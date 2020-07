Cristina Marino in forma a due mesi dal parto, la foto in costume su Instagram

editato in: da

Il fisico spaziale di Cristina Marino, “dea” dai due amori: il fitness e Luca Argentero

Diventare mamma è un cambiamento enorme nella vita di una donna: priorità sostanzialmente diverse da quelle di prima e, spesso, bisogna fare i conti anche con una forma fisica differente da quella che si aveva precedentemente.

È del tutto normale non sentirsi perfettamente in forma ma, questo non sembra essere successo a Cristina Marino, compagna di Luca Argentero, che ha sfoggiato sui social network una silhouette perfetta a due mesi dalla nascita della loro primogenita Nina Speranza.

Dopo aver archiviato il lungo matrimonio con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, Argentero ha conosciuto la seguitissima star di Instagram nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi e da allora i due non si sono più lasciati. All’epoca degli inizi della loro storia d’amore la relazione aveva destato non poche polemiche a causa dell’importante differenza d’età ma il loro amore, contro ogni cattivo pronostico, si è rivelato più intenso e solido che mai.

Un sentimento intenso che ha fatto nascere ben presto il desiderio di allargare la famiglia: un sogno che si è concretizzato lo scorso maggio con l’arrivo della bellissima Nina Speranza. Una bambina fortemente voluta, cercata, che è diventata velocemente il centro del mondo di due giovani genitori che si sono buttati con enorme entusiasmo in questa nuova avventura.

Se l’attore è noto per essere restio alla condivisione della sua quotidianità, la Marino ama pubblicare immagini del suo privato rendendo partecipi della sua frenetica vita i 400mila follower che la seguono con affetto. Proprio tramite il suo profilo Instagram Cristina, infatti, è solita condividere con i suoi fan i consigli di fitness che l’hanno resa negli ultimi anni una delle influencer più apprezzate nel settore wellness. Il benessere fisico, però, non è l’unica grande passione di Cristina. La Marino infatti ha anche una lunga carriera nel mondo del cinema che l’ha portata a esordire, giovanissima, nel film Amore 14 di Federico Moccia dove interpretava il ruolo di Stefania.

Ha molto colpito l’immagine postata dall’influencer sul suo profilo Instagram: una foto che la ritrae in spiaggia, illuminata dal bollente sole di un’estate italiana, e con una forma fisica perfetta. Una silhouette invidiabile che la Marino sfoggia con fierezza sui social network a soli due mesi dalla nascita della piccola Nina Speranza: una scelta coraggiosa viste anche le numerose polemiche che hanno recentemente visto coinvolta a tal proposito la collega Beatrice Valli. Una foto che racconta la serenità di una giovane donna, compagna e mamma, che non ha paura di mostrarsi in tutta la sua bellezza.