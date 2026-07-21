Re Carlo col calzino bucato alla moschea: figuraccia indimenticabile

Re Carlo visita la moschea a Cambridge e si toglie le scarpe mostrandosi in calzini. Il protocollo lo vieta se non è necessario: la figuraccia è imbarazzante

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Re Carlo

Re Carlo è andato in visita alla prima moschea ecologica d’Europa che si trova a Cambridge. Entrando, ha dovuto togliersi le scarpe e ha attraversato la sala della preghiera in calzini. Raramente il Sovrano è apparso in pubblico senza calzature e non ha mai mostrato i piedi nudi. Anche se ha fatto di peggio.

Re Carlo costretto a togliersi le scarpe

Re Carlo lunedì si è recato presso la moschea di Cambridge e durante la visita si è tolto le scarpe lucidate a nuovo, come richiesto nel luogo di culto. Sua Maestà ha svelato un paio di calzini grigi. Durante l’uscita il Sovrano ha scherzato con un gruppo di ragazzi dicendo: “Spero di non avervi rovinato le vacanze trascinandovi qui”.

Non è facile vedere Carlo senza scarpe. Ciò avviene in occasioni speciali, quando appunto è richiesto dal protocollo o dalle norme di culture diverse. Secondo il cerimoniale di Corte il Re e gli altri membri della Famiglia Reale non possono nemmeno togliersi il cappotto o la giacca in pubblico. Perciò, quando pianificano una visita, devono studiare bene il look in modo che si adatti ai luoghi da visitare e alle attività che devono svolgere.

Così, d’inverno a volte li si vede arrivare con soprabiti leggeri, proprio perché il tratto all’aperto è breve ma devono restare diverso tempo al chiuso e se non c’è a disposizione uno stanzino dove cambiarsi, devono per forza tenere il cappotto.

A maggior ragione, le scarpe non vengono mai tolte se non per necessità e alle donne della Corte è sconsigliato indossare i sandali poiché mostrano i piedi nudi. Solo in determinate circostanze, come i gala serali che non si svolgono a Palazzo sono tollerati.

Re Carlo, il buco nel calzino

Il protocollo del Palazzo sembra piuttosto rigido e in effetti lo è, ma ogni regola ha una sua ragione. Anche se il Re e la Regina sono molto più affabili e vicini alle persone di un tempo, restano sempre i Sovrani che devono dare l’esempio. E svelare certe debolezze o piccoli difetti del tutto normali sarebbe sconveniente, in qualche modo ne minerebbe l’immagine.

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Questo è ciò che è successo a Carlo qualche anno fa. Nel 2023, quando era salito al trono da poco, andò in visita alla Moschea di Brick Lane. Quando si tolse le scarpe in segno di rispetto, rivelò al mondo intero di avere un buco nel calzino. Una figuraccia imbarazzante. Anche se all’epoca in molti lo hanno perdonato. Qualcuno scrisse sui social: “Lo adoro… dimostra che è umano e anche parsimonioso!!”. E altri: “Re Carlo è davvero uno di noi! La maggior parte di noi ha almeno un paio di calzini bucati”.