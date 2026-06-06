Re Carlo in lutto, chi era Lady Pamela Mountbatten

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IPA Re Carlo

Re Carlo piange la morte di Lady Pamela Mountbatten, non solo una nobile, ma una figura chiave nella famiglia reale britannica. Amica intima e confidente della Regina Elisabetta II, era in Kenya con lei quando suo padre, Re Giorgio VI morì, e ha accompagnato tutte le fasi dell’esistenza di Charles.

Il dolore di Re Carlo per Lady Pamela

Scomparsa a 97 anni d’età, Lady Pamela Mountbatten era la più anziana esponente della Royal Family. Spiritosa, tenace e con alle spalle una vita che sembra uscita da un romanzo, Lady Pamela era la cugina della regina e la sua dama di compagnia.

“La famiglia reale piange una donna il cui calore, spirito e perspicacia conquistava sempre tutti, e che sarà rimpianta da tutti quanti l’hanno amata e conosciuta”, hanno annunciato i Windsor. Un dolore, quello di Re Carlo, autentico e forte, soprattutto per via del legame fortissimo con la zia.

Il padre di Lady Pamela infatti era Lord Mountbatten, mentore e confidente di Carlo, considerato dal futuro re come un secondo padre.

Chi era Lady Pamela Mountbatten

Nata nel 1929, nel corso della sua esistenza Lady Pamela ha visto succedersi cinque re sul trono d’Inghilterra: Giorgio V, Edoardo VIII, Giorgio VI, Elisabetta II e Carlo III. Figlia di Lady Edwina e Lord Louise Mountbatten, era la cugina del principe Filippo di Edimburgo e grande amica di Elisabetta II.

La sua rocambolesca nascita è stata raccontata dalla figlia India: “Mia nonna, nonostante fosse incinta di otto mesi non aveva intenzione di fermarsi durante la sua vacanza in Spagna, quando all’improvviso le fu chiaro che l’arrivo del bebé poteva essere più imminente del previsto. Nel 1929 mia madre nacque all’Hotel Ritz di Barcellona, partorita da un otorinolaringoiatra, l’unico medico che riuscirono a trovare, e dormì in una cuccia per cani finché non fu trovata una soluzione più adeguata. Un inizio robusto per una vita da quercia”.

Nel 1947 suo padre viene nominato Vicerè d’India nel periodo in cui il paese si stava avviando verso l’indipendenza. Per due anni Lady Pamela vive a Nuova Dehli, incontrando anche Ghandi, e aiuta insieme a sua madre la popolazione.

Nel 1947 torna a Londra per fare da damigella a Elisabetta nel matrimonio con Filippo. Da quel momento fra le due nascerà un’amicizia che continuerà per tutta la vita. Così tanto che, quando re Giorgio VI morirà a Sandringham, rendendo Elisabetta la nuova Regina, Lady Pamela sarà con lei a Nairobi.

“’Povera ragazza, suo padre è morto, ho pensato – racconterà anni dopo -. Così sono andato da lei e l’ho abbracciata. Ma poi mi sono detta: Mio Dio, ora è lei la regina, quindi mi sono inchinata”.

Nel 1960 sposa David Hicks, celebre interior designer, da cui avrà tre figli: Edwina, Ashley e India. Per amore del marito sceglie di trasferirsi nell’Oxfordshire, ma il legame con Elisabetta II continuerà sino alla sua morte e diventerà ancora più forte dopo che Pamela assisterà, nel 1979, alla morte del padre e di altri membri della Royal Family per mano dell’Ira.