l’attenzione di tutti. Jill ha classe da vendere e anche per il tè con la Regina ha scelto benissimo: un abito dalle linee sobrie di un incantevole colore azzurro come il cielo che oggi dominava sulla residenza della Royal Family. A completare il tutto, una giacca abbinata e scarpe col tacco nude firmate Valentino.

Ma la Regina Elisabetta, che in quanto ad outfit sa il fatto suo, ha in parte oscurato la splendida Jill Biden. Sua Maestà, infatti, ha sfoggiato un allegro abito floreale di un colore rosa brillante, abbinandolo a un cappello dello stesso colore. Meno convincenti scarpe e borsa di colore nero, scelta un po’ in controtendenza con l’eccentricità dell’abito.

La Regina Elisabetta ha accolto il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady in pompa magna, donandogli un “assaggio” delle usanze riservate dalla Royal Family a chi ricopre alte cariche. Al loro arrivo Jill e Joe Biden hanno trovato la Guardia d’Onore formata dal Primo Battaglione Grenadier Guards della Queen’s Company che ha rivolto loro il saluto regale, suonando in loro onore l’inno nazionale degli Stati Uniti d’America.

Dopo i saluti ufficiali, la Regina ha riservato alla First Lady e al suo amato consorte un incontro privato e blindatissimo. Non ci è dato sapere cosa si sono detti, ma le immagini immortalate all’ingresso del Castello di Windsor trasmettono un’aria assolutamente rilassata e distesa. Prima di recarsi all’interno del Castello, Jill Biden e il Presidente hanno anche scambiato qualche chiacchiera con Sua Maestà, tutto all’insegna della più gioiosa convivialità.

Possiamo solo immaginare quale sia stata la gioia di Jill Biden per questo incontro con la Regina Elisabetta. Del resto è un onore riservato a pochi e non è affatto da tutti concedersi un tradizionale tè all’inglese con la Sovrana. Subito dopo il suo arrivo in Gran Bretagna la First Lady aveva dichiarato: “Joe e io non vediamo l’ora di incontrare la Regina. Questa è una parte eccitante della visita per noi”.

Dopo aver lasciato Windsor, Jill e Joe Biden sono pronti per le prossime tappe del loro viaggio. Lunedì 14 giugno si recheranno a Bruxelles per un vertice della NATO, il giorno dopo saranno impegnati in un vertice USA-UE e, infine, mercoledì 15 giugno saranno impegnati in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin a Ginevra.