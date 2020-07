Beatrice Valli, critiche dopo il parto: “Bisogna piacere prima a se stesse”

editato in: da

Beatrice Valli e Marco Fantini, storia di un amore

Anche Beatrice Valli è finita nel mirino degli hater, trovandosi a che fare con orribili commenti sulla sua forma fisica pubblicati sotto alle sue foto di Instagram. Per tutta risposta, l’influencer ha deciso di sfogarsi in un video con cui lancia anche un bellissimo messaggio contro il body shaming.

L’odio social ha colpito anche Beatrice Valli, che però non si è affatto lasciata abbattere: rispondendo per le rime tra le sue storie di Instagram, ci ha regalato una splendida lezione. Il body shaming è una piaga che ormai da tempo affligge Instagram (e non solo!) e, talvolta, può provocare conseguenze davvero pericolose. Per questo non possiamo che rimanere piacevolmente colpiti dalle star che, più o meno velatamente, si esprimono sull’argomento invitando i loro follower ad apprezzare la bellezza che c’è in ognuno di noi.

Una delle ultime è stata Aurora Ramazzotti, che si è mostrata sui social senza filtri e senza trucco, scatenando un’ondata di apprezzamenti da parte dei suoi fan. Sulla stessa scia si pone il messaggio di Beatrice Valli, che nei giorni scorsi è stata pesantemente insultata per alcune sue foto in cui si notano delle forme ancora arrotondate a seguito della gravidanza. L’influencer non ci sta, e tra le sue storie ha risposto in maniera perfetta alle tantissime critiche ricevute.

“La gente non ha rispetto per il momento e per le persone. C’è gente che forse non capisce cosa significa mettere al mondo un figlio, anzi tre in questo caso: il corpo della donna vive un grandissimo cambiamento e sentirsi dire queste cose non è molto rispettoso e carino non solo nei miei confronti, ma in quelli di qualsiasi donna, soprattutto dopo il parto” – ha spiegato la Valli ai suoi follower. Sono passati davvero pochissimi mesi da quando è arrivata la sua piccola Azzurra, ed è perfettamente normale che il suo fisico non si sia ancora assestato – soprattutto perché, con tre bimbi, la sua priorità non è certo la palestra.

Beatrice ha infatti aggiunto: “Mi sto riprendendo in maniera molto tranquilla e serena, mi sto godendo questo momento senza una dieta specifica e senza dovermi spaccare di sport. Ma con l’allattamento e tutto è normale che una donna ci metta un po’ più tempo a dimagrire e a rimettersi in forma”. E non si è lasciata sfuggire l’occasione per lanciare un messaggio importante: “Soprattutto alle ragazze molto giovani voglio dire di essere sempre loro stesse, di non cambiare per gli altri o di farsi cambiare per piacere agli altri. Bisogna piacere prima a se stesse, questa è la cosa importante, soprattutto in un momento così delicato”.