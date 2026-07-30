Meghan Markle minaccia Re Carlo: non vuole fare la stessa fine di Diana

Meghan Markle presenta il suo documentario "Cookie Queens" e lancia una velata minaccia a Re Carlo: ecco quello che le ha detto Harry

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle

Meghan Markle non ha intenzione di subire processi mediatici e imposizioni. Per questo ogni sua uscita pubblica, anche in America, è una sfida all’autorità di Re Carlo. Persino quando va tra gli scout a promuovere il film – documentario, Cookie Queens, in uscita negli Stati Uniti il 7 agosto.

Meghan Markle, la minaccia a Re Carlo

Fin dal suo ingresso a Palazzo nel 2018 col matrimonio con Harry, Meghan Markle ha dimostrato di essere una donna determinata e scaltra. La Duchessa del Sussex ha una forte personalità e ama molto mettersi in mostra.

Stare su un palco sotto i riflettori è il suo luogo naturale. Poiché non è riuscita a sfondare a Hollywood, pensava di aver trovato un’alternativa a Buckingham Palace come moglie del figlio del Re. Si aspettava che in questo ruolo tutti avrebbero assecondato i suoi sogni di gloria e fama. Ma ben presto si è resa conto che la Monarchia britannica, con le sue gerarchie e protocolli, non può essere cambiata o scalfita dai desideri di una Lady.

Meghan voleva cambiare le cose e voleva che fosse scritto il suo nome su questa rivoluzione. I suoi piani però sono andati in frantumi. E siccome non aveva intenzione di essere messa in un angolo per tutta la vita, sempre un passo indietro dalla cognata Kate Middleton e dalla Regina Camilla, ha preferito voltare le spalle al Re e alla Corona e andarsene, trascinandosi dietro Harry.

Non c’erano altre soluzioni per lei. Una cosa ha avuto fin da subito chiara: non avrebbe mai condiviso il destino fallimentare di Diana. Certo, vuole ancora essere la sua erede, ma solo per quando riguarda la popolarità. L’allontanamento da Palazzo della compianta Principessa del Galles è stata una sconfitta agli occhi di Meg. Diana è stata la vittima di un sistema, lei però non ha intenzione di cadere nella stessa trappola.

Così, ha scelto di andarsene dall’Inghilterra prima che fosse troppo tardi e ogni sua mossa successiva è apparsa quasi una minaccia alla Corona e ora a Re Carlo.

Tiene al guinzaglio Harry e lo ha scatenato apertamente contro la Famiglia Reale. Per anni ha impedito il ritorno dei suoi bambini in Inghilterra, ha rilasciato interviste in cui raccontava i maltrattamenti subiti a Corte, persino mentre dispensa consigli di cucina nella sua serie With Love, Meghan lancia frecciatine velenose a suo suocero. E poi i video e i post imbarazzanti, tra costumi da bagno e balletti.

Meghan Markle tra gli scout per Cookie Queens

Dopo il viaggio in Gran Bretagna dove non si è mai mostrata, Meghan Markle è tornata in pubblico. E Carlo trema inevitabilmente.

La Duchessa è apparsa a sorpresa in un campo scout a Ojai, in California, per una proiezione speciale del suo nuovo documentario, Cookie Queens (Regine dei biscotti). Il film di cui Meg è produttrice celebra la solidarietà femminile e lo spirito imprenditoriale.

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Anche se non riguarda la sua storia a Palazzo, Lady Markle durante una delle presentazioni ne ha approfittato per raccontare un aneddoto che sembrava un’accusa implicita contro Carlo.

Nel suo discorso ha ricordato una frase che Harry le ripeteva durante i momenti difficili che hanno vissuto a Palazzo: “Stavo pensando a qualcosa che mio marito mi disse molto tempo fa: tutti noi attraversiamo delle esperienze difficili, la vita è piena di sorprese. Sai, è stato pilota di elicotteri nell’esercito britannico per dieci anni. Quindi, nei giorni davvero difficili, mi diceva: ‘Amore mio, sai, anche se c’è una tempesta, al di sopra di essa, splende sempre il sole’. Ed è una prospettiva che si può acquisire solo facendo un passo indietro. È fondamentale aggrapparsi a quest’idea, ricordare che, qualunque cosa accada, c’è sempre speranza”.