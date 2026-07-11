Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Amazon Il cerchiello virale a clip per le tue acconciature estive

Con l’arrivo del caldo estivo, c’è un piccolo, grande fastidio che tutte ci troviamo ad affrontare: quei ciuffi ribelli che si appiccicano alla fronte o al viso al primo accenno di umidità. Se l’idea della solita coda di cavallo vi annoia e cercate un’alternativa che sia al tempo stesso pratica, fresca e decisamente glamour, c’è un nuovo alleato da inserire subito nel beauty case.

FuzlPnag 2 cerchietti con clip - marrone e nero

Ecco perché è l’alleato perfetto per l’estate

Arriva direttamente dai trend più amati del momento il vero e proprio game changer della stagione: ilincorporate. Un, capace di trasformare un look ordinario in un’acconciatura ricercata in pochissimi passaggi.

L’estate, si sa, richiede soluzioni rapide e intelligenti che ci tengano ben lontane da piastre e phon roventi. Non stupisce, quindi, che questo cerchietto sia diventato virale in un batter d’occhio: la sua vera forza sta nel rispondere in un solo gesto a tutte le esigenze della bella stagione. Prima di tutto, garantisce massimo comfort e freschezza, mantenendo il viso completamente libero da ciocche ribelli e scongiurando il fastidioso inconveniente dei capelli che si appiccicano alla fronte. A questo lato puramente pratico si aggiunge una resa estetica sorprendente: una volta indossato, infatti, crea l’illusione di un elaborato “finto intreccio”, regalandovi un’acconciatura a torchon strutturata che sembra richiedere ore di lavoro davanti allo specchio. Infine, si rivela un alleato insostituibile per la sua incredibile versatilità.

Exatta Cerchietto con clips + cerchietto a denting (4 pezzi)

È l’accessorio double-use per eccellenza, capace di accompagnarvi senza sforzo dalla spiaggia all’aperitivo: potete sfruttarlo di giorno per prendere il sole in totale relax e senza segni sul viso, per poi lasciarlo tra i capelli anche al calar del sole, sfoggiando un look da beach bar assolutamente chic.

Come funziona: il look in 4 semplici mosse

Il bello (e il successo) di questo cerchietto è che non serve avere la manualità di un hair stylist per ottenere un risultato da copertina.

Posiziona la base: per prima cosa, metti la fascia sui capelli, posizionandola poco sopra la fronte come un normale cerchietto.

Seleziona e ruota: prendi una quantità adeguata di capelli dalle sezioni laterali o frontali e ruotala leggermente su se stessa per creare un piccolo torchon.

Fissa la ciocca: inserisci la ciocca appena girata nelle piccole clip posizionate sulla parte superiore del cerchietto per fissarla saldamente.

Completa l’opera: inserisci i capelli a turno in tutte le piccole clip presenti sulla fascia… e il gioco è fatto!

Lophe Cerchietto clip nero - 4 pezzi

Per un perfetto mood estivo e finto spettinato, lasciate il resto delle lunghezze al naturale, magari vaporizzando un po’ di spray al sale marino per enfatizzare le beach waves. Se invece cercate il massimo della freschezza, abbinate il cerchietto a uno chignon basso e morbido.

In meno di cinque minuti avrete. Siete pronte a dire definitivamente addio ai ciuffi sul viso?

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