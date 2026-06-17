Avere un cane allunga la vita o, perlomeno, aumenta le possibilità di vivere in salute e per molto tempo. Ecco perché

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L’idea che il cane sia il migliore amico dell’uomo trova oggi conferma anche nella ricerca scientifica. Negli ultimi anni numerosi studi hanno evidenziato che avere un cane allunga la vita. Ha benefici significativi per la salute cardiovascolare, mentale e sociale.

Una delle evidenze più solide proviene da una meta-analisi pubblicata sulla rivista Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, che ha esaminato dati relativi a quasi 4 milioni di persone. I ricercatori hanno osservato che i proprietari di cani presentavano un rischio di mortalità inferiore del 24% rispetto a chi non ne possedeva. Il beneficio risultava ancora più marcato tra le persone che avevano già subito un infarto o un ictus.

Anche un vasto studio svedese pubblicato su Scientific Reports ha seguito oltre 3,4 milioni di adulti per dodici anni, rilevando che il possesso di un cane era associato a un minor rischio di morte per malattie cardiovascolari e a una riduzione della mortalità generale, soprattutto tra le persone che vivevano sole. Ma perché avere un cane potrebbe fare bene alla salute? La spiegazione è multifattoriale.

Benessere fisico e psicologico: il potere del cane

Innanzitutto, il cane allunga la vita perché favorisce uno stile di vita più attivo. Le passeggiate quotidiane rappresentano un’attività fisica regolare che aiuta a mantenere il peso corporeo, migliora la pressione arteriosa e riduce il rischio di diabete e malattie cardiovascolari. Diversi studi mostrano che i proprietari di cani hanno maggiori probabilità di raggiungere i livelli di attività fisica raccomandati dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità.

Un secondo fattore riguarda la salute psicologica. Interagire con un cane può ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e favorire il rilascio di ossitocina, serotonina e dopamina, sostanze associate al benessere emotivo. Secondo l’American heart Association, la sua presenza può contribuire a diminuire stress, ansia e sintomi depressivi, con effetti positivi sulla salute generale.

Un cane contro la solitudine

Un ulteriore elemento è il contrasto alla solitudine. L’ansia da separazione, infatti, non riguarda solo gli animali. L’isolamento sociale è oggi riconosciuto come un importante fattore di rischio per numerose patologie e per la mortalità precoce. I cani offrono compagnia costante e incentivano le interazioni sociali durante le passeggiate o le attività all’aperto. Questo aspetto è particolarmente rilevante per gli anziani e per le persone che vivono da sole.

È importante sottolineare che gli studi disponibili dimostrano soprattutto un’associazione e non un rapporto di causa-effetto certo. In altre parole, non si può affermare con assoluta sicurezza che adottare un cane faccia vivere più a lungo. Tuttavia, il consenso scientifico attuale suggerisce che i benefici indiretti legati all’attività fisica, al supporto emotivo e alla riduzione dell’isolamento sociale possano contribuire in modo significativo a migliorare la salute e aumentare le probabilità di una vita più lunga.

In definitiva, un cane non rappresenta una ‘cura’ per la longevità, ma può diventare un prezioso alleato del benessere fisico e mentale. E proprio questa combinazione di movimento, compagnia e sostegno emotivo potrebbe spiegare perché chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe tende, statisticamente, a vivere più a lungo e meglio.

Fonti bibliografiche

Dog Ownership and Survival: A Systematic Review and Meta-Analysis– ResearchGate.net;

Does Dog Ownership Really Prolong Survival?: A Revised Meta-Analysis and Reappraisal of the Evidence – National Library of Medicine;

Dog ownership and the risk of cardiovascular disease and death – a nationwide cohort study – Nature.com;

Do Dog Owners Live Longer? – American Heart Association